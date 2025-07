DJI Osmo Mobile 7P : ce stabilisateur pour smartphone, capable de suivre automatiquement un sujet, est très bien soldé

Le DJI Osmo Mobile 7P est un gimbal qui offre non seulement une stabilisation efficace, mais aussi un suivi de sujet précis et ultra-réactif. S’il vous intéresse, vous pourrez le trouver à 119 euros au lieu de 159,99 euros chez Darty et à la Fnac pendant les soldes d’été.

Lancé en début d’année, le stabilisateur pour smartphone DJI Osmo Mobile 7P prend la relève du DJI Osmo Mobile 6. Compact et polyvalent, ce récent gimbal a surtout l’avantage de pouvoir suivre automatiquement un sujet, et même d’utiliser l’application vidéo native d’un smartphone et de cadrer directement un sujet défini. Bref, un modèle bien complet qui plaira aux vlogueurs, et que l’on trouve, pendant les soldes d’été, à moins de 120 euros.

Les points forts du DJI Osmo Mobile 7P

Un stabilisateur pliable avec une perche et un trépied intégrés

Le suivi automatique d’un sujet

Une autonomie de 10 heures

Initialement proposé à 159,99 euros, le DJI Osmo Mobile 7P est aujourd’hui affiché à 119 euros chez Darty et à la Fnac.

Un gimbal qui suit son sujet tout seul

Le DJI Osmo Mobile 7P est un stabilisateur qui a tout d’abord l’avantage d’être pliable. Il est donc pratique à ranger et à transporter partout. Et avec un poids de 368 g, il peut vite se faire oublier dans un sac. Cet Osmo Mobile 7P est aussi polyvalent : on peut non seulement l’utiliser en gimbal classique, mais aussi en mode « selfie stick » grâce à sa perche déployable. De plus, avec son trépied intégré, on peut le poser sur une surface plane pour prendre des photos de groupe, par exemple.

Sur cet Osmo Mobile 7P, on trouve par ailleurs une molette latérale qui va nous permettre d’ajuster le niveau de zoom au sein de l’application DJI Mimo. De plus, vous aurez sans doute remarqué la présence d’une petite caméra attachée à l’emplacement destiné à accueillir votre smartphone. Il s’agit en réalité d’un module dit « multifonctionnel », qui nous permet de profiter d’une fonction de suivi automatique d’un sujet sans passer par l’application, mais avec l’application vidéo native de notre smartphone ou d’une application tierce (Instagram, TikTok…).

Ce module va aussi permettre de cadrer directement une personne ou un objet, de lancer l’enregistrement à distance ou encore de prendre une photo grâce à différents gestes de la main.

Une stabilisation robuste

Le DJI Osmo Mobile 7P est également équipé de la stabilisation ActiveTrack 7.0, qui offre un suivi automatique des mouvements d’un sujet bien plus précis qu’avec le module. Cet algorithme fonctionne uniquement avec l’application DJI Mimo et contrairement au module, il permet de suivre plusieurs sujets à la fois. Les pros du vlog préféreront sans aucun doute miser sur cette option, qui rappelle celle offerte par l’Insta360 Flow 2 Pro.

Autrement, ce gimbal offre une stabilisation robuste, aidé de ses puissants moteurs qui permettent en plus à sa nacelle de gérer les grands smartphones. En action, l’Osmo Mobile 7P est capable d’annuler les secousses et de nous aider à produire des images bien fluides et stables. Côté autonomie, la marque promet 10 heures d’utilisation. Il est d’ailleurs possible de charger directement son smartphone sur le stabilisateur.

