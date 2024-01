Volkswagen vient de perdre sa place de numéro un en Chine après 15 ans de règne, et vous savez qui l’a volé

Le chinois BYD a fait les grands titres en dépassant Tesla fin 2023 dans les ventes de voiture électrique. Ce record ne fut manifestement pas le seul, puisque la marque est également devenue la numéro un des ventes en Chine toutes énergies confondues, détrônant Volkswagen pour la première fois.

Vous n’avez pas fini d’entendre parler de BYD. La marque chinoise a déjà fait beaucoup parler d’elle en 2023, notamment lorsqu’elle a dépassé Tesla dans les chiffres de vente au dernier trimestre 2023, mais un autre record est manifestement tombé cette même année.

C’est Automotive News Europe qui nous l’apprend : BYD a volé la place de numéro 1 des ventes en Chine à Volkswagen, pourtant leader historique des ventes dans le pays, sur toute l’année 2023. Un changement qui s’était opéré dès le premier trimestre 2023, mais qui s’est donc poursuivi tout au long de l’année.

2,4 millions

En 2023, BYD a donc immatriculé 2,3 millions de véhicules en Chine, s’octroyant 11 % de part de marché. C’est une progression de 3,2 % par rapport à 2022, et suffisant donc pour dépasser Volkswagen, dont la part de marché baisse depuis 2019 – chose remarquable, BYD possédait moins de 3 % de parts de marché à cette date.

Le géant allemand restait tout de même numéro 1 des ventes de la tête et des épaules depuis 15 ans, mais cela a manifestement pris fin en 2023. Une autre mauvaise nouvelle pour la marque, puisque Volkswagen a déjà perdu un titre historique l’année dernière : celui de la voiture la plus vendue d’Europe (via sa Golf), au profit du Tesla Model Y.

Ce qui est le plus impressionnant, c’est que BYD ne commercialise que des « NEV » (« New Energy Vehicles »), à savoir des voitures 100 % électriques et des hybrides rechargeables, alors que Volkswagen propose également des véhicules thermiques. Parmi les locomotives, on pense à la petite Seagull, qui fait un véritable carton en Chine, et qui arrivera en France courant 2024.

Et ce n’est que le début ?

BYD a les dents longues. Certes, le constructeur est encore archi-dépendant de son marché intérieur, avec des ventes hors Chine de « seulement » 700 000 voitures en 2023, mais cela pourrait rapidement changer.

La gamme s’étoffe de jour en jour, avec notamment des nouveaux SUV électriques attrayants, des 4×4 monstrueux ou des berlines ultra-sportives. La partie recherche et développement bat son plein, avec par exemple des batteries sans lithium promettant des prix en forte baisse.

Surtout, le constructeur sait se montrer réactif : si ses voitures fabriquées en Chine n’ont plus droit au bonus écologique français en 2024, BYD a immédiatement répondu en baissant les prix de l’Atto 3, son SUV compact. Bref, les constructeurs traditionnels ont probablement trouvé à qui parler.