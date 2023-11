Cette voiture électrique chinoise remet les idées en place sur les préjugés

La division haut de gamme de BYD (numéro 2 mondial de la voiture électrique derrière Tesla), YangWang vient de dévoiler les premières images de l'intérieur de la nouvelle U9. Ce dernier est pour le moins impressionnant et devrait faire changer d'avis sur les voitures chinoises !

Si vous lisez régulièrement les colonnes de Survoltés, vous devez sans doute commencer à connaître BYD, qui arrive tout doucement en France avec sa Seal et sa Dolphin. Mais avez-vous déjà entendu parler de YangWang ? Cela est un peu moins sûr. Il s’agit en fait de la division haut de gamme de la firme, qui possède plusieurs marques, au risque de créer un peu la confusion, au contraire de Great Wall Motors.

Un intérieur haut de gamme

YangWang n’est pour l’heure pas commercialisée sur le Vieux Continent, mais il n’est pas exclu que cela soit un jour le cas. En Chine en revanche, la marque se développe déjà bien, alors qu’elle possède actuellement deux modèles, à savoir un SUV et une sportive. Le premier prend le nom d’U8 et a récemment fait parler de lui comme l‘une des autos les plus sûre au monde après un accident.

La seconde est quant à elle la U9 et prend la forme d’une impressionnante supercar. Cette dernière avait été montrée pour la première fois au début de l’année, mais n’avait pas encore dévoilé son poste de conduite. C’est désormais chose faite, puisque le constructeur lui-même a publié quelques images officielles sur son compte Weibo, l’équivalent chinois de Facebook. Ces dernières nous montrent l’intérieur de la sportive électrique.

Et il a de quoi nous impressionner ! Et pour cause, ce ne sont pas moins de trois écrans qui sont présents dans ce poste de conduite très technologique. Le premier fait office de combiné d’instrumentation et affiche toutes les données relatives à la conduite, comme la vitesse et très probablement l’autonomie restante même si cela reste à confirmer. Au centre, un second écran en position verticale intègre le sytsème d’info-divertissement.

De quoi nous faire penser à la Porsche Taycan électrique, mais également à certaines productions de McLaren.

Pour l’heure, le constructeur ne donne pas beaucoup d’informations, et il n’est pas précisé s’il sera compatible avec Apple CarPlay ou Android Auto. Ce qui est cependant très peu probable, puisque ces deux technologies ne sont pas les bienvenues en Chine.

Enfin, le passager peut également profiter d’un troisième et dernier écran, dont la taille n’est pas encore connue. Ce dernier devrait lui permettre de changer la musique ou encore d’accéder à diverses fonctionnalités qui n’ont pas été détaillées.

Un concentré de technologies

À en croire les premières photos officielles, également relayées par le site chinois ItHome, la qualité perçue semble plutôt bonne tandis que les occupants profitent de sièges électriques à huit positions. De quoi mettre une raclée aux a priori sur les voitures chinoises, alors que l’on sait déjà que ces dernières sont particulièrement résistantes lors des crash-tests.

D’autant plus que cette nouvelle YangWang U9 joue le rôle de vaisseau-amiral pour la division haut de gamme de BYD, qui possède également Denza. Et pour cause, la supercar électrique affiche une puissance dépassant la barre des 1 300 chevaux et promet jusqu’à 1,7g lors de l’accélération. Reposant sur la plateforme e4, la sportive n’a pas encore détaillé toutes ses caractéristiques techniques, mais on sait que le 0 à 100 km/h sera réalisé sous les trois secondes.

La supercar chinoise sera également dotée des suspensions adaptatives DiSus, capables de s’adapter à la route grâce à un capteur LiDAR qui analyse la chaussée en temps réel. Il se dit que la garde au sol de la sportive peut également être rehaussée jusqu’à 145 millimètres grâce à cette technologie, qui devrait également équiper le SUV U8. Il faudra cependant patienter avant de connaître toutes les spécificités de la YangWang U9.

Son prix n’a pas encore été dévoilé non plus, mais il faudra s’attendre à ce qu’il soit très salé, surtout si la voiture arrive en France un jour. Cette dernière chassera notamment sur les terres de la nouvelle GAC Aion Hyper SSR.