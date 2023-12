Cette incroyable voiture électrique chinoise va faire trembler la Tesla Model S Plaid

La nouvelle voiture électrique BYD YangWang U9 nous donne de ses nouvelles et dévoile ses caractéristiques techniques. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces dernières sont impressionnantes et devraient donner des sueurs froides à Tesla. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la supercar du numéro 2 mondial de la voiture électrique.

Si vous êtes un fidèle lecteur de Survoltés, vous devez sans doute désormais bien connaître BYD, qui devrait bientôt devenir le numéro 1 mondial de l’électrique. Mais le constructeur chinois possède également plusieurs filiales, donc Denza, qui commercialise le D9 mais aussi YangWang.

Des caractéristiques impressionnantes

Cette dernière se spécialise dans les modèles ultra haut de gamme, avec son récent SUV YangWang U8, qui serait l’une des autos les plus sûres au monde. Cette dernière fait même plus fort que le Tesla Cybertruck et peut naviguer dans l’eau. Mais celle qui nous intéresse aujourd’hui, c’est plutôt la nouvelle U9, qui prend cette fois-ci la forme d’une supercar présentée en tout début d’année 2023.

Jouant le rôle de vaisseau-amiral pour le constructeur, cette nouvelle arrivante annonce la couleur avec un style détonnant et sportif. Il y a quelques semaines, elle levait le voile sur son poste de conduite, qui n’avait jusqu’alors pas encore été montré. Mais quasiment un an après avoir été dévoilée, la nouvelle YangWang U9 n’a pas terminé de nous en apprendre à son sujet. Et c’est ainsi qu’elle donne de nouvelles informations sur sa fiche technique.

Ces dernières ont été détaillées sur le compte X (anciennement Twitter) de l’expert Tycho de Feijter, qui annonce l’incroyable puissance de la supercar électrique. Celle-ci embarque pas moins de quatre moteurs de 240 kW, ce qui donne un total de 960 kW, soit 1 306 chevaux très exactement. À titre de comparaison, la Tesla Model S Plaid se contente de 1 020 chevaux. La sportive chinoise affiche une vitesse maximale de 300 km/h.

Son poids se veut quant à lui particulièrement conséquent, puisqu’il est affiché à 2 475 kilos tout de même. C’est bien plus que les 2 150 kilos de la Rimac Nevera, qui sera l’une de ses principales rivales à son lancement. Pour le moment, le 0 à 100 km/h n’a pas encore été détaillé par le constructeur, qui demeure assez mystérieux sur sa sportive. La Model S Plaid réalise cet exercice en 2,1 secondes seulement, avec un poids de 2 165 kg sur la balance.

De nombreuses technologies

Mais ce n’est pas tout, la nouvelle YangWang U9 est aussi dotée des suspensions adaptatives DiSus. Ces dernières, développées par le constructeur chinois sont équipées d’un capteur LiDAR qui leur permet d’analyser la route en temps réel et d’adapter leur fermeté en fonction des conditions. Par ailleurs, la sportive peut aussi être réhaussée jusqu’à 145 millimètres, mais également sauter sur place et rouler sur trois roues.

Sous son capot, nous retrouvons également une grosse batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) de 100 kW, mais l’autonomie n’a pas encore été annoncée par l’entreprise chinoise. Espérons qu’elle égale au moins les 695 kilomètres WLTP de la Tesla Model S Plaid, qui reste l’une des références sur le segment. Si la puissance et le temps de charge n’ont pas été détaillés, on connaît en revanche le prix de la super-sportive électrique.

Cette dernière devrait démarrer à partir de 1 million de yuan, soit environ 127 015 euros. Attention, car ce tarif pourrait être bien plus salé si elle arrivait un jour en Europe, ce qui est tout à fait envisageable. Elle devrait également chasser sur les terres de l’incroyable GAC Aion Hyper SSR, tandis que ses dimensions ont aussi été révélées. La U9 affiche ainsi une longueur de 4,97 mètres pour 2,03 mètres de large et 1,296 mètres de haut. L’empattement mesure quant à lui 2,90 mètres.

Les premières livraisons devraient débuter en Chine au début de l’année 2024.