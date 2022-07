Les voitures Tesla auront droit à Steam, la démonstration est imminente

Elon Musk promet une démonstration de Steam intégré dans les voitures Tesla dès le mois prochain. De quoi montrer la supériorité technologique de sa plateforme.

Mi-juillet 2022, Elon Musk a tweeté que Tesla se rapprochait de la sortie de son intégration de Steam. Depuis de nombreux mois et suite à l’annonce des nouvelles Tesla Model S et Model X, l’idée de jouer à des jeux vidéos AAA à l’intérieur de sa voiture électrique est devenue quelque chose d’envisageable. Elon Musk avait même mis en avant plusieurs fois le fait que ses flagships permettraient de jouer à Cyberpunk 2077, notamment grâce à la fameuse puce AMD Ryzen.

Depuis, c’était le calme plat sur ce sujet, ou presque : en effet, Tesla a passé les Model 3 et Model Y européennes, et donc destinées au marché français, sur le fameux processeur surpuissant. Ce qui leur donne, en théorie, la même puissance de calcul que les dernières Model S et Model X.

Pour aller plus loin La puce AMD Ryzen à bord des Tesla est exceptionnelle, mais que faire de toute cette puissance ?

Cette fois-ci, Elon Musk promet une démonstration le mois prochain, soit août 2022. La démonstration impliquera probablement des jeux vidéo gourmands en puissance de calcul pour montrer à quoi ressemble la capacité de jeu à l’intérieur des véhicules Tesla.

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month.

— Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022