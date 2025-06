Le nouveau stabilisateur Insta360 Flow 2 Pro capable de suivre un sujet tout seul est déjà en promo

Dévoilé en début d’année, l’Insta360 Flow 2 Pro est un stabilisateur pour smartphone que les créateurs de contenu devraient fortement apprécier. Ce modèle capable de suivre les mouvements et les sujets automatiquement est actuellement proposé à 152,99 euros au lieu de 170,99 euros chez plusieurs e-commerçants.

L’Insta360 Flow 2 Pro // Source : Insta360

L’an dernier, Insta360 avait annoncé la sortie de son premier stabilisateur spécifiquement conçu pour les iPhone, l’Insta360 Flow Pro. Ce gimbal motorisé était capable de suivre les mouvements et les sujets automatiquement. Une nouvelle version a été officialisée en début d’année : l’Insta360 Flow 2 Pro est, lui aussi, capable de suivre un sujet en bougeant automatiquement, et la bonne nouvelle, c’est qu’il est aussi compatible avec les smartphones Android. Bref, un modèle bien complet, qui bénéficie en plus d’une réduction de 10 %.

Les points essentiels de l’Insta360 Flow 2 Pro

Un stabilisateur pliable avec un trépied et une perche

Une fonction de suivi automatique d’un sujet

Une autonomie de 10 heures

Lancé à 170,99 euros, l’Insta360 Flow 2 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 152,99 euros chez Darty, à la Fnac, sur Amazon et chez Cdiscount.

Un gimbal polyvalent

L’Insta360 Flow 2 Pro est un stabilisateur de 357 g, qui a tout d’abord l’avantage d’être pliable. Pratique à transporter partout, donc. Il révèle aussi une belle polyvalence, puisqu’il est non seulement possible de l’utiliser en tant que gimbal classique, dans la main pour des scènes en mouvement, mais aussi de le poser sur une surface grâce à un petit trépied fourni. Une perche peut aussi être déployée pour l’utiliser en mode selfie stick.

Pour le mettre en marche, c’est tout simple : il suffit de fixer son smartphone sur la surface prévue à cet effet, de déplier le stabilisateur et de le connecter à son smartphone. Étant donné que le Flow 2 Pro a été conçu pour les produits Apple, l’appairage avec un iPhone se fait en quelques secondes, par simple contact. Vous pouvez même contrôler le stabilisateur à distance avec une Apple Watch. Côté endurance, Insta360 promet une autonomie de 10 heures, et on peut même recharger son smartphone en le branchant au stabilisateur.

Des fonctions automatiques bien pratiques

L’Insta360 Flow 2 Pro est doté d’une stabilisation sur 3 axes qui permet d’annuler les secousses et de produire des images bien fluides. Il s’agit d’ailleurs d’un stabilisateur à 360°, ce qui est bien plus adapté à la captation d’exploits sportifs, par exemple. Un zoom numérique x15 est aussi disponible, et via l’application Insta360, on peut avoir accès à une foule d’effets créatifs. Mention spéciale pour la compatibilité Dolby Vision, qui permet de rendre les images bien plus détaillées et les couleurs plus vives.

Enfin, le meilleur pour la fin : comme son prédécesseur, le Flow 2 Pro est capable d’analyser en temps réel l’image capturée pour connaître le positionnement du sujet et le suivre à la trace. Ainsi, pas besoin de modifier la nacelle à la main, le stabilisateur peut pivoter tout seul mécaniquement pour conserver le sujet dans le champ de vision. Au départ, le Flow 2 Pro utilisait uniquement la fonctionnalité DockKit d’Apple, ce qui signifiait que cette fonction était réservée aux utilisateurs d’iPhone passant par l’application Photo traditionnelle.

Mais désormais, les utilisateurs d’un smartphone Android vont eux aussi pouvoir en profiter grâce au module IA Tracker, vendu séparément. Sa caméra intègre la technologie de suivi d’Insta360 et peut être utilisée avec l’application d’appareil photo native de l’utilisateur, que ce soit sur Android ou iOS. Enfin, la marque a revu l’intelligence artificielle gérant le suivi de sujet et promet de meilleures performances. Et maintenant, le stabilisateur peut suivre plusieurs sujets en même temps.

