Monster Hunter Wilds sur PC : quelles sont les configurations minimales et recommandées ?

La saga de Capcom, présente sur nos écrans depuis plus de 20 ans, revient avec un nouvel opus. Pour savoir si votre PC peut faire tourner l’exigeant Monster Hunter Wilds, vous êtes au bon endroit.

Monster Hunter Wilds est le prochain opus de la célèbre série de jeux d’action-RPG développée par Capcom. Le jeu, en monde ouvert, se déroule dans les « Terres interdites », un environnement sauvage et inexploré composé de plusieurs biomes et peuplé par de très nombreuses bestioles. Votre but : chasser ces monstres, bien évidemment. Le titre est prévu pour une sortie le 28 février 2025 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam).

Le jeu est assez gourmand : donc on fait le point sur les configurations. Si vous voulez monter un PC gamer de toutes pièces, rendez-vous sur notre guide des meilleures configurations PC à choisir.

Quelles sont les configurations minimales et recommandées pour Monster Hunter Wilds ?

Minimale (1080p 30 FPS)

Processeur : Intel Core i5-10400 ou Intel Core i3-12100 or AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-10400 ou Intel Core i3-12100 or AMD Ryzen 5 3600 Mémoire vive : 16 Go

16 Go GPU : Nvidia GeForce GTX 1660 (VRAM 6GB) ou AMD Radeon RX 5500 XT (VRAM 8GB)

Recommandée (1080p 60 FPS)

Processeur : Intel Core i5-10400 ou Intel Core i3-12100 ou AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-10400 ou Intel Core i3-12100 ou AMD Ryzen 5 3600 Mémoire vive : 16 Go

16 Go GPU : NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (VRAM 8GB) ou AMD Radeon RX 6600 (VRAM 8GB)

Élevé (1440p 60 FPS)

Processeur : Intel Core i5-10400, Intel Core i3-12100, AMD Ryzen 5 3600

: Intel Core i5-10400, Intel Core i3-12100, AMD Ryzen 5 3600 Mémoire vive : 16 Go

: 16 Go GPU : GeForce RTX 4060 Ti (VRAM 8 Go), Radeon RX 6700 XT (VRAM 12 Go)

Ultra (4K 60 FPS)

Processeur : Intel Core i5-11600K, Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 7 5800X, AMD Ryzen 7 7700

: Intel Core i5-11600K, Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 7 5800X, AMD Ryzen 7 7700 Mémoire vive : 16 Go

: 16 Go GPU : GeForce RTX 4070 Ti (VRAM 12 Go), GeForce RTX 4070 Ti Super (VRAM 16 Go), Radeon RX 7800 XT (VRAM 16 Go)

: GeForce RTX 4070 Ti (VRAM 12 Go), GeForce RTX 4070 Ti Super (VRAM 16 Go), Radeon RX 7800 XT (VRAM 16 Go) VRAM : Au moins 12 Go requis (16 Go ou plus si vous appliquez le pack de textures haute résolution)

Notez qu’un SSD est requis, avec au minimum 75 Go d’espace disque.

Un outil de benchmark est téléchargeable pour vérifier en amont si votre matériel est capable de faire tourner le jeu sans encombre.

Quels composants choisir pour jouer à Monster Hunter Wilds sur votre PC gaming ?

La configuration abordable :

La configuration recommandée :

La configuration haut de gamme :

Notez que la RTX 5070 sera bientôt disponible et peut incarner une excellente option pour du jeu en 1440p, si vous avez un budget extensif. La RTX 5080 est quant à elle déjà sortie mais… bon courage pour la trouver en stock !

Si vous changez de génération de CPU, pensez à bien vérifier la compatibilité de votre carte mère.

Si vous avez besoin d’un SSD supplémentaire, nous vous conseillons le SSD Crucial P3 Plus SSD PCIe Gen4 NVMe M.2.

Quels accessoires PC acheter pour jouer à Monster Hunter Wilds ?

Qui dit nouveau jeu, dit peut-être nouvel écran : jetez un œil à notre sélection des meilleurs écrans PC gamer.

Vous pourrez jouer à la manette, ou bien avec le classique clavier et souris gamer. Par ailleurs, le titre est bien entendu toujours disponible sur certaines consoles de jeu dernière génération, si vous préférez ce type de plateforme au PC. Il est même possible de le faire tourner sur des consoles portables.

