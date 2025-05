Amazon casse le prix de ce stabilisateur DJI pour smartphone durant les French Days

Le DJI Osmo Mobile SE est un accessoire très intéressant puisqu’il vient stabiliser votre smartphone, ce qui permet de filmer sans secousses ni à-coups. Il est en plus disponible pour 53,08 euros sur Amazon.

Les smartphones sont pour la plupart équipés d’une stabilisation logicielle lorsque vous filmez. C’est une option très pratique qui permet d’avoir une image qui tremble dans tous les sens et rend le sujet illisible. Mais ce n’est pas toujours au point. Pour vous aider, il y a des stabilisateurs comme le DJI Osmo Mobile SE, un modèle manuel bourré d’options avec 25 euros de réduction aujourd’hui sur Amazon avec le code spécifique de la journée pour les French Days.

Les points forts du DJI Osmo Mobile SE

Le contrôle est possible via une monte connectée

La stabilisation sur 3 axes fonctionne du tonnerre

La fixation magnétique le rend utilisable immédiatement

Le DJI Osmo Mobile SE est un stabilisateur qui est affiché à 78,08 euros sur Amazon. Sauf qu’aujourd’hui, en entrant le code VEN25, vous le faites passer à 53,08 euros.

La stabilisation qui rentre dans un sac

Si vous aimez documenter toutes vos sorties, tel un vlogueur des temps modernes, vous voulez sûrement proposer les meilleures vidéos possibles. Parce que c’est plus sympa quand on veut les montrer à d’autres, et que ça facilite la retouche ou le travail dessus en post-production. C’est pour ça qu’utiliser le DJI Osmo Mobile SE qui ne fait que 12 cm et 500 g est une bonne idée. Vous l’emmenez partout et il ne vous gêne pas.

Votre smartphone se fixe très facilement sur la nacelle, via un système magnétique qui le maintient bien en place. Votre téléphone est grand et plus lourd que la moyenne ? Pas de soucis, le DJI Osmo Mobile SE est équipé d’un moteur sans balais qui compense le moindre des petits mouvements pour une image vraiment stable. Vous pouvez même le faire passer en mode trépied pour poser l’appareil et ainsi l’utiliser pour une exposition longue.

Bien plus qu’un simple stabilisateur

La stabilisation sur trois axes, c’est bien, mais le DJI Osmo Mobile SE ne se limite pas à ça. Il propose de nombreuses fonctionnalités complémentaires pour l’utiliser de différentes façons. Vous pouvez par exemple le placer dans la position de votre choix. Ou utiliser le mode Dynamic Zoom pour proposer des effets stylés. Le mode Active Track 5.0 permet de suivre un sujet en mouvement très facilement.

Si vous aimez les formats courts, pour TikTok ou les reels Insta, vous avez aussi un mode Story avec des transitions toutes prêtes et des mouvements de caméra adaptés. Tout ça consomme de la batterie : ici, elle fait 2 600 mAh pour environ 8 h d’utilisation, qui met plus de 2 h à se recharger en USB-C avec un bloc de 10 W.

Il existe de nombreux stabilisateurs pour smartphone, donc si celui-ci ne vous a pas convaincu, vous pouvez découvrir d’autres modèles dans notre guide d’achat dédié.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première édition. Celle-ci se déroule du mercredi 30 avril jusqu’au 06 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.