Tesla rétropédale : la « Connexion Premium » devient payante en France via abonnement

Tesla a décidé de légèrement durcir sa politique de connexion à Internet au sein de ses véhicules électriques. Autrefois gratuit, le pack Premium s’arrache désormais au prix de 9,99 euros par mois pour toute voiture achetée à partir du 1er juillet 2018.

Que vous soyez propriétaires d’une Tesla Model 3, X, S ou Y acquise après le 30 juin 2018, la sentence sera la même pour tous : la souscription à l’abonnement Premium de 9,99 euros par mois si vous souhaitez accéder au pack de connectivité complet. Car jusque-là, cette dite offre était disponible gratuitement pour l’ensemble des utilisateurs Tesla, sans aucune distinction entre les versions des automobiles.

Tesla « Connexion Premium » : quels avantages ?

Sauf que le groupe californien a décidé de changer son fusil d’épaule en la rendant payante : la « Connexion Premium » a désormais un coût mensuel, lequel donne accès à la navigation, la visualisation de la circulation en temps réel, les cartes avec vue satellite mais aussi la vidéo et la musique en streaming, le karaoké et le navigateur internet, le tout via le réseau cellulaire.

La « Connexion Standard » bénéficie elle aussi des trois fonctionnalités dernièrement nommées, non pas à travers du réseau cellulaire, mais bel et bien du WiFi. En revanche, la visualisation de la circulation en temps réel et les cartes avec vue satellite sont désormais indisponibles. Attention toutefois : tous les clients de la marque américaine ne sont pas concernés par ce petit bouleversement.

Quelques exceptions

« Tous les véhicules commandés au plus tard le 30 juin 2018 bénéficient automatiquement de la Connexion Premium pendant toute la durée de vie du véhicule », est-il indiqué sur la page dédiée, à l’exception de quelques modèles : les Model Y et la Model 3 en Autonomie Standard et Autonomie Standard Plus. Cette dernière aura cependant le droit à 30 jours d’essai gratuit une fois la livraisons effectuée.

Aussi, « en commandant une Model S, un Model X, un Model Y ou une Model 3 avec intérieur Premium, vous bénéficierez durant un an d’un essai gratuit de la Connexion Premium à compter de la date de livraison du véhicule », distille le document.