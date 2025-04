Sony Bravia 8 II : l’expérience cinéma ultime à domicile avec sa dalle QD-OLED ?

Sony vient d’annoncer l’élargissement de sa gamme de téléviseurs BRAVIA avec le lancement de nouveaux modèles pour 2025, dont le très attendu BRAVIA 8 II. Cette nouvelle génération de téléviseurs promet d’offrir une expérience cinématographique immersive directement dans votre salon, fidèle aux intentions des créateurs de contenu.

Sony BRAVIA 8 II XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En plus des nouveaux téléviseurs LCD Mini LED BRAVIA 5 et LED Direct BRAVIA 3, Sony a dévoilé sa nouvelle série de TV OLED BRAVIA 8 II. Celle-ci se positionne comme un téléviseur haut de gamme qui s’appuie sur les technologies du modèle phare BRAVIA 9 mais avec une dalle QD-OLED de dernière génération, à l’image du Samsung S95F. Notez que les téléviseurs de cette série sont dotés du processeur XR exclusif de Sony voulant offrir une qualité d’image exceptionnelle, des couleurs éclatantes, sans oublier le son immersif grâce à la technologie Acoustic Surface Audio+.

Sony BRAVIA 8 II XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Pour l’optimisation des images, outre les qualités de la dalle proposant des noirs abyssaux et une couverture des espaces colorimétriques supérieure à celle des TV White-OLED proposés par LG Display notamment sur le G5, par exemple, la dernière génération, on peut compter sur plusieurs technologies, dont le XR Triluminos Max. Le système XR Contrast Booster 75 est également présent pour renforcer les noirs, s’il en fallait. La netteté est assurée par le traitement XR Clear Image et le XR Smoothing s’efforce de rendre les scènes les plus fluides possibles. Tout cela est mis en œuvre via le processeur XR proposant un système de reconnaissance de scène par IA qui analyse avec précision chaque image pour optimiser le rendu visuel.

Un design sobre avec deux pieds aux extrémités et Google TV intégré

Le BRAVIA 8 II arbore un design élégant baptisé « One Slate » qui fusionne l’écran et son cadre sous une seule dalle, tandis que les deux pieds en aluminium se font discrets, car totalement aux extrémités du téléviseur. Cette conception minimaliste permet de se concentrer pleinement sur l’image, sans distraction visuelle.

Sony BRAVIA 8 II XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Une carte Premium pour 0€/mois La Carte Gold CB Mastercard est gratuite chez Fortuneo si vous ne faites qu’un seul paiement par mois. Bénéficiez des garanties d’assurance et d’assistance élargies facilement !

Comme les autres modèles Sony, les téléviseurs BRAVIA 8 II fonctionnent sous Google TV, offrant accès à plus de 400 000 films et épisodes de séries TV provenant de divers services de streaming. L’interface est intuitive et personnalisable, avec la possibilité d’utiliser l’Assistant Google pour contrôler le téléviseur à la voix. Les fonctionnalités Google Cast et Apple AirPlay 2 permettent de partager facilement du contenu depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur.

Pour les amateurs de jeux vidéo, le BRAVIA 8 II propose des fonctionnalités dédiées comme le Game Menu 2, qui regroupe tous les réglages nécessaires au jeu en un seul endroit. Le téléviseur prend en charge la 4K à 120 Hz, le taux de rafraîchissement variable (VRR) et le mode automatique à faible latence (ALLM), garantissant une expérience de jeu fluide et réactive. La fonction Gaming Multi-View permet même de jouer sur une partie de l’écran tout en regardant une vidéo YouTube sur l’autre.

Les modes d’image dont plusieurs sont spécialement calibrés

Le BRAVIA 8 II propose plusieurs modes de calibration studio qui reproduisent dans un environnement domestique la qualité d’image souhaitée par les créateurs de contenus. Le mode Netflix Adaptive Calibrated, le mode Sony Pictures Core Calibrated et le mode Prime Video Calibrated veulent garantir l’ajustement des films et des séries selon la vision du réalisateur.

Sony BRAVIA 8 II XR80 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le téléviseur est également compatible avec IMAX Enhanced, un partenariat entre IMAX et DTS qui certifie les appareils capables de reproduire fidèlement l’expérience IMAX. Il prend en charge le HDR10 et le Dolby Vision pour une luminosité incroyable, un contraste précis, des couleurs riches. N’oublions pas non plus le support du format audio Dolby Atmos pour un son immersif dans tous les divertissements présents sur Netflix, Disney+ et d’autres services de streaming.

L’image a une définition Ultra HD et les formats HDR10, HLG et Dolby Vision sont supportés. La fréquence de rafraîchissement native du panneau est de 120 Hz, idéale pour les contenus sportifs et les jeux vidéo.

Sony BRAVIA 8 XR80 // Source : Sony

Une partie audio poussée

À l’image des modèles haut de gamme de Sony, cette série propose la technologie Acoustic Surface Audio+, qui transforme littéralement l’écran en haut-parleur. Des actuateurs placés derrière l’écran font vibrer la dalle pour émettre le son directement depuis l’endroit où se déroule l’action à l’écran. En outre, des woofers sont intégrés à l’arrière, au sein du châssis.

Le système audio du BRAVIA 8 II délivre une puissance totale de 50 W répartie sur plusieurs haut-parleurs (15W+15W+10W+10W). Il intègre également la technologie Voice Zoom 3 qui utilise l’IA pour améliorer le volume et la clarté des dialogues, ainsi qu’un système de spatialisation 3D Surround Upscaling créant un son surround virtuel provenant du dessus et des côtés, le tout en utilisant uniquement les haut-parleurs du téléviseur.

Sony BRAVIA 8 II XR80 // Source : Sony

Côté connectique, le téléviseur dispose de 4 ports HDMI, dont 2 compatibles HDMI 2.1 supportant la 4K à 120 Hz. Il intègre également le Wi-Fi, le Bluetooth, 2 ports USB et une sortie audio numérique hybride compatible avec les enceintes centrales S-Center de Sony.

Disponibilité et prix des TV Sony BRAVIA 8 II XR80

La série de téléviseurs Sony BRAVIA 8 II XR80 est disponible en deux tailles d’écran : 55 pouces et 65 pouces. À l’heure de l’écriture de ces lignes, Sony n’a pas communiqué sur les prix des différentes tailles.