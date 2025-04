Deux nouvelles barres de son Sony pour des expériences home-cinéma réellement immersives

Sony vient d’annoncer le lancement de sa nouvelle gamme de produits audio BRAVIA Theatre pour 2025, conçue pour offrir une expérience sonore des plus immersives. Cette nouvelle collection comprend la BRAVIA Theatre Bar 6, le BRAVIA Theatre System 6, ainsi que des enceintes complémentaires comme les BRAVIA Theatre Rear 8 et le BRAVIA Theatre Sub 7.

Source : Sony

La marque japonaise poursuit ainsi sa stratégie d’extension de la gamme BRAVIA, qui couvre désormais l’ensemble du spectre des produits de divertissement à domicile. Cette annonce s’accompagne également de nouveaux téléviseurs BRAVIA, renforçant l’écosystème complet proposé par Sony.

La BRAVIA Theatre Bar 6 se présente comme une barre de son 3.1.2 canaux accompagnée d’un caisson de basses sans fil.

Sony BRAVIA Theatre Bar 6 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

D’après la marque, elle offre un son surround immersif et des dialogues particulièrement clairs grâce à un haut-parleur central dédié. Compatible avec les formats Dolby Atmos et DTS:X, elle intègre également les technologies propriétaires de Sony comme le Vertical Surround Engine et le S-Force PRO Front Surround, qui permettent de créer un rendu sonore multidimensionnel même avec des contenus stéréo classiques.

Sony BRAVIA Theatre Bar 6 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La BRAVIA Theatre Bar 6 offre une puissance de sortie totale de 350 W avec sa structure 3.1.2 canaux. Elle fonctionne sans fil avec le caisson de basses. Notez des dimensions de 95 cm de large pour 11 cm de profondeur et 6,4 cm de hauteur, ce qui permet de l’installer devant un téléviseur, sans gêner. Le caisson de basses fait 21 x 38,8 x 38,8 cm.

Un système complet 5.1.2 canaux

Le BRAVIA Theatre System 6 va encore plus loin en proposant un système son complet 5.1 canaux d’une puissance de 1000 W. Il comprend un caisson de basses et deux enceintes arrière pour un son plus profond et parfaitement équilibré.

Sony BRAVIA Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Ce système bénéficie également des technologies Vertical Surround Engine et S-Force PRO Front Surround, ainsi que du Voice Zoom 3 qui utilise des algorithmes d’intelligence artificielle pour garantir que les dialogues restent parfaitement audibles. La barre dispose de trois haut-parleurs frontaux. Les enceintes surround fonctionnent sans fil via un boîtier à placer à l’arrière de la pièce. Le système est sans fil entre le caisson qui est lui-même relié à la barre de manière filaire.

Sony BRAVIA Theatre System 6 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le système n’est pas compatible Ultra HD HDR 60 Hz et ne supporte pas non plus les technologies VRR et ALLM. Il prend en charge le format Dolby Atmos, le DTS:X et l’IMAX Enhanced.

Comptez sur des dimensions de 90,7 x 9 cm pour la barre avec une hauteur de 6,4 cm. Le caisson de basses fait 27,5 x 38,8 x 38,8 cm alors que les enceintes surround mesurent 10,6 x 21,6 x 9,8 cm.

Des compléments avec des enceintes surround et un caisson de basses

Pour les personnes qui souhaitent améliorer leur installation existante, Sony propose aussi les enceintes surround BRAVIA Theatre Rear 8 et le caisson de basses BRAVIA Theatre Sub 7. Les enceintes optionnelles peuvent être connectées sans fil à une barre de son compatible pour créer une expérience sonore à 360 degrés grâce à la technologie exclusive 360 Spatial Sound Mapping. Les enceintes surround proposent une structure à 2 canaux (gauche et droite) avec des haut-parleurs médiums et aigus.

Sony BRAVIA Theatre Rear 8 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le caisson de basses BRAVIA Theatre Sub 7, quant à lui, propose un design fin et compact qui permet deux types d’installation différents, à l’horizontale, mais contre un mur ou à la perpendiculaire. Par rapport au caisson livré avec la BRAVIA Theatre Bar 6, celui-ci montre plus rapidement pour le même volume, grâce à la technologie Deeper Bass de Sony.

Sony BRAVIA Theatre Sub 7 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Une intégration parfaite avec les téléviseurs BRAVIA

L’un des points forts de cette nouvelle gamme est qu’il est possible de réaliser une intégration avec les téléviseurs BRAVIA. En associant un téléviseur BRAVIA à un produit audio BRAVIA Theatre, on peut ainsi profiter d’une expérience unifiée et simplifiée. Les haut-parleurs fonctionnent ainsi de concert entre ceux du téléviseur et de la barre de son, à l’image des technologies Q-Symphony de Samsung, Tutti Choral de TCL, WOW Synergy de LG ou Hi-Concert de Hisense, par exemple. En outre, notez que l’application BRAVIA Connect permet d’ajuster le volume et les réglages depuis un smartphone, sans utiliser la télécommande ni les menus de l’écran.

Sony BRAVIA Theatre System 6

Les produits BRAVIA et BRAVIA Theatre peuvent être contrôlés simultanément sur un seul écran sans changer de télécommande. De plus, l’interface utilisateur intégrée fait apparaître automatiquement les réglages de la barre de son dans le menu de réglages rapides du téléviseur BRAVIA.

Un engagement environnemental et d’accessibilité

Notez que Sony poursuit son plan environnemental « Road to Zero », qui vise à atteindre un impact environnemental nul d’ici 2050. Dans cette optique, les produits audio BRAVIA Theatre réduisent la quantité de plastique dans leur emballage. Par exemple, ici, la toile utilisée dans ces produits est recyclée à partir de bouteilles en PET, avec un taux d’utilisation de tissu recyclé d’environ 95% pour les BRAVIA Theatre Rear 8 et Sub 7.

Source : Sony

En outre, la marque a également porté une attention particulière à l’accessibilité. Pour aider les personnes malvoyantes, un carré en relief sur l’emballage indique un code QR pour l’application BRAVIA Connect, qui prend en charge les lecteurs d’écran. Des points tactiles sur les éléments des BRAVIA Theatre Bar 6 et BRAVIA Theatre System 6 indiquent le port HDMI eARC pour faciliter la connexion à un téléviseur.

Prix et disponibilité des barres de son Sony BRAVIA Theatre System 6 et BRAVIA Theatre Bar 6

À l’heure de l’écriture de ces lignes, Sony n’a pas communiqué sur les prix de ces nouvelles solutions audio home-cinéma.