Hyundai vient de dévoiler un système anti-incendie pour voitures électriques, qui intervient de manière ultra-rapide afin de limiter les risques liés aux flammes dès les premières minutes. Un système inspiré de celui de Renault mais qui va plus loin.

Les incendies et les voitures électriques, c’est une histoire qui a tendance à secouer la toile quand il se passe un évènement de la sorte. Il n’en faut généralement pas moins pour mettre le feu aux poudres et agiter les détracteurs de voitures électriques qui voient en cette technologie un potentiel danger.

Pourtant, comme nous l’avons relaté à plusieurs reprises dans nos colonnes, les incendies de voitures électriques ne sont pas plus fréquents que ceux concernant les modèles thermiques ou hybrides. Selon plusieurs études, ils seraient même moins nombreux.

Si on a l’impression qu’il y en a davantage, c’est à cause de deux phénomènes bien connus : d’une part la surmédiatisation de ce genre d’évènement et d’autre part le côté spectaculaire d’un incendie de voiture électrique. C’est d’ailleurs sans doute le second phénomène qui entraîne le premier, car les images peuvent, effectivement, être impressionnantes en raison du phénomène d’emballement thermique.

Renault propose déjà un système anti-incendie intéressant

Et justement, pour permettre d’éviter ce genre de catastrophe, plusieurs constructeurs travaillent sur des technologies qui vont dans ce sens, dont Renault et son Fireman Access. Ce système permet de faciliter d’accès à la batterie aux pompiers en cas d’accident ou d’incendie.

Grâce à un disque adhésif scellant une ouverture sur le carter de la batterie, l’étanchéité nécessaire au fonctionnement normal du véhicule est préservée.

En cas d’incendie, ce disque cède sous la pression d’une lance à incendie, permettant d’inonder directement les cellules de la batterie et d’arrêter leur emballement thermique en quelques minutes.

Et bonne nouvelle d’ailleurs, la firme au losange compte partager gratuitement cette licence avec, comme seule condition, qu’en cas d’amélioration par un autre constructeur, elle puisse être démocratisée chez les autres marques utilisatrices.

Intervenir le plus rapidement possible sur la source de chaleur

De son côté, Hyundai, via sa division Mobis spécialisée dans les pièces détachées, a récemment annoncé via un communiqué de presse une nouvelle technologie conçue pour lutter contre les incendies de batteries. Ce système anti-incendie, protégé par plusieurs brevets, intervient de manière ultra-rapide afin de limiter les risques liés aux flammes dès les premières minutes.

Le dispositif a été conçu pour entrer en action dans les cinq premières minutes suivant le début d’un incendie. Cette période est jugée la plus critique, car elle permet soit de maîtriser les flammes, soit de donner suffisamment de temps aux occupants pour évacuer le véhicule en toute sécurité.

Respectant les normes de sécurité en vigueur en Europe, en Chine et en Inde, le système répond à l’exigence d’un délai de cinq minutes avant que les fuites thermiques ne se propagent à d’autres cellules de la batterie.

Hyundai Mobis précise que cette technologie ne se contente pas de répondre aux normes actuelles, mais anticipe également des réglementations futures plus strictes.

Un système fondamentalement différent par rapport à celui de Renault

Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement ? Le système repose sur un réseau de conduits intégrés directement dans la batterie. Contrôlés par un logiciel, ces conduits sont reliés à une série de capteurs capables de détecter des hausses anormales de température ou d’autres signes avant-coureurs d’un incendie.

Dès qu’un seuil critique est franchi, le système déclenche automatiquement la diffusion d’un agent extincteur. Ce liquide possède des propriétés de refroidissement, d’isolation et de perméabilité, et offre une capacité d’extinction cinq fois supérieure à celle d’un extincteur domestique.

Le logiciel, quant à lui, est conçu pour réagir avec rapidité et précision grâce à une architecture logarithmique redondante, réduisant ainsi le risque de déclenchements inutiles.

Avec un poids total de seulement 3,3 kg, ce système d’extinction embarqué s’intègre facilement aux véhicules électriques, sans en compromettre la performance ou l’autonomie.

Pour le moment, nous ne savons pas quand il sera intégré dans une première voiture de série, ni même s’il sera libre d’accès comme le système de Renault (qui est moins compliqué et qui n’a pas les mêmes propriétés) afin de permettre au plus grand nombre de profiter d’une technologie sans doute bientôt rendue obligatoire pour la sécurité des occupants.