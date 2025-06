Borderlands 4 : les configurations PC enfin dévoilées

Le quatrième opus Borderlands (cinquième en comptant The Pre-Sequel) s’annonce dans la lignée des précédents opus. Ce FPS effréné à l’humour délirant, parfait pour la coop, sortira à la rentrée sur toutes les consoles ainsi que sur PC. Seule exception, la sortie sur Switch 2, qui interviendra plus tard en 2025.

Les configurations du titre, conçu sous Unreal Engine 5, ont enfin fait l’objet d’éclaircissements. Les joueurs ont été un peu étonnés : Borderlands 4 affiche des exigences techniques nettement supérieures à ses prédécesseurs. Ces derniers étaient connus depuis toujours pour être justement peu exigeants. Pour pouvoir jouer au prochain titre de Gearbox, il faudra donc posséder un PC récent… On fait le point sur les configs et les composants à choisir pour mettre éventuellement à niveau votre machine.

Si vous voulez monter votre PC gamer par vous-même, rendez-vous sur notre guide des meilleures configurations PC à choisir.

Pour l’instant, les configurations minimales et recommandées ont été seulement dévoilées sur Steam. Nous n’avons donc pas encore le détail des réglages et du framerate.

On note que les minimums requis sont effectivement costauds, avec par exemple par moins de 32 Go de RAM en recommandée, ainsi qu’une RTX 3080. Il faudra aussi un processeur haut de gamme avec un paquet de cœur.

Si votre budget est vraiment extensif et que vous voulez le GPU le plus puissant du moment, optez pour la Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix V1 à 1249 euros du côté Nvidia, ou bien la XFX Speedster AMD Radeon RX 7900XTX à 979 euros côté AMD.

Jetez aussi un oeil sur le marché de l’occasion pour trouver des cartes graphiques des générations 40 et 30 à bon prix.

Si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Si vous avez besoin d’un SSD supplémentaire, nous vous conseillons le SSD Crucial P3 Plus SSD PCIe Gen4 NVMe M.2.

Si vous avez envie d’un nouvel écran flambant neuf pour jouer, jetez un œil à notre sélection des meilleurs écrans PC gamer.

Vous pourrez jouer à la manette, mais sur PC les classiques clavier et souris gamer sont conseillés. Par ailleurs, le titre sera disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

