Le nouveau TV 4K Mini LED Bravia 5 de Sony coûte déjà 200 € de moins et offre une vraie expérience cinéma à domicile

Avec son nouveau téléviseur Bravia 5 55XR5, Sony promet une expérience visuelle et sonore exceptionnelle. Si vous souhaitez en profiter, sachez que le modèle de 2025 se trouve déjà en promotion : 1 199 euros contre 1 399 euros de base.

Pour renouveler son √©quipement TV, autant miser sur un mod√®le de t√©l√©viseur qui saura convenir √† tous les besoins, que cela soit pour profiter comme il se doit de ses films et s√©ries, ou bien pour d√©tenir un support parfait pour des sessions de jeux vid√©o. C‚Äôest en tout cas ce que propose le t√©l√©viseur Sony Bravia 55BRAVIA 5 IA XR, dot√© d‚Äôune dalle Mini LED d‚Äôexcellente qualit√©, qui s’affiche avec 200 euros de moins en ce moment.

Pourquoi choisir le Sony 55BRAVIA 5 IA XR 2025 ?

Un système de rétroéclairage Mini LED sur une diagonale de 55 pouces

Compatible avec les formats HLG, HDR10 et Dolby Vision

Optimisé pour le gaming et Google TV avec son lot d’applications

Le téléviseur Sony 55BRAVIA 5 IA XR 2025 se trouve actuellement en promotion à 1 199 euros au lieu de 1 399 euros chez Boulanger.

Si vous souhaitez un écran plus grand, la version 65 pouces se négocie à 1 399 euros contre 1 599 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionn√©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ňďil ci-dessous afin de d√©nicher d’autres offres concernant le Sony Bravia 5 55XR5. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une expérience visuelle réussie

Le Bravia 5 55XR5 arbore un design élégant avec ses bordures quasi inexistantes qui ne feront que renforcer l’immersion dans les contenus visionnés, tandis que les deux pieds en aluminium se font discrets. Cette conception minimaliste permet de se concentrer pleinement sur l’image, sans distraction visuelle.

Sa dalle de 55 pouces profite de la technologie Mini LED. Elle offre un rétroéclairage bien plus précis, des contrastes encore plus profonds et une meilleure luminosité. La firme japonaise fait le plein de technologies pour optimiser l’image : le XR Clear Image pour améliorer la netteté, le XR Contrast Booster 10 s’occupant du contraste, ainsi que le XR Triluminos Pro pour les couleurs. Pour la fluidité des scènes, il y a la technologie XR Motion Clarity.

Le t√©l√©viseur fournit une belle finesse d‚Äôimage avec sa d√©finition 4K et √† le m√©rite d‚Äô√™tre compatible avec les formats HLG, HDR10 et Dolby Vision. Pour la partie son, le syst√®me audio du BRAVIA 5 est compos√© de quatre haut-parleurs de 10W chacun, offrant une puissance totale de 40W avec une orientation vers le bas et sur les c√īt√©s. Cette configuration, associ√©e √† la technologie S-Master Digital Amplifier et au support du Dolby Atmos, garantit une exp√©rience sonore riche et enveloppante.

Un TV connecté doué pour le gaming

Sony n‚Äôoublie pas de satisfaire aussi les joueurs et les joueuses en int√©grant une connectique HDMI 2.1. Elle autorise la 4K@ 120 FPS et prend en charge le taux de rafra√ģchissement variable (VRR), l‚ÄôALLM, et FreeSync Premium, pour une r√©activit√© accrue et une latence r√©duite en jeu, avec un minimum de saccades et de d√©chirures d‚Äô√©cran.

Ce t√©l√©viseur connect√© offre une bonne exp√©rience avec Google TV. Un OS que l‚Äôon retrouve sur beaucoup de t√©l√©viseurs. Elle est simple √† utiliser et la navigation est fluide. Vous avez acc√®s au catalogue d‚Äôapplications fourni via le Play Store, mais aussi aux applications de streaming comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Avec Google Assistant, vous allez pouvoir contr√īler votre t√©l√©viseur avec votre voix ou bien faire appel √† la fonctionnalit√© Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Si votre budget est plus restreint, il existe d’autres références plus abordables : voici notre guide des TV pas chères à moins de 600 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.