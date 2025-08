« Nous avons perdu 400 millions d’euros à cause du vélo » : cet important acteur européen dresse un difficile bilan

Le groupe autrichien Pierer Mobility accélère la liquidation de ses marques de vélos Husqvarna et GasGas, dont les stocks seront écoulés d’ici fin 2025. En parallèle, Felt Bicycles tire son épingle du jeu et bénéficiera d’investissements renforcés. Au total, la partie cycle de Pierer Mobility lui aura fait perdre 400 millions d’euros de liquidités.

Source : Pierer Mobility Group

C’est une petite page qui se tourne. Après avoir annoncé au printemps 2025 la fin de ses activités dans le vélo mécanique et vélo électrique, Pierer Mobility confirme une accélération de la liquidation des stocks de ses marques Husqvarna et GasGas.

Pour rappel, Pierer Mobility chapeautait jusqu’ici les marques Husqvarna, GasGas et Felt Bicycles pour la branche cycle, en plus de KTM pour la partie moto. Attention toutefois à ne pas confondre avec KTM Bike Industries, entité indépendante, qui ne fait pas partie du groupe.

Les stocks se liquident bient

En février 2024, de premiers signes de fatigue apparaissaient déjà : on y apprenait que le déficit de l’entreprise avait bondi de 2,8 millions d’euros à 411,1 millions d’euros d’une année à une autre. En juin, la firme autrichienne estimait à 120 millions d’euros les pertes cumulées pour le cru 2024.

Et le premier semestre 2024 n’a fait qu’aggraver la situation, avec une dette qui a gonflé pour atteindre 1,47 milliard d’euros. L’insolvabilité de la filiale moto KTM AG a mis l’entreprise au pied du mur, même si un financement de 600 millions d’euros décroché en mai a permis d’enclencher une restructuration en urgence.

Source : Shimano

De nouveaux éléments relayés par Bike EU nous permettent de nous mettre à jour quant à la situation de Pierer Mobility. Le premier semestre 2025 a été très actif : en effet, le processus de liquidation va beaucoup plus vite que prévu. Sur les stocks restants, ce sont 50 107 vélos — électriques et musculaires confondus — qui ont été écoulés sur les six premiers mois de l’année.

« Cela signifie que la liquidation de l’activité vélos progresse beaucoup plus rapidement que prévu. Les marques de vélos Husqvarna et GasGas seront épuisées d’ici fin 2025. Toutes les livraisons de garantie, de service et de pièces détachées se poursuivront conformément aux exigences légales en matière de garantie », a indiqué la marque.

Felt Bicycles s’en sort malgré tout

De son côté, Felt Bicycles tire particulièrement bien son épingle du jeu. Les performances commerciales de la marque semblent convaincre la direction de redoubler d’investissement. « Les résultats du premier semestre 2025 indiquent clairement que Pierer Mobility renforcera son investissement dans Felt Bicycles. Les performances commerciales de Felt Bicycles restent très positives pour le moment », a déclaré Florian Burguet, directeur général de Felt Bicycles.

Le PDG de Pierer Mobility AG, Gottfried Neumeister a pris la parole pour dresser un constat sans détour, avec une certaine transparence sur les chiffres de l’entreprise, et notamment les pertes engrangées par la section vélo.

« Nous avons perdu 400 millions d’euros de liquidités avec notre aventure dans le secteur du vélo », explique-t-il. « Il est important de comprendre que nos problèmes sont malheureusement d’origine locale », a-t-il ajouté. « Il y avait des raisons évidentes à cette situation. La première était le secteur du vélo. »