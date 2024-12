Les Tesla Model 3 et Model Y pourraient devenir compatibles avec Steam : ce que ça signifie

Tesla pourrait intégrer Steam, le célèbre catalogues de jeux-vidéo, au sein des Tesla Model 3 et Model Y. Mais attention, quelques contraintes pourraient être de la partie si cette rumeur se révèle exacte.



Tesla Model X Plaid – Steam

Depuis son arrivée sur le marché, Tesla n’a cessé de proposer des fonctionnalités amusantes (et pas toujours indispensable) dans ses voitures, et surtout de les faire évoluer au fil des années. Ainsi, il est possible de dessiner sur l’écran tactile, mais aussi de profiter d’un feu de cheminée virtuel, et ce n’est pas tout.



Le retour de Steam ?

En effet, le constructeur propose également des technologies un peu plus utiles, comme la possibilité de jouer à deux petits jeux vidéo intégrés directement dans l’écran de ses autos. Mais Tesla est allé encore plus loin, puisqu’en 2022, la firme américaine annonçait l’arrivée de Steam dans ses voitures. Cependant, seulement deux d’entre elles étaient concernées par l’intégration de la plateforme de jeux vidéo, à savoir la Model S et la Model X. Les Model 3 et Model Y en sont quant à eux privés.

Mais contre toute attente, la marque d’Elon Musk annonçait finalement le retrait de cette fonctionnalité moins de deux ans plus tard, en mai dernier. Depuis cette date, le catalogue n’est plus supporté dans les véhicules dotés de cette fonctionnalité, tout du moins pour tous les nouveaux clients. Ce qui signifie que ceux qui sont déjà en possession de leur voiture peuvent théoriquement continuer à profiter des jeux disponibles, comme Tomb Raider ou encore Call of Duty.

Mais voilà qu’une nouvelle apportée par le site Not A Tesla App laisse penser que Steam pourrait finalement faire son grand retour dans les voitures de la marque américaine. Cette dernière a récemment dévoilé sa grande mise à jour Noël, un peu décevante, mais qui inclut tout de même une dizaine de nouveautés que nous avions détaillé dans un précédent article. Et si cela était passé totalement inaperçu, Tesla a également mis à jour l’intégration de Steam dans ses voitures malgré son retrait.

Cet update concerne le logiciel SteamOS, chargé de faire tourner le catalogue sur l’écran des Model S et Model X. Il s’agit en fait du même système qui est utilisé pour le Steam Deck, la console portable développée par Valve. À la différence près que les deux supports n’ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Pour mémoire, les deux modèles Tesla compatibles ont un processeur AMD Ryzen à huit cœurs physiques avec une puce graphique RDNA2, équivalente à une RX 6600M dotée de 8 Go de VRAM. Le tout développe une puissance de calcul de 10 Tflops.



Que prépare Tesla ?

Concrètement, cette mise à jour tout juste déployée par le numéro 1 mondial de la voiture électrique n’apporte pas de grande nouveauté, mais elle améliore notamment les performances et corrige certains bugs. Bien sûr, elle va profiter aux utilisateurs actuels, qui ont donc toujours accès au catalogue en ligne dans leur voiture. Mais la question que l’on se pose est la suivante : pourquoi Tesla offre-t-il un tel update pour un service qui a été mis de côté ?

Cela pourrait-il signifier que Steam pourrait revenir ? Cela n’est évidemment pas à exclure, même si rien n’a été confirmé pour le moment. Le constructeur a tout intérêt à proposer à nouveau cette fonctionnalité, alors plusieurs de ses rivaux ont ajouté des systèmes similaires dans leurs voitures. On pense à BYD, Polestar et Hyundai qui prévoient l’intégration de GeForce Now. Les possesseurs de Tesla doivent quant à eux désormais se contenter des 75 jeux disponibles via Youtube Playables.

Tesla Model X Plaid – Steam

Il n’est désormais pas exclu que Steam soit par la suite intégré sur toute la gamme de la firme basée au Texas, dont les Model 3 et Model Y, sans oublier le Cybertruck. Tous les jeux qui fonctionnent sur le Steam Deck pourraient tourner sur l’écran central de ces modèles, qui possèdent un processeur offrant une puissance de calcul de 3,6 TFlops. Si cela n’est pas suffisant pour rivaliser avec un ordinateur ou une console de salon, c’est tout de même mieux que les 2 TFlops de la console portable.

Mais cela signifie que les jeux pourraient tourner en 720p seulement, avec une qualité dégradée par rapport aux Model X et Model S. Et il est également possible que certains jeux ne soient pas compatibles, par manque de puissance.