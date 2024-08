Ces chiffres prouvent à quel point les incendies de voitures électriques sont rares

On entend souvent que les voitures électriques sont plus susceptibles de prendre feu que les voitures thermiques. Mais dans les faits, cela reste plutôt un cas isolé, comme le révèle une récente étude.

Les voitures électriques continuent de progresser dans le monde, avec une part de marché qui ne cesse de grandir au fil du temps. Et ce alors que les arguments en faveur de cette motorisation sont de plus en plus nombreux face aux détracteurs.

Un risque peu élevé

Cependant, et outre la peur de tomber en panne de batterie, un autre aspect affole encore certains automobilistes au sujet de l’électrique. Il s’agit des incendies, une crainte encore bien ancrée dans l’imaginaire collectif, puisque ce type d’évènement fait généralement les gros titres lorsque cela arrive. Le dernier en date remonte d’ailleurs à quelques jours seulement, puisqu’une Mercedes EQE a flambé en Corée du Sud. Ce qui a incité le gouvernement à envisager des mesures pour réduire les risques.

Mais les voitures électriques qui prennent feu, ça arrive vraiment si souvent que ça ? Les idées reçues à ce sujet vont bon train, puisque la croyance veut que cette motorisation soit plus à risque que les autos thermiques. Or, une étude publiée en mai dernier nous avait déjà prouvé que c’est totalement faux, au contraire. Mais ce n’est pas tout, car une entreprise australienne spécialisée dans les incendies d’autos électriques vient de dévoiler des chiffres qui vont une fois encore dans ce sens, dans le cadre d’une grande enquête.

Cette dernière se base sur les données relatives aux feux de véhicules zéro-émission (à l’échappement) depuis 2010. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y a en fait pas vraiment de raisons de s’inquiéter outre-mesure. En effet, EV FireSafe indique que depuis 2010, seulement 551 cas de surchauffe de batteries (voitures électriques et hybrides rechargeables confondues) ont été confirmés dans le monde. Et ce alors que l’on compte pas moins de 40 millions de véhicules 100 % électriques en circulation.

Nombre d’incendie de voitures électriques dans le monde, par an

De plus, les risques sont de plus en plus faibles au fil des années, comme le révèle un graphique montrant le nombre d’incendies chaque année depuis 2010. Après un pic en 2022 avec un peu moins de 120 incidents enregistrés, les chiffres n’ont ensuite fait que de descendre. Au 30 juin 2024, ce sont un peu moins de 60 cas qui ont été relevés. Mais quelle est la raison de cette dégringolade ? En fait, l’entreprise explique que cela est dû au fait que le nombre élevé de départs de feux était causé par des cellules défaillantes.

Des causes très diverses

Ces dernières étaient notamment utilisées par deux des plus gros constructeurs de voitures électriques, sans que leur nom n’ait ici été précisé. Le problème a ensuite été identifié et les batteries concernées ont été remplacées, ce qui explique pourquoi le nombre d’incendies n’a ensuite fait que chuter. Et cela devrait encore se poursuivre, grâce à l’amélioration des technologies. On pense par exemple à la batterie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) de BYD, qui a déjà prouvé sa grande résistance permettant de réduire le risque de feu.

Car la plupart des incendies démarrent à la suite d’un accident, l’accumulateur étant percé, ce qui crée une explosion. Désormais, la plupart des batteries récentes affichent d’excellents résultats aux tests de percements, garantissent un risque réduit. La 2ème cause de feu est la chute dans l’eau, tandis que la 3ème est due à un défaut des cellules. Enfin, dans certains cas, la voiture brûle car un incendie externe s’y est propagé. En fait, si la moitié des incendies n’ont pas de cause identifiée, c’est seulement car aucune enquête n’a été menée.

Source : Beem

Dans la plupart des cas, le feu démarre lorsque la voiture est garée, en extérieur, et ce dernier se propage à l’extérieur de l’auto, sans explosion. Et qu’en est-il des incendies liées à la recharge ? Ces derniers représentent 15 % des départs de feu de véhicules électriques, contre 18 % l’an dernier. Dans la plupart des cas, cela arrive quant le véhicule est branché. Néanmoins, le rapport précise que si l’installation de la borne a été faite en respectant les normes, le risque est quasiment inexistant. D’où l’importance de bien choisir votre wallbox et surtout l’installateur.

Rappelons également que les voitures thermiques ont plus de chance de prendre feu que les voitures électriques. La palme revient à la voiture hybride rechargeable, qui a beaucoup plus de chance de subir un incendie que ses homologues.