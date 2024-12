Voici la nouvelle voiture électrique de BYD qui vise clairement les Renault Scenic et Peugeot 3008

Après avoir dévoilé sa nouvelle Sea Lion 7 lors du dernier Mondial de Paris, BYD est actuellement en train de travailler sur un inédit SUV électrique. Celui-ci porte le nom de Sea Lion 5, et il a toutes les chances de faire son arrivée en Europe sous peu.

Crédit : BYD

Arrivé en Europe l’an dernier, BYD est aujourd’hui particulièrement bien implanté chez nous. La firme chinoise basée à Shenzhen est en effet le numéro 2 de la voiture électrique dans le monde, et elle n’est plus très loin de dépasser Tesla. Même si notre marché reste actuellement dominé par les voitures européennes.

Un nouveau SUV compact électrique

Le constructeur multiplie les nouveautés depuis qu’il est installé sur le Vieux Continent, la dernière en date étant la Sea Lion 7, que nous avions pu découvrir à l’occasion du dernier Mondial de l’auto de Paris. Mais pas question pour la firme, numéro 1 de la voiture électrifiée en Chine de se reposer sur ses lauriers. C’est ainsi que le site spécialisé Car News China nous apprend que cette dernière est actuellement en train de travailler sur le développement d’une toute nouvelle auto.

Celle-ci est connue sous le nom de Sea Lion 05, et elle prend la forme d’un crossover électrique, comme le montrent les premiers visuels publiés par le ministère chinois de l’industrie. On y voit alors la silhouette globale de la voiture, qui semble assez compacte. En effet, elle mesure 4,52 mètres de long pour 1,86 mètre de large et 1,63 mètre de haut, ce qui le place sous la Tesla Model Y. Cependant, les deux devraient quand même chasser sur le même territoire.

Crédit : BYD

En fait, ce nouveau BYD Sea Lion 05 devrait surtout rivaliser avec les Renault Scénic E-Tech et Peugeot e-3008. Faisant partie de la gamme Ocean, avec son nom qui signifie lion de mer (ou otarie), le SUV affiche des lignes épurées et s’offre une signature lumineuse tendance. Les feux sont ici reliés entre eux par une large bande, sans doute rétro-éclairée. Nous retrouvons également des prises d’air juste en dessous pour un look plus dynamique.

Plusieurs jantes de 17 ou 18 pouces sont proposées, avec un design conçu pour optimiser l’aérodynamisme. Mais le Cx (coefficient de traînée) de la voiture n’a pas encore été confirmé. À l’arrière, le SUV compact s’offre des feux directement intégrés dans un bandeau noir, qui affiche également le logo de la marque. Le bouclier est assez original, tandis que l’on retrouve des protections de carrosserie tout autour de la voiture. En revanche, pas un mot sur le poste de conduite pour le moment.

Deux versions au programme

Ce dernier devrait rester dans la même veine que le reste de la gamme, et nous pourrions par exemple retrouver un écran tactile qui peut se mettre en position verticale ou horizontale. Pour mémoire, toutes les voitures électriques de la marque vendues en Europe sont équipées d’Apple CarPlay et d’Android Auto, ce qui devrait logiquement être le cas du Sea Lion 05 s’il arrive chez nous. Ce qui est tout à fait probable. Pour l’heure, le volume de coffre reste également un mystère, mais on sait que l’empattement mesure 2,72 mètres.

Ce qui devrait être suffisant pour transporter confortablement cinq occupants à son bord. Pour le moment, le constructeur se montre malheureusement assez peu loquace sur la fiche technique de son SUV électrique. Seulement sait-on que deux versions seront proposées, faisant appel à des moteurs électriques synchrones à aimant permanent. La première affiche 188 chevaux tandis que la seconde atteint les 215 chevaux. La vitesse maximale est limitée à 180 km/h, mais rien n’a été dit sur la batterie.

BYD Sea Lion 7 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Il est plus que probable que la voiture embarque un accumulateur Blade LFP (lithium – fer – phosphate), une technologie que l’on retrouve sur tous les modèles de la gamme. Mais pour le moment, on ne connaît pas la capacité qui sera proposée sur le SUV, ni l’autonomie. Et encore moins le temps de charge. La date officielle de lancement n’a pas non plus été confirmée par le constructeur, ni son prix. Quoi qu’il en soit, ce dernier sera sans doute assez salé en Europe en raison des droits de douane en hausse.