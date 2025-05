Stellar Blade : voici les configurations recommandées pour sa version PC

Sorti uniquement sur PS5 il y a un an, Stellar Blade arrive sur PC avec un portage qui s’annonce à la hauteur. Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour le faire tourner ?

Développé par le studio sud-coréen Shift Up, Stellar Blade est un jeu d’action, marqué par des combats rythmés et des phases d’exploration. On y incarne Eve, une soldate surpuissante venue reconquérir la Terre face à des extraterrestres plus qu’hostiles. Édité par Sony et donc à l’origine exclusif à la PS5, le titre débarque sur PC le 12 juin. Alors que faudra-t-il comme matériel pour en profiter ? On fait le point.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Stellar Blade ?

Ce portage est une version enrichie et optimisée de la version PS5, mais fort heureusement, même les PC gaming plus modestes pourront le faire tourner. Voici ci-dessous les configurations, du minimal requis au top du top en 4K.

Le jeu supportera les technologies NVIDIA DLSS 4 et AMD FSR 3 et sera jouable sur écrans ultra-larges (jusqu’au 32:9).

Quels composants choisir pour jouer à Stellar Blade sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

Si votre budget est vraiment extensif et que vous voulez le GPU le plus puissant du moment, optez pour la Gainward GeForce RTX 5080 Phoenix V1 à 1249 euros du côté Nvidia, ou bien la XFX Speedster AMD Radeon RX 7900XTX à 979 euros côté AMD.

Jetez aussi un œil sur le marché de l’occasion pour dénicher des cartes graphiques des générations 40 et 30 à bon prix.

Si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Si vous avez besoin d’un SSD supplémentaire, nous vous conseillons le SSD Crucial P3 Plus SSD PCIe Gen4 NVMe M.2.

Quels accessoires PC acheter pour jouer à Stellar Blade ?

Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Par ailleurs, le titre est bien entendu toujours disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il sera même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

