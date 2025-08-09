400 millions d’euros perdus à cause du vélo, les prix de la nouvelle MG4 et les vacances en voiture électrique – Récap’ Survoltés

« Nous avons perdu 400 millions d’euros à cause du vélo » : cet important acteur européen dresse un difficile bilan
Le groupe autrichien Pierer Mobility accélère la liquidation de ses marques de vélos Husqvarna et GasGas, dont les stocks seront écoulés d’ici fin 2025. Malgré le succès de Felt Bicycles, la partie cycle de Pierer Mobility aura fait perdre 400 millions d’euros de liquidités au groupe.
La nouvelle MG4 électrique révèle son prix ultra abordable : toujours plus bas
La nouvelle MG4, la voiture électrique à succès de la marque, fait enfin son arrivée en Chine. Elle démarre à un tarif imbattable de 73 800 yuans (environ 8 900 euros), et bénéficiera fin 2025 d’une inédite batterie semi-solide… mais devrait rester réservée au marché chinois.
Les voitures électriques ne sont pas faites pour les longs trajets ? Ce chiffre impressionnant prouve tout l’inverse
L’opérateur de recharge Powerdot vient de dévoiler ses chiffres lors du chassé-croisé entre juillet et août. Par rapport à 2024, la fréquentation aux bornes rapides a augmenté de 92 %, prouvant que les voitures électriques sont loin d’être cantonnées aux petits trajets.
