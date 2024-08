1,47 milliard d’euros de dette : cet important acteur du vélo accuse terriblement le coup

Le groupe autrichien Pierer Mobility va mal. Le premier semestre 2024 a même vu sa dette augmenter à 1,47 milliard d’euros, alors que de nouveaux emplois devraient être supprimés d’ici la fin de l’année pour tenter d’équilibrer les finances. L’entreprise possède plusieurs marques de vélos électriques telles que Husqvarna, GasGas et Felt.

Source : Pierer Mobility Group

Cela fait déjà plusieurs mois déjà que Frandroid suit d’un œil attentif l’inquiétante situation de Pierer Mobility, un important groupe autrichien spécialisé dans les deux-roues électriques. La société possède des marques de vélos électriques telles que Husqvarna et GasGas, mais aussi la branche moto de KTM – et non l’entité vélo KTM Bike Industries, qui est une entreprise indépendante.

En février, de premiers signes de fatigue apparaissaient déjà chez Pierer Mobility : on y apprenait que le déficit de l’entreprise avait bondi de 2,8 millions d’euros à 411,1 millions d’euros d’une année à une autre. En juin, la firme autrichienne estimait à 120 millions d’euros les pertes cumulées pour le cru 2024.

Un chiffre d’affaires qui recule

Cette fois-ci, c’est le bilan du premier semestre de l’année qui nous montre toujours plus l’envers du décor – via Bike EU. Déjà, le chiffre d’affaires a chuté de 27,5 % en un an. À noter que le gros du CA est généré par la vente de motos (93 %), quand les vélos ne représentent que 7 %. Il n’empêche que pour poursuivre son activité vélo, Pierer Mobility doit gagner de l’argent.

Plus précisément, le chiffre d’affaires du segment vélo a reculé de 36 % (69 millions d’euros). Selon Bike EU, cette baisse est liée à la vente de la marque allemande R Raymon fin 2023. Une marque qui générait à l’époque 51 % du chiffre d’affaires du segment vélo de Pierer Mobility.

Source : Pierer New Mobility

En termes de volumes de vente, les chiffres se sont rétractés de 26 % du côté des vélos électriques (26 771 unités) contre 19 % pour les vélos mécaniques (25 049 unités). Force est de constater que la dynamique est mauvaise partout. Tout ceci dresse un triste constat : le bénéfice avant intérêt et impôt… est inexistant. D’un gain de 97 millions d’euros en 2023, l’entreprise accuse des pertes de 195 millions d’euros depuis le début d’année.

Pire : la dette s’est même renforcée, à hauteur de 1,47 milliard d’euros en tout. Deux raisons expliquent ce phénomène : d’un, Pierer Mobility a racheté la majorité des actions de Felt Bicycles cet été, marque qu’elle avait pourtant plaquée fin 2023 dans le cadre de premières mesures de restructuration.

Des suppressions d’emplois à venir

Aussi, Pierer Mobility évoque un soutien important à son réseau de concessionnaires. « Les besoins de financement nécessaires ont été sécurisés. En conséquence, notre fonds de roulement et notre dette nette devraient revenir à un niveau significativement inférieur d’ici fin 2025 », indique le groupe autrichien.

Alors que Pierer Mobility s’attend à une baisse de revenus de 10 à 15 % sur l’ensemble de l’année, plusieurs mesures phares ont déjà été prises : 200 emplois seront supprimés prochainement. Le volume de production a également été réduit pour minimiser les stocks dans les entrepôts des concessionnaires. L’heure sera ensuite au bilan annuel.