Belle offre sur le vidéoprojecteur connecté Full HD Xgimi MoGo 3 Pro au look atypique

Le Xgimi MoGo 3 Pro est un vidéoprojecteur compact et connecté avec un système d’inclinaison verticale. Vous le retrouvez avec son étui de transport à -11 % chez Son-Vidéo.com.

Xgimi MoGo 3 Pro // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Avec le Xgimi MoGo 3 Pro, vous avez un vidéoprojecteur connecté de forme cylindrique qu’il est possible d’incliner selon l’angle souhaité pour projeter une image de 200″ de diagonale maximum, 40″ au minimum.

L’appareil fonctionne avec Google TV et doit être branché à une prise de courant pour fonctionner. Son format compact le rend très pratique à emmener en voyage avec vous, d’autant que l’étui de transport rigide est offert en ce moment chez Son-Vidéo.com, ce qui représente une économie de 60 euros.

Les points forts du Xgimi MoGo 3 Pro

Il est plutôt silencieux, pratique pour suivre les films et séries

L’alimentation USB-C très pratique

L’interface Google TV est fluide et permet d’installer de nombreuses apps

Seul, le vidéoprojecteur Xgimi MoGo 3 Pro coûte 499 euros. L’étui de transport, lui, est à 69 euros. Pour le prix du vidéoprojecteur, vous avez donc ces deux objets, soit 60 euros de réduction.

Ça vous dirait de regarder vos films partout ?

Le Xgimi MoGo 3 Pro est un vidéoprojecteur qui a un aspect nomade. Attention toutefois, il ne fonctionne pas sur batterie, il faudra donc une alimentation externe en USB-C via une prise ou une batterie. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous procurer un pied qui permet de le poser en hauteur et est équipé d’une batterie. Ici, ce n’est pas le cas donc.

Qu’importe : une fois branché, le Xgimi MoGo 3 Pro peut projeter une image entre 40 et 200″, soit entre 1 et 5 mètres de diagonale, en Full HD, avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz, que vous activiez l’Auto Keystone ou non. Le vidéoprojecteur fait 95 mm de diamètre pour 20 cm de haut. Vous pouvez incliner le projecteur sur 45° maximum et ainsi profiter de son interface connectée avec Google TV.

Une connectique variée pour compléter l’installation

Avec le Xgimi MoGo 3 Pro, vous pouvez quasiment tout faire. Quasiment parce qu’il n’est pas optimisé pour le gaming, avec trop de temps de latence. Par contre, vous pouvez le relier en WiFi et en Bluetooth à d’autres appareils, ce qui permet par exemple de le connecter à une barre de son, un casque ou des écouteurs pour avoir un son de meilleure qualité que les deux haut-parleurs de 5W intégrés.

Ce qui est très appréciable, c’est qu’il est plutôt silencieux. Là où sur certains modèles, la ventilation peut gêner l’écoute, ici, il émet seulement 34 dB, ce qui n’est pas trop gênant. En plus de tout ça, il bénéficie de technologies pour corriger automatiquement le trapèze et la netteté. Donc vous n’avez qu’à le poser, l’allumer, et profiter.

