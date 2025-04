Test de la Sony Bravia Theatre Bar 6 : une immersion sonore accessible et efficace

Avec la Bravia Theatre Bar 6, Sony propose une barre de son premium plus compacte et accessible que sa grande sœur, la Theatre Bar 9, tout en conservant des technologies avancées comme le S-Force PRO Front Surround et le Vertical Surround Engine. L'expérience home cinéma est-elle vraiment convaincante pour les budgets plus serrés ?

La barre de son Sony Bravia Theatre Bar 6 // Source : Tristan Jacquel

Sony continue d’étoffer sa gamme de barres de son premium avec la Bravia Theatre Bar 6, un modèle qui se positionne comme une alternative plus abordable à la Theatre Bar 9. Équipée de six haut-parleurs et d’un caisson de basses sans fil, elle promet une immersion sonore 3.1.2 grâce à ses technologies S-Force PRO Front Surround et Vertical Surround Engine. Compatible Dolby Atmos et DTS:X, cette barre de 95 cm propose une connectique essentielle et des options de streaming musical.

Sony Bravia Theatre Bar 6 Spécifications techniques

Ce test a été réalisé avec une barre de son prêtée par le fabricant.

Sony Bravia Theatre Bar 6 Un design compact et élégant

La Bravia Theatre Bar 6 mesure 95 cm de long, 6,4 cm de haut et 11 cm de profondeur, avec un caisson de basses de 21 x 38,8 x 38,8 cm. Sony conserve un design sobre et raffiné, avec une finition noire mêlant plastique mat et grilles acoustiques en aluminium perforé sur la face avant.

Les lignes sont épurées, et aucun bouton n’est visible : le seul bouton, celui d’alimentation, se trouve sur le côté droit. Une LED minimaliste indique l’état de la barre, évitant toute distraction visuelle pendant une séance cinéma. Le caisson de basses, également noir, adopte un look discret qui s’intègre bien dans un salon.

Le bouton de mise sous tension est discrètement installé sur le flanc droit // Source : Tristan Jacquel

La connectique est logée dans une niche à l’arrière, avec une entrée pour l’alimentation et une autre pour les ports audio-vidéo.

Pratique, Sony fournit deux pieds à placer éventuellement sous la barre, ainsi qu’une petite télécommande.

Sony Bravia Theatre Bar 6 Connectique moderne et simplifiée

La Bravia Theatre Bar 6 propose une connectique essentielle. On trouve une entrée HDMI compatible avec diverses sources (lecteurs Blu-ray, consoles, etc.). Supportant la technologie eARC/ARC, elle sert également le téléviseur via un câble idoine, prenant en charge les formats immersifs Dolby Atmos et DTS:X, ainsi que les signaux audio HD.

La télécommande de la Sony Bravia Theatre Bar 6 // Source : Tristan Jacquel

Une entrée optique Toslink est également présente pour connecter des sources audio classiques comme un lecteur CD.

Côté gaming, la barre est compatible 4K à 60 Hz, mais elle ne prend pas en charge le VRR ni l’ALLM, ce qui pourrait décevoir certains joueurs. Les flux vidéo HDR10 et Dolby Vision sont bien gérés. Une entrée USB Type A permet de lire des fichiers audio directement depuis une clé.

La prise HDMI est compatible eARC pour le retour audio depuis un téléviseur ou un vidéoprojecteur compatible // Source : Tristan Jacquel

Pour la connectivité sans fil, la barre intègre le Bluetooth 5.3, mais fait l’impasse sur AirPlay 2, Spotify Connect et Chromecast, obligeant les utilisateurs Android à se rabattre sur le Bluetooth pour le streaming musical.

Sony Bravia Theatre Bar 6 Une architecture interne pensée pour l’immersion

La Bravia Theatre Bar 6 est équipée de six haut-parleurs : trois frontaux (gauche, centre, droit), deux verticaux pour les effets de hauteur, tandis que le caisson de basses intègre un transducteur spécialisé de 16 cm. Les transducteurs frontaux sont des haut-parleurs large-bande de 5 cm de diamètre environ, un par canal (gauche, centre, droit), ce qui constitue le strict minimum.

Avec un seul transducteur par canal, la surface émissive est assez limitée, là où les barres plus haut de gamme utilisent souvent deux transducteurs ou plus, notamment pour le canal central, essentiel en home-cinéma, car il transporte environ 70 % des informations sonores, comme les dialogues. L’absence de tweeters dédiés limite également la résolution sonore, ce qui rend les aigus moins détaillés.

La face avant du caisson de basses, avec l’évent bass-reflex pour renforcer l’infra-grave // Source : Tristan Jacquel

Les deux transducteurs verticaux, également des large-bandes, travaillent de concert avec les frontaux. Grâce à des décalages de phase précis (sens de propagation), ils positionnent virtuellement le son dans l’espace, autour et au-dessus de l’auditeur, et offre un rendu 3.1.2 avec des effets Atmos en hauteur. Le caisson sans fil, avec son accord bass-reflex, gère les basses fréquences et disposent d’un évent frontal pour les sons le plus profonds.

