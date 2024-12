Voici la recette “secrète” de BYD pour produire ses voitures électriques bien moins cher que Volkswagen

Les constructeurs chinois s’imposent sur le marché des voitures électriques. Cette stratégie proactive leur a permis d’être particulièrement compétitifs, parfois même plus que des constructeurs établis de longue date. C’est le cas avec BYD, qui produit ses voitures électriques largement moins cher que Volkswagen.

BYD Seal

En seulement quelques années, les constructeurs chinois parviennent à inquiéter des marques au passé solide, telles que Volkswagen. La marque allemande, figurant parmi les premiers constructeurs mondiaux, est désormais dépassée par BYD sur le marché chinois.

En comparant les coûts de production d’une BYD Seal, fabriquée en Chine, à ceux d’une Volkswagen ID.3 produite en Allemagne, on réalise rapidement qu’il est difficile de rivaliser sur le plan des coûts de fabrication.

Moins chère à produire sur toute la ligne

Dans une comparaison réalisée par UBS et relayée par le New-York Times, il apparaît que la BYD Seal est nettement moins coûteuse à produire qu’une Volkswagen ID.3 équivalente.

Cela commence dès la batterie : celle de la BYD Seal coûte 29 % de moins que celle utilisée dans la Volkswagen ID.3. BYD fabrique ses propres batteries, tandis que Volkswagen doit les acheter à un fournisseur externe, qui applique logiquement une marge sur le produit. BYD parvient ainsi à réduire cet écart.

La BYD Seal est également 38 % moins coûteuse à produire en ce qui concerne la partie châssis. Pour les systèmes électroniques et l’aménagement intérieur, la différence est de 17 %, toujours en faveur de BYD.

Comparaison des coûts de production entre une BYD Seal fabriquée en Chine et une Volkswagen ID.3 fabriquée en Allemagne. // Source : UBS

Mais la différence la plus marquante concerne les coûts de main-d’œuvre, qui sont 67 % moins élevés en Chine qu’en Allemagne. Cela explique aussi l’écart de prix entre une ID.3 fabriquée en Chine et une autre produite en Allemagne. Les frais annexes à la production sont, eux, 63 % plus élevés pour l’ID.3 allemande, tandis que les coûts de fonctionnement de l’usine y sont 62 % supérieurs.

Au total, selon Steve Greenfield, le coût de production d’une BYD Seal fabriquée en Chine est environ 30 % inférieur à celui d’une voiture électrique assemblée en Occident. L’auteur américain spécialisé dans les analyses automobiles, déclare que les constructeurs chinois comme BYD ont réussi à se créer un avantage en controlant « pratiquement toute la chaîne d’approvisionnement pour la fabrication des batteries de voitures électriques ».

Une différence de prix lissée en Europe

Pour autant, si l’étude de la banque UBS met en évidence les coûts de production avantageux pour la BYD Seal, la différence de prix entre une Volkswagen ID.3 et une BYD Seal n’est pas de 30 % en Europe.

En France, par exemple, la BYD Seal est proposée à partir de 46 990 euros avec une batterie de 82,5 kWh offrant une autonomie de 570 km. À ce même tarif, la Volkswagen ID.3 GTX, équipée d’une batterie de 79 kWh, affiche une autonomie WLTP annoncée légèrement supérieure, soit 602 km, et propose une transmission intégrale grâce à ses deux moteurs. La Volkswagen apparaît donc comme une meilleure affaire, d’autant plus qu’elle bénéficie du bonus écologique !

Crédit : Volkswagen

Il n’y a donc pas d’écart de prix significatif entre ces deux modèles, aux performances d’autonomie similaires. L’Union européenne parvient à protéger ses constructeurs grâce à des droits de douane élevés sur les véhicules électriques importés de Chine. Récemment, ces droits ont été augmentés, avec une hausse de 17 % appliquée aux voitures électriques comme celles de BYD.

Cependant, sur le marché chinois, la situation est bien différente. Volkswagen et les autres constructeurs occidentaux perdent progressivement des parts de marché face à leurs concurrents locaux. BYD, par exemple, a détrôné Volkswagen de sa place de numéro 1 en Chine. Cette situation est particulièrement préoccupante pour Volkswagen, car le marché chinois représente le plus grand marché automobile mondial.