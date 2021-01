Pourquoi les Tesla Model S et X intègrent une console de jeu qui fait tourner Cyberpunk

Avec 10 téraflops de puissance graphique et de nouveaux écrans, les nouvelles Tesla Model S et Model X sont devenues des consoles de jeu.

La nouvelle Tesla Model S a été annoncée, ainsi que la nouvelle Model X, c’est la mise à jour la plus importante depuis leur lancement respectif en 2012 et 2015. La Model S a été déclinée en trois versions, dont une version très puissante nommée Plaid+. Cette dernière peut passer de 0 à 100 kilomètres en moins de 2,1 secondes.

Le plus grand changement concerne l’intérieur de la voiture avec un écran en mode paysage, comme sur la Model 3 et la Model Y. C’est un écran tactile IPS LCD de 17 pouces en définition 2200 par 1300 pixels. Ce dernier est accompagné par un second écran de 12,3 pouces situé devant le conducteur et un troisième écran de 8 pouces à l’arrière.

10 téraflops de puissance graphique

Les téraFLOPS. Si vous suivez de près l’actualité de la tech, et en particulier des consoles de jeux ou des cartes graphiques, vous êtes forcément tombés sur cette unité de mesure fortement appuyée par les départements marketing des marques. Tesla annonce ainsi que sa nouvelle Model S aura le droit à une puissance graphique de 10 téraFLOPS.

Il suffit de faire un petit tour sur Wikipédia pour lire la définition des FLOPS, ou floating-point operations per second : « il s’agit du nombre d’opérations en virgule flottante par seconde ». Le nombre de FLOPS représente donc le nombre d’opérations que peut effectuer un processeur chaque seconde sur des nombres à virgule (les fameuses « virgules flottantes »). Autrement dit, le nombre de FLOPS représente la puissance de calcul mathématique brute d’un processeur.

La puissance d’une PlayStation 5

10 téraflops correspond ainsi à la puissance d’une Sony PS5, lorsqu’une Microsoft Xbox Series X a droit à 12 téraflops. Au delà de tout débat, c’est une puissance de calcul importante pour le gaming. Car en effet, Tesla annonce que cette puissance est dédiée au jeu vidéo.

Les Model S et X seront une véritable console de jeu où l’on peut connecter des manettes sans fil et jouer à des jeux AAA tel que The Witcher 3. Ce n’est pas du cloud gaming mais un véritable jeu qui tourne sur l’OS de la Tesla.

It can play Cyberpunk — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Elon Musk a également précisé que le système ferait tourner des jeux next-gen comme Cyberpunk. Pour le moment, ce n’est pas le cas des Model 3 et Y qui ne font tourner que des jeux basiques, néanmoins cela sera certainement le cas lors du renouvellement de ces modèles.

Pourquoi intégrer une console de jeu dans une voiture ?

Les systèmes d’infodivertissement sont devenus un standard dans toutes les voitures neuves. On peut généralement y faire tourner Apple CarPlay ou Android Auto. Tesla est l’un des rares constructeurs à proposer un OS riche capable de faire tourner des jeux, applications telles que YouTube ou encore Netflix, et même un navigateur web. Chaque voiture vendue intègre 1 an d’abonnement avec Spotify et surtout un accès internet.

Bien que l’infodivertissement embarqué ne soit pas un concept nouveau, il y a désormais une convergence de technologies qui change fondamentalement l’expérience à bord. Que cela soit pour les passagers pendant le voyage ou le conducteur pendant la charge de sa voiture électrique, ces écrans offrent une opportunité de consommation de médias.

Sans oublier que les voitures Tesla prétendent être les premières à adopter un système de conduite autonome de niveau 5, ou tout du moins dans un avenir proche. À ce niveau, le véhicule cumule absolument toutes les tâches de conduite et n’est soumis à aucune intervention humaine. Qu’il soit sur autoroute ou bien en plein centre-ville, il est capable d’évoluer en totale autonomie.

Bien que l’électrification et les véhicules autonomes fassent actuellement les gros titres, les services de divertissement offrent également une énorme opportunité de favoriser une relation numérique permanente, entre un utilisateur et une marque, ce qui offre de nouvelles opportunités de revenus. C’est ce que propose Tesla avec un abonnement annuel dédié à la connectivité. Il semble évident qu’un abonnement gaming sera proposé aux utilisateurs Tesla équipés de la nouvelle Model S ou de la nouvelle Model X.