Cette technologie Stellantis inédite dans l’industrie pourrait améliorer les performances de certaines voitures électriques

Stellantis vient de breveter une boîte de vitesses pour voiture électrique. L’idée serait d’améliorer les capacités de franchissement des 4×4, notamment chez Jeep, mais reste à savoir si cette solution verra le jour.

Jeep Recon // Source : Jeep

La motorisation d’une voiture électrique a un avantage majeur face à une thermique : la simplification mécanique. Sur l’immense majorité des modèles en vente, il n’y a même pas de boîte de vitesses : le moteur électrique est lié à un réducteur, de quoi faire baisser les rotations par minute, lui-même en liaison directe avec les roues motrices, terminé.

Certains modèles, souvent très sportifs, font toutefois le choix d’une boîte de vitesses. À ce cercle restreint pourrait se greffer Stellantis, dont un brevet pour une transmission à trois vitesses vient d’apparaître aux États-Unis.

Trois rapports pour le franchissement

Repéré par MoparInsiders et disponible sur le site du United States Patent and Trademark Office (USPTO), ce brevet déposé en octobre 2023 et accordé le 1 mai 2025 décrit le fonctionnement de cette boîte de vitesses pour voiture électrique.

Brevet de boîte de vitesses // Source : Stellantis via USPTO

Composé de trois trains planétaires dans un carter compact, il permet de débloquer trois rapports différents :

Le premier rapport, très court, permet de maximiser le couple à la roue – utile pour le franchissement de côtes abruptes ou le remorquage, par exemple ;

Le deuxième rapport augmente la réduction, mais assure tout de même un meilleur contrôle en tout-terrain ou dans des conditions de faible adhérence ;

Enfin, le troisième rapport est dit « direct drive » – comprendre que le moteur est directement relié aux roues. De quoi maximiser l’efficience à haute vitesse.

Brevet de boîte de vitesses // Source : Stellantis via USPTO

Vous l’aurez compris, ce brevet se destine en priorité aux futurs 4×4 électriques de Stellantis, et pourrait donc particulièrement intéresser Jeep ou RAM. Gardons cependant en tête qu’un brevet ne signifie pas que cette invention verra le jour…

Une démocratisation de la boîte de vitesses ?

Cette nouvelle application d’une boîte de vitesses pour voiture électrique montre toutefois que ce procédé n’est plus tabou.

Le Porsche Taycan (et son clone technique, l’Audi e-tron GT) furent les premières voitures électriques à se doter d’une boîte de vitesses à deux rapports – de quoi permettre à ces deux modèles, très performants, de cumuler fortes accélérations sur le premier rapport et consommation en baisse sur le second.

Boîte de vitesses sur le moteur arrière de la Mercedes-Benz CLA électrique // Source : Mercedes-Benz

De son côté, Mercedes-Benz préfère jouer sur la sobriété avec sa nouvelle CLA, capable de titiller les 800 km d’autonomie : le second rapport est là pour abaisser le régime de rotation du moteur à haute vitesse, et donc de gagner en consommation.

La boîte de vitesses sur une voiture électrique peut également être… simulée, pour maximiser les sensations de conduite. La Hyundai Ioniq 5 N en est le meilleur exemple, mais Toyota travaillerait également dessus.