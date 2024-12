Renault présente déjà une nouvelle R5 électrique qui mise tout sur la puissance

Ce qu’on imaginait n’être qu’un concept-car arrivera bel et bien en série : la Renault 5 électrique va se muer en monstre féroce avec cette version Turbo 3E. Au programme : deux moteurs arrière et plus de 500 ch pour cette voiture électrique hors norme.

Renault 5 Turbo 3E // Source : Renault

Au Mondial de l’Auto 2022, Renault présentait sur son stand la Renault 5 Turbo 3E, un concept totalement déjanté évoquant l’héritage sportif de la R5 originelle. Ce qu’on pensait n’être qu’un exercice de style gratuit… n’en était pas vraiment un.

Luca de Meo avait annoncé aimer qu’elle arrive en série, et son souhait vient d’être exaucé avec la présentation surprise de la Renault 5 Turbo 3E de production, qu’on découvre dans un communiqué de presse.

Un look démoniaque

Le communiqué ne fait au final qu’écho avec la série Anatomie d’un come-back, diffusé sur Prime Vidéo, qui a la primeur de la découverte.

Renault 5 Turbo 3E // Source : Renault

Bref, cette R5 Turbo 3E n’a au final plus grand-chose à voir avec la R5 électrique de série. À peine retrouvera-t-on les feux arrière, peut-être le pare-brise, et c’est à peu près tout. L’allure devient féroce, avec un kit carrosserie XXL et un choix de couleur blanc et jaune rappelant l’histoire sportive de Renault.

Renault 5 Turbo 3E // Source : Renault

Les dimensions ne sont pas connues, mais on sait que la carrosserie sera réalisée en fibre de carbone, garant d’un poids réduit. Autre coquetterie : la prise de recharge, dissimulée dans une des prises d’air arrière.

Une fiche technique à la hauteur

Cette carrosserie exubérante est au final à la hauteur de la fiche technique. Ici aussi, Renault reste discret sur les secrets de cette Renault 5 Turbo 3E, mais lâche tout de même quelques informations croustillantes.

Renault 5 Turbo 3E // Source : Renault

Fini le moteur à l’avant de la R5 et de l’Alpine A290, son dérivé performant : la R5 Turbo 3E embarque deux moteurs à l’arrière, manifestement logés directement dans les roues. de quoi développer « plus de 500 ch » et de passer de 0 à 100 km/h « en près de 3 secondes ».

Pour aller plus loin

On a conduit l’Alpine A290, une R5 E-Tech performante qui prouve qu’on peut s’amuser en voiture électrique

Plus que les accélérations, c’est le comportement dans les virages qui devrait être assez hallucinant, et probablement aussi pointilleux que passionnant. Pour arriver à des résultats à la hauteur de ces espérances, Renault assure que la mise au point « mobilise actuellement toutes les meilleures compétences et expertises du Groupe ».

Renault 5 Turbo 3E // Source : Renault

Si cette R5 ultime arrivera donc en série, il faudra encore s’armer de patience, la voiture n’arrivera manifestement pas avant 2026. Reste à connaître les détails, et notamment son prix, qui devrait, en toute logique, être aussi extrême que ce que nous venons de découvrir.