Sony Bravia Theatre Bar 6 Une app simple et élégante

La télécommande fournie avec la Bravia Theatre Bar 6 est compacte et pratique, avec des commandes essentielles pour le volume, les modes sonores (nuit, voix) et la sélection des entrées. Pour une personnalisation plus poussée, l’application Sony Bravia Connect est un compagnon idéal. Son interface est intuitive et bien organisée, offrant un accès rapide aux réglages clés.

La barre Sony Bravia Theatre Bar 6 et son caisson de basses sans fil // Source : Tristan Jacquel

Dans la section « Réglages sonores », on peut ajuster la clarté des dialogues, activer le mode nuit pour une écoute discrète, ou encore sélectionner les modes de son spatial comme le Sound Field, qui amplifie l’immersion en exploitant les technologies S-Force PRO et Vertical Surround Engine. La section « Réglages HDMI » permet de configurer les options eARC pour une transmission optimale des formats audio HD (Dolby Atmos, DTS:X) via un téléviseur compatible, avec la possibilité de commander l’unité directement via la télécommande du téléviseur grâce à la fonction de contrôle HDMI. On peut également désactiver l’eARC si nécessaire et ajuster le mode d’entrée audio TV (par défaut sur « Auto »).

Les « Réglages système » offrent des options pratiques, comme la mise en veille automatique après 20 minutes d’inactivité, ou encore la possibilité de mettre l’appareil sous tension via l’application grâce à la fonction Bluetooth. L’application permet aussi de régler la luminosité de l’afficheur et des voyants de la barre, pour une intégration discrète dans un environnement sombre. La barre prend en charge les contenus Dolby Atmos et DTS:X via HDMI, mais la technologie 360 Reality Audio n’est pas disponible sur ce modèle. Globalement, l’application Sony Bravia Connect rend l’expérience utilisateur fluide et accessible, même pour les novices.

Sony Bravia Theatre Bar 6 L’immersion à portée de main

La Bravia Theatre Bar 6 offre une spatialisation correcte, bien que limitée par la simplicité de ses transducteurs. Les effets verticaux, quoique moins marqués en comparaison de ceux offerts sur la Theatre Bar 9, sont perceptibles sur des films en Dolby Atmos ou DTS:X. Dans Dune, les survols des vaisseaux dans le désert créent une sensation de hauteur, tandis que dans Spider-Man: No Way Home, les scènes de combat aérien entre Spider-Man et le Bouffon Vert bénéficient d’effets qui semblent venir (un peu) d’au-dessus. Dans The Witcher (série Netflix), les rugissements des monstres et les bruits de la forêt s’étendent sur les côtés, ce qui renforce agréablement l’ambiance. Enfin, dans Top Gun: Maverick, les passages des jets au-dessus de la tête sont audibles, bien que moins précis qu’avec des barres plus haut de gamme ou celles équipées d’enceintes sans fil arrière.

Les dialogues sont clairs, portés par un bas-médium mis en avant (300-400 Hz), mais la résolution sonore est limitée par l’absence de tweeters, rendant les aigus moins détaillés, notamment sur les effets subtils comme le tintement des armes ou les sons cristallins.

Le caisson intégré, possède un accord bass-reflex à 40 Hz, ce qui lui permet de produire des basses profondes et percutantes, idéales pour les scènes d’action. À fort volume, une limitation à cette fréquence protège le transducteur, évitant toute distorsion. Le SPL maximal atteint environ 93 dB à 1 mètre dans le haut grave, suffisant pour remplir un salon de 20-25 m². Et si l’on souhaite écouter au murmure, le mode nuit calme les ardeurs du caisson et réduit bien les écarts dynamiques.

Une courbe de réponse bien pensée

La courbe de réponse révèle un accord bass-reflex à 40 Hz, qui procure un grave très profond, même si une limitation à cette fréquence est appliquée à fort volume pour protéger le transducteur.

La courbe de réponse en mode immersif de la Sony Bravia Theatre Bar 6 // Source : Tristan Jacquel

Le bas-médium est en avant, pour souligner les voix, tandis que les aigus sont en léger retrait, pour offrir une sensation d’équilibre, surtout à fort volume où l’oreille humaine devient plus sensible aux hautes fréquences. Cette signature sonore permet d’écouter à des niveaux élevés sans fatigue auditive excessive, tout en conservant une immersion plaisante.

Musique : des performances en demi-teinte

Comme beaucoup de barres de son orientées home-cinéma, la Bravia Theatre Bar 6 n’excelle pas en musique. Le son est un peu trop plat, et bien que les basses soient présentes grâce au caisson intégré, les détails fins des instruments manquent de richesse, en partie à cause de l’absence de tweeters.

Ce constat est particulièrement valable pour l’écoute en Bluetooth. Ainsi, la Bar 6 convient pour une écoute d’ambiance, mais les audiophiles préféreront nécessairement un système dédié.

À l’heure de l’écriture de ces lignes, Sony n’a communiqué le prix de la Sony Bravia Theatre Bar 6 (HT-B600), qui devrait être disponible à la vente dans les prochains jours. Un prix voisin de 500 euros en ferait au très bon rapport qualité /prix. En deçà, une excellente affaire. Au-delà, une enceinte en concurrence frontale avec les barres de son LG de cœur de gamme.