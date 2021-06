Tesla et AMD : la console de jeu intégrée des Model S et X est puissante, pratique pour les jeux AAA

AMD a annoncé lors de sa conférence Computex que les prochaines voitures Tesla Model S et X intègrent un GPU RDNA 2 haut de gamme pour les jeux vidéo.

On sait depuis le début de l’année 2021 que les nouvelles voitures Model S et Model X de Tesla intègrent une véritable console de jeu capable de faire tourner The Witcher 3 sur le tableau de bord. Lors de sa conférence du Computex, AMD a apporté des précisions, car c’est le partenaire technologique de Tesla sur ces nouveaux véhicules.

Avant d’annoncer son FidelityFX Super Resolution, AMD est revue sur sa nouvelle architecture graphique RDNA 2. On la retrouve désormais dans quelques cartes graphiques comme la Radeon RX 6900 XT ou les consoles nouvelles générations PS5 et Xbox Series S et X. Sur scène, la patronne du groupe Lisa Su a dévoilé que c’était également le cas des voitures Tesla Model X et S.

De véritables consoles de jeu ou presque

Ainsi, Lisa Su a annoncé que les nouvelles voitures de Tesla embarqueraient 10 TFlops de puissance graphique dans le système d’infotainment intégré. Cela signifie qu’il s’agit de la puissance dédiée aux utilisateurs dans l’habitacle et non du système d’intelligence artificielle pour le pilote automatique.

La voiture utilisant l’architecture RDNA 2, elle est en principe comparable aux nouvelles consoles de Sony et Microsoft qui l’utilisent également. Sur le papier, les développeurs pourraient donc proposer les mêmes jeux AAA très gourmands graphiquement sur les voitures Tesla que sur les consoles. Évidemment, cela ne signifie pas que ces portages se feront, car il faut pour les développeurs et éditeurs trouver une rentabilité derrière ces portages. Cela se fera donc en fonction de la volonté de Tesla (et son éventuel chéquier) et le parc installé de véhicules compatibles.

De plus, il ne faut pas résumer une console à sa seule puissance graphique. La Xbox Series X et la PlayStation 5 intègrent aussi un processeur performant, un stockage SSD très rapide et de la mémoire vive partagée entre le GPU et le CPU. Ce sont des systèmes complets et l’on ne connait pas la fiche des caractéristiques exactes du système intégré aux Tesla Model S et X.