« Tesla est vraiment incroyable » : le patron de Xiaomi réagit à une nouvelle fonction des voitures électriques d’Elon Musk

Si Xiaomi et Tesla sont désormais rivaux, le patron de la marque chinoise n’hésite pas à faire l’éloge de la firme américaine. Et tout particulièrement au sujet de la conduite autonome des voitures électriques d’Elon Musk.

Qui aurait pu penser que Xiaomi allait un jour chasser sur les terres de Tesla ? Pourtant, cette idée n’a désormais plus rien de fantaisiste car elle est devenue réalité. Et ce puisque la firme chinoise, spécialisée dans les smartphones a levé le voile sur sa toute première voiture électrique, la berline SU7.

Une rivalité courtoise

Cette dernière chasse directement sur les terres de la Model 3, et rencontre un immense succès en Chine, le seul pays où elle est commercialisée à l’heure actuelle. Au mois de mars dernier, ce sont en effet plus de 200 000 exemplaires qui avait déjà été livrés, seulement dans l’Empire du Milieu. Et ce chiffre continue encore de grimper. En parallèle, les ventes de la berline américaine sont en baisse. A tel point qu’elle n’a même pas figuré dans le top 10 en Europe au mois de mai 2025.

Mais le patron de Xiaomi, Lei Jun ne fanfaronne pas au sujet de cette situation, bien au contraire. Car ce dernier, qui semble beaucoup apprécier Elon Musk depuis leur rencontre en 2013 a fait l’éloge de Tesla. Et plus précisément de son système de conduite autonome, le FSD (full self-driving). Cela fait suite au petit exploit réalisé par le constructeur basé au Texas. Ce dernier a réussi à livrer une Model Y à un client sans conducteur. Le SUV électrique a été capable de quitter seul l’usine pour rejoindre le domicile de son nouveau propriétaire.

Tesla FSD à Rome

Le tout en roulant jusqu’à une vitesse de 115 km/h, sans personne derrière le volant et évidemment, sans avoir été télécommandé. Et cela semble réellement avoir inspiré le patron de Xiaomi. Celui-ci a réagi à cette nouvelle sur son compte Weibo, en publiant un message particulièrement enthousiaste. Il indique en effet que « Tesla est vraiment incroyable. Elle a été à l’avant-garde des tendances du secteur dans de nombreux domaines, notamment la conduite entièrement autonome (FSD). Nous avons encore beaucoup à apprendre ».

Une déclaration très fair-play de la part de l’homme d’affaires chinois, qui rassure sur les relations entre Xiaomi et Tesla. Car Lei Jun avait réagi de manière très laconique à l’annonce de la Model Y restylée, en publiant un simple « ok » sur Weibo. Une manière de montrer qu’il n’avait pas peur de l’arrivée de cette nouvelle version ? Sans aucun doute. Et ce alors qu’il avait en parallèle déjà annoncé le lancement de son second modèle, le SUV YU7.

Une stratégie bien huilée ?

Mais le patron de Xiaomi voue t-il vraiment une réelle admiration à Tesla ? Et bien ce n’est pas si simple que ça. A vrai dire, il est tout à fait probable que cette déclaration ne soit qu’une technique de communication bien connue, surtout chez les constructeurs chinois. L’idée est simple et consiste à faire des éloges publiques de certains concurrents. A tel point qu’est né le terme « frenemies » pour désigner les patrons d’entreprises qui passent commandes de produits rivaux ou blaguent sur ces derniers.

Xiaomi est coutumier de cette pratique, puisque que son fondateur avait notamment complimenté le système d’échange de batteries de Nio. Il avait également félicité Great Wall Motor à l’occasion de son 35ème anniversaire. Même chose pour Li Auto pour ses 10 ans. Mais Lei Jun n’est pas le seul à avoir recours à cette pratique. C’est aussi le cas de William Li, patron de Nio. Ce dernier charie régulièrement le dirigeant de Xpeng, He Xiaopeng, et vice-versa. A tel point que celui-ci lui avait proposé une remise sur le monospace X9.

Il faut donc prendre avec des pincettes les déclarations de ces patrons de l’industrie automobile chinoise. Car ces dernières sont avant tout stratégiques. Surtout que Xiaomi propose aussi un système de conduite autonome, livré de série sur toutes ses voitures. Néanmoins, il semblerait que de nombreux clients émettent encore des réservent sur ce dernier. La déclaration de Lei Jun a du sens, alors que le FSD de Tesla a déjà fait ses preuves depuis de nombreuses années.