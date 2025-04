XGIMI MoGo 2 : ce vidéoprojecteur ultra-compact et léger, parfait pour l’été, est à prix cassé durant les French Days

L’été se rapproche à grands pas et, avec lui, les soirées et vacances entre amis. Et quoi de mieux pour mettre une bonne ambiance qu’un vidéoprojecteur pour regarder un match ou un film, confortablement installés ? Ça tombe bien, grâce au Xgimi MoGo 2, transformez n’importe quelle pièce ou extérieur en salle de cinéma, le tout à moindres frais durant les French Days sur Cdiscount : au lieu de 399 euros, il est affiché à 224 euros.

De nos jours, beaucoup de constructeurs se sont mis à vendre des vidéoprojecteurs, mais rares sont ceux à se concentrer sur ce créneau. C’est notamment le cas de Xgimi qui propose des modèles ultra-compacts, fonctionnant sous Android TV, et de bonne qualité. Des caractéristiques que le XGIMI MoGo 2 respecte parfaitement. Et, cerise sur le gâteau, son prix baisse comme une glace au soleil (-175 euros) durant les French Days sur Cdiscount, grâce à un code promo (25DES249).

Trois points forts du XGIMI MoGo 2

Un design à la fois compact, léger et mobile

Une image nette et lumineuse

Un son immersif, équilibré et appareil silencieux

Au lieu de 399 euros, le produit est aujourd’hui disponible en promotion à 224 euros sur Cdiscount, avec le code promo 25DES249.

Un projecteur compact…

Le XGIMI MoGo 2 est un sérieux candidat pour transformer n’importe quel espace en salle de projection. Ultra-compact et léger (1,1 kg), il tient dans un sac à dos et s’installe en quelques secondes, que ce soit dans un salon, une chambre ou même en extérieur. Avec sa luminosité de 400 ISO Lumens et sa résolution HD (1280 x 720p), il offre une image nette et lumineuse jusqu’à 120 pouces, même dans des environnements partiellement éclairés.

Pensé pour une utilisation nomade, le MoGo 2 intègre Android TV 11, donnant accès directement à Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+ et bien d’autres applis via Wi-Fi, sans avoir besoin de clé HDMI. Sa mise au point automatique, sa correction trapézoïdale intelligente garantit une expérience fluide et immersive, sans réglages compliqués.

… mais complet

Derrière son format miniature, le XGIMI MoGo 2 cache une polyvalence impressionnante. Il dispose de multiples ports (USB-C, HDMI, USB-A, jack audio), permettant de connecter une console, une clé USB ou un casque sans effort. L’installation et l’utilisation de l’appareil est en effet d’une grande simplicité. Il est aussi compatible Chromecast, ce qui permet de projeter instantanément le contenu d’un smartphone ou d’un ordinateur.

Côté audio, les haut-parleurs 2x8W intégrés offrent un son stéréo clair et équilibré, suffisamment puissant pour une pièce de taille moyenne. Grâce à sa compatibilité avec les batteries externes (de 65W minimum), il peut fonctionner sans prise électrique, idéal pour un week-end camping ou une soirée film en plein air.

Pour plus de détails, nous vous invitons à lire notre test sur le XGIMI MoGo 2 dans sa version Pro, pour vous faire une idée globale de l’appareil.

