Voici la nouvelle voiture électrique de Renault : la R5 Turbo 3E qui pourrait bien révolutionner l’industrie

Renault vient de dévoiler les détails techniques et l’habitacle de sa nouvelle voiture électrique, la R5 Turbo 3E. Avec ses 540 ch et ses deux moteurs intégrés aux roues arrière, cette Renault marquera à jamais l’histoire de l’automobile électrique. Comme ses devancières essence des années 80.

Renault 5 Turbo 3E

Renault frappe un grand coup dans l’univers des sportives avec la révélation des détails techniques et de l’habitacle de la Renault 5 Turbo 3E. Ce modèle 100 % électrique, hommage aux mythiques Renault 5 Turbo et Turbo 2 des années 80, promet de bouleverser les codes en inaugurant une nouvelle catégorie : celle des « mini-supercars« . On est loin de la Renault 5 E-Tech électrique classique !

Renault 5 Turbo 3E

Performances affolantes, design exubérant et technologies de pointe : cette R5 Turbo 3E s’annonce déjà comme une véritable icône qui devrait marquer son époque, comme ses prédécesseurs il y a quelques dizaines d’années maintenant.

Un design spectaculaire au service de la performance

Avec une silhouette à la fois musclée et compacte (4,08 m de long pour 2,03 m de large), la R5 Turbo 3E affiche des lignes agressives. L’avant ressemble beaucoup aux anciennes Turbo avec les phares rectangulaire. Le large becquet arrière, les prises d’air latérales et les feux carrés à LED sont autant de clins d’œil à la Turbo d’origine.

Renault 5 Turbo 3E Renault 5 Turbo 3E Renault 5 Turbo 3E

Son architecture repose sur une plateforme développée sur mesure par Alpine, optimisée pour la propulsion. L’aérodynamisme n’est pas en reste, avec une lame avant sculptée pour générer un appui maximal et un diffuseur arrière visant à stabiliser la voiture à haute vitesse. L’énorme aileron du concept a disparu, pour un spoiler beaucoup plus discret.

Une fiche technique digne des plus grandes

Sous cette robe spectaculaire, la R5 Turbo 3E cache une mécanique à couper le souffle. Propulsée par deux moteurs roues situés à l’arrière (une première pour une voiture de série aux côtés de BMW qui prépare cette même technologie), elle développe une puissance impressionnante de 540 chevaux et un couple de 4 800 Nm.

Un chiffre énorme, rendu possible par l’absence de transmission et l’intégration des moteurs directement dans les roues. L’absence de réducteur et de transmission permet d’avoir des temps de réponse sous les 4 ms. Pratique pour le torque vectoring qui améliore sensiblement la tenue de route, en maîtrisant chaque moteur individuellement dans les virages.

De quoi abattre le 0 à 100 km/h en moins de 3,5 secondes et atteindre une vitesse maximale de 270 km/h (sur circuit).

Renault 5 Turbo 3E

Sa batterie lithium-ion de 70 kWh lui confère une autonomie estimée à plus de 400 km en cycle mixte WLTP. La consommation n’est donc pas son fort, car c’est l’autonomie de la R5 électrique classique qui est quant à elle dotée d’une plus petite batterie de 52 kWh.

Renault a misé sur une architecture 800 volts totalement novatrice pour le constructeur, permettant une recharge ultra-rapide : seulement 15 minutes pour passer de 15 à 80 % de charge grâce à une puissance de charge de 350 kW en courant continu.

Sur prise domestique, une charge complète prend environ 8 heures avec un chargeur de 11 kW.

Une expérience de conduite radicale

Pensée pour procurer des sensations fortes, la R5 Turbo 3E a été mise au point par Alpine, la division sport du groupe Renault. Son châssis en aluminium, allié à une superstructure en fibre de carbone, lui permet de contenir son poids à moins de 1 450 kg, offrant ainsi un rapport poids / puissance de 2,7 kg/ch. Un niveau digne des supercars les plus extrêmes.

Renault 5 Turbo 3E

Le plaisir de pilotage est au cœur du projet. Avec sa transmission propulsion et ses moteurs contrôlés indépendamment, elle bénéficie d’une « agilité maximale » selon le constructeur, renforcée par une fonction « drift assist » et un frein à main vertical (hydro-électrique) dont la forme rappelle celui des voitures de rallye.

Le mode de conduite « Race » promet des performances maximales sur circuit, tandis que d’autres modes comme « Snow » ou « Regular » permettent une adaptation à différentes conditions de route.

Un intérieur sportif et connecté

Dans l’habitacle de la R5 Turbo 3E, on retrouve des sièges baquets en carbone avec harnais 6 points, et l’affichage numérique OpenR de 10,1 et 10,25 pouces qui est totalement repris à la Renault 5 E-Tech électrique classique. L’interface multimédia embarque donc Google (Android Automotive) avec un système de navigation intégrant avec planificateur d’itinéraire intégré.

Renault 5 Turbo 3E

Côté personnalisation, Renault propose un large choix de finitions, allant de couleurs historiques comme le Rouge Grenade à des livrées exclusives inspirées du monde du sport automobile. Chaque client pourra ainsi configurer sa voiture selon ses préférences, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Renault 5 Turbo 3E

Précisons que la Renault 5 Turbo 3E n’est dotée que de deux sièges. À l’arrière, on retrouve un très grand coffre (le volume n’a pas encore été précisé), puisque les moteurs sont directement dans les roues. C’est sûrement la supercar la plus pratique.

Prix et disponibilité

La R5 Turbo 3E sera produite à 1 980 exemplaires, en hommage à l’année de lancement de la première Renault 5 Turbo. Les réservations ouvriront dans les prochaines semaines, avec des livraisons prévues pour 2027.

Renault 5 Turbo 3E

Pour le moment, on ne connaît pas le prix, mais il devrait être d’au moins 100 000 euros. Seule certitude : il sera inférieur au prix de l’Alpine A110R Ultime et ses 265 000 euros.