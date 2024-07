Ce nouveau stabilisateur pour iPhone peut suivre les mouvements à votre place

Insta360 a présenté son nouveau gimbal pour iPhone, le Flow Pro. Motorisé, il est capable de suivre les mouvements et les sujets automatiquement.

L’an dernier, Apple lançait une nouvelle fonctionnalité pour faire fonctionner ses iPhone avec des stands motorisés. Baptisé DockKit, cette suite logicielle permet facilement aux constructeurs d’accessoires externes d’être contrôlés automatiquement et directement par l’iPhone auquel ils sont appairés via NFC et connexion Bluetooth.

Si cette fonctionnalité a rapidement été adoptée par certains constructeurs de stands, comme sur le support Auto-Tracking Stand Pro de Belkin, elle permet également un usage avec les gimbal depuis cette année. Dans la foulée de la conférence WWDC organisée le mois dernier, c’est le constructeur chinois Insta360 qui a annoncé, ce mardi, la sortie de son premier gimbal spécifiquement conçu pour les iPhone, l’Insta360 Flow Pro.

Le principal intérêt de ce nouveau stabilisateur pour iPhone est sa capacité à suivre automatiquement des personnes pendant la prise de vue. Concrètement, pendant que l’utilisateur tient le gimbal, les moteurs intégrés vont permettre de faire tourner la nacelle afin de conserver la prise de vue sur les visages et les suivre malgré les mouvements. Le stabilisateur peut également servir de simple station pour passer des appels en vidéo et bouger autour de la pièce, à la manière du modèle de Belkin.

Un gimbal compatible avec plus de 200 applications vidéo sur iPhone

Surtout, l’Insta360 Flow Pro ne se limite pas à la seule application d’Insta360, mais est capable de fonctionner avec la grande majorité des applications vidéo pour iPhone. Le constructeur indique ainsi un support de « plus de 200 applications tierces ». Bien évidemment, le stabilisateur en lui-même n’est pas doté de caméra et il va, pour assurer le suivi automatique, se baser sur les caméras intégrées à l’iPhone. Insta360 annonce par ailleurs une vitesse maximale de la nacelle de 120° par seconde, permettant même un suivi des mouvements rapides.

Du côté des caractéristiques, le gimbal profite d’une stabilisation sur trois axes, d’une perche à selfie intégrée jusqu’à 21,5 cm de longueur. Il embarque une batterie de 2900 mAh permettant jusqu’à 10 heures d’utilisation. La batterie intégrée peut également faire office de batterie externe pour l’iPhone. Enfin, le stabilisateur peut également être replié pour le ranger facilement avec un format de 80 x 162 x 36 mm une fois replié et un poids de 366 grammes.

Au-delà des fonctions de suivi automatique par intelligence artificielle, l’Insta360 Flow Pro peut bien évidemment être utilisé comme un stabilisateur classique, avec des commandes situées à sa base.

Prix et disponibilité de l’Insta360 Flow Pro

L’Insta360 Flow Pro est disponible dès à présent. Le stabilisateur est affiché en France au prix de 159 euros avec différents accessoires.