Ce petit forfait mobile de 20 Go coûte 1 € de moins que chez Bouygues, et vous avez le meilleur réseau de France

Bien équilibré pour téléphoner⚖

 
Proposé sans engagement à 6,99 euros par mois, ce forfait de RED by SFR inclut 20 Go de data en 4G, les appels et SMS illimités, ainsi qu’une enveloppe de 13 Go en Europe et les DOM. Une formule simple, abordable, et qui couvre l’essentiel.
Voici le Forfait RED by SFR 20 Go à 6,99€/mois

Avec ses 20 Go de data en 4G, ce forfait à moins de 7 euros se positionne comme une option accessible pour celles et ceux qui n’ont pas besoin d’une enveloppe massive. Proposé sans engagement, il mise sur l’essentiel : de la data pour un usage quotidien, les communications illimitées, et une petite enveloppe à l’étranger. Une formule simple, repérée parmi les offres les plus abordables de notre comparateur de forfaits mobile.

Ce forfait RED by SFR en bref :

  • 20 Go en 4G sur le réseau de SFR
  • 13 Go utilisables depuis l’UE et les DOM
  • Appels, SMS et MMS illimités
  • Sans engagement
  • eSIM disponible

En ce moment ce forfait 20 Go de RED by SFR est proposé à 6,99 euros, sans engagement et directement sur le site de l’opérateur.

Une enveloppe de 20 Go qui suffit à la majorité des usages

Avec 20 Go de data, ce forfait répond aux besoins quotidiens de la plupart des utilisateurs : navigation, réseaux sociaux, musique en streaming ou vidéos en qualité standard. Selon les données de l’Arcep, la consommation moyenne de data mobile en France tourne autour de 16 Go par mois. Ce forfait reste donc bien dans les clous, avec un peu de marge.

Les appels, SMS et MMS illimités permettent une utilisation complète, en France comme vers les DOM. La formule est sans engagement, ce qui offre une certaine souplesse, que ce soit pour tester ou pour l’utiliser sur le long terme.

À titre de comparaison, un forfait équivalent chez B&You est facturé un euro de plus. Et selon le baromètre nPerf pour l’année 2024, SFR se classe devant les autres opérateurs en matière de qualité de débits.

Une base solide, avec des options pour ceux qui veulent plus

La connexion se fait en 4G via le réseau de SFR, avec possibilité de passer à la 5G moyennant 3 euros supplémentaires. Une autre option permet aussi d’élargir l’usage à l’étranger avec 40 Go de data, dont 20 Go depuis la Suisse, l’Andorre, les États-Unis et le Canada (+5 euros).

Ces options sont facultatives et peuvent être ajoutées selon les besoins, directement depuis l’espace client RED. Mais une fois cumulées, elles rendent le forfait nettement moins compétitif. À tarif équivalent (voire inférieur) on trouve aujourd’hui des forfaits avec une enveloppe data plus généreuse, la 5G incluse d’office, ou encore des formules spécifiquement pensées pour un usage international, souvent plus complètes.

À noter également que l’eSIM est disponible pour ce forfait, sous réserve de disposer d’un smartphone compatible. Une option pratique pour activer rapidement la ligne, sans avoir à attendre une carte SIM physique.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

