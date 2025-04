Clair Obscur : Expédition 33, quelles sont les configurations requises sur PC ?

Nouveau RPG français qui était très attendu, Clair Obscur : Expédition 33 sort aujourd’hui. Êtes-vous prêt à en découdre avec ce jeu au gameplay très exigeant ?

Sur les traces de Final Fantasy, teinté d’accents à la Dark Souls, Clair Obscur : Expédition 33 est un RPG fantasy avec un système de combat au tour par tour. L’histoire suit le destin d’un groupe de personnages condamnés à disparaître dans un an, à cause de la malédiction imposée par la Peintresse, une entité magique qui abaisse chaque année l’âge maximum de vie des habitants de la ville de Lumière. Le titre créé par les Montpelliérains de Sandfall sort aujourd’hui sur PC, Xbox Series et PS5. Alors, quelles sont les configurations minimales et recommandées pour le faire tourner sur PC ?

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Clair Obscur : Expédition 33 ?

Configuration PC minimale (1080p, 30 FPS, paramètres faibles)

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 1600X

Mémoire vive : 8 Go de RAM

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB / Intel Arc A380 6 GB

DirectX : Version 12

Espace disque : 55 Go disponibles (SSD requis)

Configuration PC recommandée (1080p, 60 FPS, paramètres élevés)

Système d’exploitation : Windows 11 64 bits

Processeur : Intel Core i7-11700K / AMD Ryzen 5 5600X (ou, selon certaines sources, Intel Core i7-12700K / AMD Ryzen 7 5800X)

Mémoire vive : 16 Go de RAM

Carte graphique : NNVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 8 GB / AMD Radeon RX 6800 XT 16 GB

DirectX : Version 12

Espace disque : 55 Go disponibles (SSD requis)

Quels composants choisir pour jouer à Clair Obscur : Expédition 33 sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

Regardez aussi le marché de l’occasion pour dénicher des cartes graphiques des générations 40 et 30 à bon prix.

Si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Si vous avez besoin d’un SSD supplémentaire, nous vous conseillons le SSD Crucial P3 Plus SSD PCIe Gen4 NVMe M.2.

Quels accessoires PC acheter pour jouer à Clair Obscur : Expédition 33 ?

Si vous avez envie d’un nouvel écran flambant neuf pour jouer, jetez un œil à notre sélection des meilleurs écrans PC gamer.

Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Par ailleurs, le titre est bien entendu toujours disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

