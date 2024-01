Cette berline électrique peut se frotter à la Tesla Model S Plaid : 1 000 chevaux et une aérodynamique record

Quelques jours après sa révélation officielle, la nouvelle Yangwang U7 nous en dit un peu plus sur ses caractéristiques techniques. Forte de 1 000 chevaux, la berline électrique est aussi la plus aérodynamique du marché. Elle devrait directement chasser sur les terres de la Tesla Model S Plaid à son lancement.

Avez-vous déjà entendu parler de Yangwang ? Si vous êtes un fidèle lecteur de Survoltés, la réponse est sans doute positive. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas cette jeune marque chinoise, cette dernière est en fait une filiale du groupe BYD, au positionnement plus haut de gamme, aux côtés de Denza. Et, elle propose déjà une gamme bien remplie.

Un record mondial

Pour cause, la firme a déjà dévoilé un incroyable SUV, le Yangwang U8 ainsi qu’une supercar de tous les superlatifs, qui prend le nom de U9. Pas question pour le constructeur de s’arrêter là. Il y a quelques jours, ce dernier a donc présenté une toute nouvelle berline électrique, cette fois-ci baptisée U7. Cette dernière devrait notamment rivaliser avec la Tesla Model S, la Nio ET9 et la nouvelle Xiaomi SU7.

Si nous avions déjà pu découvrir son style, fortement inspiré de la Yangwang U9, particulièrement au niveau de la face avant, le constructeur nous donne aujourd’hui quelques informations supplémentaires. C’est sur sa page Weibo que la firme nous annonce notamment le Cx (coefficient de trainée) de sa nouvelle sportive, affiché à seulement 0,195. Un record pour la catégorie des berlines électriques, ex æquo avec la première voiture de Xiaomi.

À titre de comparaison, la Tesla Model S revendique un Cx de 0.208, bien plus élevé que sa nouvelle rivale. Celle-ci affiche des dimensions généreuses, avec une longueur de 5,27 mètres pour 1,99 mètre de large et 1,52 mètre de haut, tandis que son empattement mesure quant à lui 3,16 mètres. Et à l’intérieur ? Pour le moment, aucune photo du poste de conduite de la berline électrique n’a encore été publié par le constructeur chinois.

Ce dernier devrait sans doute rester dans la même veine que celui de la Yangwang U9, avec une présentation très premium. Pour rappel, l’U9 propose pas moins de trois écrans, dont un pour le passager. Il faudra cependant patienter encore un peu pour connaître les équipements de la nouvelle berline électrique et le volume de coffre, qui n’a pas encore été dévoilé pour le moment.

Plus de 1 000 chevaux

Malheureusement, nous n’avons aucun détail sur la fiche technique de sa voiture. En effet, et comme le rappelle le site CNEVPost, on sait seulement que celle-ci affichera une puissance dépassant la barre des 1 000 chevaux. De quoi rivaliser frontalement avec la Tesla Model S Plaid, qui en revendique quant à elle pas moins de 1 020 et qui réalise le 0 à 100 km/h en 2,1 secondes.

La nouvelle U7 reprendra-t-elle la fiche technique de la supercar, avec ses quatre moteurs délivrant un total de 1 306 chevaux ? Rien n’a encore été confirmé, mais cela semble très probable. Il faudra cependant patienter encore un peu avant d’en avoir le cœur net. Nous devrions également retrouver la batterie Blade LFP (lithium — fer — phosphate) de 100 kW. Néanmoins, l’autonomie n’a pas encore été dévoilée par la firme chinoise pour le moment. Elle pourrait toutefois tourner autour des 800 km selon le cycle chinois CLTC.

Ce qui donnerait environ 680 kilomètres WLTP, de quoi dépasser les 695 kilomètres de la Tesla Model S Plaid. On sait cependant que la berline électrique hautes performances sera dotée de la conduite autonome, comme en témoigne la présence du radar LiDAR installé sur le toit. Mais pour le moment, le constructeur reste encore assez mystérieux sur les caractéristiques techniques de cette nouvelle venue, qui pourrait aussi rivaliser avec la Porsche Taycan, qui vient de battre la berline américaine sur le Nürburgring.

Patience donc avant d’en savoir plus, alors que sa date de lancement n’a pas été communiquée, de même que son prix. Dans tous les cas, ce dernier devrait particulièrement être salé si la voiture fait un jour le chemin jusqu’en Europe, ce qui est tout à fait envisageable.