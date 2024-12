Les Toyota électriques pourraient enfin devenir intéressantes avec ce nouveau modèle enfin dans l’air du temps

Alors que Toyota pédale toujours dans la semoule avec ses voitures électriques en Europe, le constructeur japonais semble un peu plus impliqué en Chine et va y commercialiser sous peu le bZ3C, un nouveau SUV avec une belle autonomie et des aides à la conduite au meilleur niveau.

Toyota prépare le lancement de son SUV électrique, le bZ3C, prévu pour le début de l’année 2025. Avec une autonomie annoncée allant jusqu’à 630 km selon la norme CLTC (soit environ 570 km selon la norme européenne WLTP, réputée comme plus sévère), ce véhicule s’inscrit comme une nouvelle référence dans la gamme des véhicules électriques de Toyota.

Malheureusement, peu de chances qu’il arrive en Europe, puisqu’il sera avant tout destiné au marché chinois. Une bien mauvaise nouvelle tout en sachant que Toyota ne propose qu’un modèle électrique en Europe avec le bZ4X, un SUV loin d’être parmi les références du segment.

Toyota sort l’artillerie lourde pour la Chine

Produit en collaboration avec FAW Toyota, il est présenté comme le modèle le plus technologique de la marque à ce jour.

Le Toyota bZ3C, dévoilé au Salon de l’Auto de Pékin en 2023, conserve des similitudes avec le concept bZ Sport Crossover présenté l’année précédente au Salon de Shanghai. Ce SUV affiche une longueur de 4,780 mètres, une largeur de 1,87 mètre, une hauteur de 1,51 mètre et un empattement de 2,88 mètres.

Toyota BZ3c // Crédit : MIIT

Le Toyota bZ3C possède un coffre de 463 litres, suffisant pour accueillir quatre petites valises, mais légèrement inférieur à certains concurrents.

À l’intérieur, c’est assez similaire à la bZ3, qui s’inspire très largement de la Tesla Model 3 avec un ensemble très épuré et un grand écran de 15,6 pouces au centre qui vient gérer l’ensemble des commandes de la voiture.

Celui-ci est compatible avec plus de 200 applications tierces, tandis qu’il intègre également de nombreux fonctionnalités comme la reconnaissance faciale via IA, les appels vidéo en voiture, les alertes pour les enfants laissés à bord (oui, ça existe), le contrôle gestuel et vocal et l’assistant virtuel intelligent.

Toyota BZ3c // Crédit : MIIT

La voiture est équipée d’un LiDAR, ce qui laisse présager une conduite autonome de niveau 2 au minimum, voire même de niveau 3.

Enfin une Toyota électrique dotée d’une autonomie intéressante

Le bZ3C est équipé d’un moteur électrique TZ200XS003 de 272 ch. Sa batterie, conçue par la filiale FinDreams de BYD, repose sur la technologie des cellules Blade LFP (lithium-fer-phosphate). Deux options d’autonomie seront disponibles : 550 km CLTC (environ 490 km WLTP) et 630 km CLTC (environ 570 km WLTP).

Toyota BZ3c // Crédit : Toyota

Son arrivée sur le marché chinois est prévue pour le début de l’année 2025. Il pourrait également arriver en Europe, mais pas avant au moins 2026 – tout en sachant qu’une gamme européenne est également prévue, avec notamment un petit SUV annoncé pour 2025.