Bouygues Telecom dégaine un nouveau forfait mobile 5G pour partir sereinement à l’étranger cet été

Avec l’arrivée de l’été, Bouygues Telecom ajoute un nouveau forfait dans son catalogue B&You : 150 Go de 5G pour seulement 14,99 euros par mois, dont 40 Go à l’étranger, et pas qu’en Europe/DOM.

Après avoir proposé le retour du forfait à 1 euro avec une box aussi solide, Bouygues Telecom revient avec une nouvelle offre pour l’été : si vous êtes un grand consommateur de data, ce forfait mobile généreux de 150 Go en 5G devrait vous plaire et coûte moins de 15 euros par mois.

Que propose le forfait Summer Edition B&You ?

Une enveloppe de 150 Go de data 5G et de 40 Go à l’étranger

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

Format eSim uniquement

Pour l’été, B&You lance un nouveau forfait, le « Summer Edition » qui comprend 150 Go de data en 5G pour seulement 14,99 euros par mois.

Une bonne quantité de data en 5G

Pour utiliser Internet où que vous soyez, B&You octroie pas moins de 150 Go de données 5G tous les mois en France. Avec une telle quantité, les possibilités sont donc nombreuses : vous pouvez dévorer du contenu en streaming, naviguer sur Internet, écouter votre service de streaming musical à longueur de temps, partager votre connexion en cas de besoin et de faire même des parties sur Fortnite, sans Wi-Fi à proximité.

C’est aussi un forfait idéal pour partir en vacances à l’étranger puisqu’il propose 40 Go utilisables en Europe et les DOM, mais aussi en Suisse et 47 destinations internationales. Une enveloppe suffisante pour continuer à utiliser son forfait confortablement pendant son séjour sans avoir à surveiller sa consommation de près : naviguer, streamer, utiliser Google Maps…

Avec la qualité du réseau Bouygues Telecom

Cet opérateur utilise le réseau de Bouygues Telecom, proposé sans restrictions. Vous avez donc accès à l’ensemble du réseau métropolitain de l’opérateur historique partout en France avec une couverture réseau de près de 99 % du territoire métropolitain et offrant une des meilleures réceptions/émission en voix selon l’Arcep.

Bouygues Telecom

Ce forfait mobile propose comme d’habitude tous les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. La nouveauté ? C’est le premier forfait de l’opérateur proposé uniquement sous format eSIM.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.