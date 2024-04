Toyota dévoile enfin deux nouvelles voitures électriques : pourquoi on est déçus

Quand on parle d'électrique, on ne pense pas forcément en premier lieu à Toyota. Pourtant, la firme japonaise profite du Salon de Pékin pour présenter deux modèles de voitures 100 % électriques : les Toyota bZ3X et bZ3C.

Toyota et la voiture électrique, ce n’est pas une grande histoire d’amour. La firme japonaise garde toujours une certaine réserve concernant cette énergie, ou plutôt sur le fait de se concentrer uniquement sur cette énergie. Pour Toyota, l’avenir sera multi-énergie, mais ça n’empêche pas le constructeur de travailler sur des modèles électriques.

Après le lancement pour le moins raté du bZ4X dans le monde et celui de la bZ3 en Chine, une berline concurrente de la Tesla Model 3, la marque profite du Salon de Pékin pour présenter deux nouveaux produits qui en sont étroitement dérivés. Voici donc les bZ3C et bZ3X, dévoilés par le biais d’un communiqué de presse.

bZ3C : un crossover basé sur le bZ3

Le bZ3C est la version de production du bZ Sport Crossover Concept présenté au Salon de Shanghai l’année dernière. Peu de choses semblent avoir changé, à l’exception du remplacement des caméras latérales par des rétroviseurs plus conventionnels et de quelques éléments techniquement compliqués à usiner sur la face avant. La face avant justement, elle est dotée d’optiques en forme de C et le design des boucliers est similaire à celui de la nouvelle Prius ou du nouveau C-HR.

La voiture est équipée d’un LiDAR, ce qui laisse présage une conduite autonome de niveau 2 au minimum, voire même de niveau 3.

À l’intérieur, c’est assez similaire à la bZ3, qui s’inspire très largement de la Tesla Model 3 avec un ensemble très épuré et un grand écran au centre qui vient gérer l’ensemble des commandes de la voiture. Le Toyota bZ3C sera produit par la joint-venture FAW Toyota et sera commercialisé au cours du second semestre 2024.

Toyota près à repartir de zéro ?

GAC Toyota, une autre co-entreprise, présente le bZ3X qui dérive du bZ FlexSpace Concept présenté l’année dernière. Le design semble plus consensuel que celui du bZ3C.

La voiture était également équipée d’un LiDAR installé sur la partie haute du pare-brise. L’intérieur de la voiture dispose d’un écran central flottant et d’un petit écran d’instrumentation sous les yeux du conducteur. Un grand toit panoramique s’invite également à bord.

Avec l’annonce de ces deux nouveaux, Toyota procède à un redémarrage complet de son programme de voitures électriques. L’objectif : tenter de rattraper Tesla et les autres concurrents. Dans le détail, l’entreprise japonaise aurait mis en pause certains projets afin d’améliorer drastiquement la plateforme actuelle (e-TNGA). Elle pourrait même en profiter pour en créer une nouvelle, de zéro, qui verrait le jour dans cinq ans au mieux.

Une fiche technique déjà connue ?

Toyota n’a fait aucune annonce officielle concernant le groupe motopropulseur. Cependant, il y a de fortes chances que ces deux modèles soient pourvus des batteries de FinDreams, une filiale de BYD, comme le bZ3.

On ne s’avancera donc pas trop en vous disant que ces deux modèles reprendront l’essentiel de ce que nous avons déjà vu sur la bZ3, c’est-à-dire une autonomie d’environ 600 km selon le cycle d’homologation en vigueur en Chine pour les véhicules légers (CLTC). Il faut donc tabler sur environ 500 km sur le cycle européen WLTP.

La batterie sera au lithium-fer-phosphate et est fournie par BYD. Toyota avait aussi annoncé que ce pack batterie peut conserver jusqu’à 90 % de ses capacités après 10 ans. Il y aurait une motorisation de 178 chevaux et une autre de 238 chevaux.

On ne sait pas encore si ces deux nouvelles voitures électriques seront vendues en Europe, ou seulement en Chine. On sait toutefois qu’elle seront commercialisé d’ici un an en Chine.