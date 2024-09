Toyota continue de développer sa gamme de voitures électriques et prépare le lancement en Chine d’un nouveau crossover inspiré de la Prius. Baptisé bZ3c, ce dernier est en fait la version de série du concept éponyme, qui avait été dévoilé lors du dernier salon de Pékin.

Toyota a toujours fait partie des constructeurs automobiles ayant du mal à croire à la voiture électrique. Pour l’ancien patron de la marque, Akio Toyoda, cette motorisation serait en fait à peine plus propre que l’hybride rechargeable, motorisation pourtant vivement critiquée par certaines associations.

Un SUV électrique en approche

Mais depuis l’arrivée de Koji Sato à la tête de la marque, les choses changent petit à petit, et Toyota est enfin prêt à se tourner vers l’électrique. C’est ainsi que la firme avait dévoilé un vaste plan d’attaque, et qu’elle est actuellement en train de développer ses propres batteries solides. De quoi offrir une autonomie dépassant la barre des 1 000 kilomètres. Mais l’heure est désormais à étoffer la gamme, actuellement uniquement composée du bZ4X.

Lors du dernier salon de Pékin, Toyota avait présenté un crossover électrique, baptisé bZ3c qui était encore au stade de prototype et qui était la version proche de la série du concept bZ Sport Crossover dévoilé l’année précédente. Basée sur la berline bZ3, cette nouvelle création s’approche enfin de la commercialisation. En effet, le site américain Electrek nous partage quelques photos publiées par le ministère de l’industrie chinois. De quoi en savoir plus sur la version définitive de la voiture.

Crédit : Toyota

Cette dernière affiche un look qui n’est pas vraiment inédit, puisqu’il puise son inspiration dans celui de l’actuelle Prius. Nous retrouvons des feux à LED au style aisément reconnaissable, reliés entre eux par ce qui ressemble à une bande lumineuse également. La face avant est très épurée, ce qui devrait avoir pour effet d’optimiser le Cx (coefficient de traînée), qui n’a pas été révélé. On note que le véhicule se dote de poignées intégrées à la carrosserie ainsi que de jantes au design aéro de 18 à 21 pouces.

Le crossover électrique mesure 4,78 mètres de long pour 1,87 mètre de large et 1,51 mètre de haut, ce qui lui permettra de rivaliser frontalement avec la Tesla Model Y. À l’arrière, nous retrouvons une signature lumineuse proche de la partie avant, qui prend la forme d’un grand bandeau rouge donnant un style futuriste à l’ensemble. On note également la présence d’un petit spoiler de toit, qui contribue à améliorer l’aérodynamisme, tout en donnant un style plus sportif à la voiture.

Jusqu’à 600 kilomètres d’autonomie… ou presque

Pour le moment, aucune photo du poste de conduite n’a été montrée, mais il pourrait sans doute ressembler à celui du concept dévoilé à Pékin. Ce dernier est repris de la bZ3 et s’offre un grand écran tactile qui regroupe toutes les fonctionnalités du véhicule. Il faudra cependant encore patienter avant d’en savoir plus, mais on connaît déjà l’empattement du crossover, affiché à 2,88 mètres. De quoi accueillir très confortablement les occupants, notamment à l’arrière.

Le nouveau Toyota bZ3c devrait être équipé de la conduite autonome comme le laisse penser le LiDAR sur le toit (sur certaines versions), tandis que l’on sait déjà ce qui se cache sous son capot. Reposant sur une plateforme co-développée avec FAW dans le cadre d’une joint-venture, le crossoser embarque un moteur électrique fourni par BYD et développant environ 268 chevaux comme l’explique le site Car News China. Mais ce n’est pas le seul élément conçu par le géant chinois.

Crédit : Toyota

Ce dernier a également produit la batterie LFP (lithium – fer – phosphate) du véhicule, dont la capacité n’a pas encore été révélée. On sait en revanche que l’autonomie devrait être comprise entre 500 et 600 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui donne environ 425 à 510 kilomètres avec l’homologation européenne WLTP. Enfin, la vitesse devrait être bridée à 160 km/h tandis que le temps de charge reste encore inconnu. On sait en revanche que le Toyota bZ3c devrait démarrer sa production d’ici à la fin de l’année 2024.