La réponse du fondateur de Xiaomi face au nouveau Model Y de Tesla

Un simple « Ok » peut parfois en dire long. C’est par ce message laconique que Lei Jun, PDG de Xiaomi, a répondu au lancement du Tesla Model Y restylé, laissant présager une confrontation électrique intense.

Le nouveau Tesla Model Y 2025, celui que l’on nomme Juniper, a été présenté. Lei Jun, CEO et fondateur de Xiaomi, a déjà réagi.

Il a posté un simple « Ok » posté sur Weibo en réponse à l’annonce de Tesla, ce qui cache une confiance apparente dans le futur SUV de Xiaomi, le YU7, dont le lancement est prévu pour l’été 2025.

Cette réaction fait suite à un message provocateur de Tesla sur WeChat, affirmant que leur nouveau Model Y peut être comparé à n’importe quel concurrent, sous-entendant sa supériorité indiscutable.

Lei Jun, fort de ses 25 millions d’abonnés sur Weibo, n’a pas eu besoin de plus d’un mot pour suggérer que Xiaomi a plus d’un tour dans son sac.

Lei n’a pas fait d’autres commentaires, mais il suggérait apparemment que le SUV YU7 de Xiaomi est plus compétitif face au nouveau Model Y.

Le YU7, très attendu

Pour rappel, Xiaomi a montré son SUV YU7, en fin d’année 2024, mais on ne sait pas grand-chose sur lui pour le moment.

Cependant, les caractéristiques techniques du YU7 ont été révélées par le Ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’Information, qui montrent l’ambition de Xiaomi.

Avec ses dimensions imposantes (4 999 mm de long, 1 996 mm de large, 1 600 mm de haut), le YU7 se positionne clairement dans une catégorie supérieure au Model Y. Plus long, mais sa motorisation combine deux moteurs électriques de 220 kW et 288 kW, ce qui promet des performances aussi bonnes que celles du Tesla Model Y.

L’avantage Tesla : légèreté et efficience

Alors comment comparer le YU7 au Model Y Juniper ? Le Model Y restylé, plus compact et plus léger (1 921 kg contre 2 405 kg pour le YU7), devrait offrir une meilleure efficience énergétique. La version Grande Autonomie du Model Y, avec ses 719 kilomètres d’autonomie CLTC, établit d’ailleurs un nouveau record dans sa catégorie.

La bataille qui s’annonce entre ces deux géants de la technologie va bien au-delà d’une simple comparaison technique. Elle symbolise l’émergence de nouveaux acteurs capables de défier Tesla sur son propre terrain, ce qui promet aux consommateurs une diversification bienvenue de l’offre de SUV électriques haut de gamme. Xpeng, Nio, Zeekr… Tesla a de sérieux challengers en Chine.

Reste à voir si la confiance affichée par Lei Jun se traduira par un produit capable de rivaliser avec l’expérience et l’efficacité prouvées de Tesla.

Le marché chinois, particulièrement dynamique dans le secteur des voitures électriques, sera le premier théâtre de cette confrontation.