Test Sony WF-C710N : l’expérience sonore Sony authentique sans vider votre portefeuille

Les écouteurs Sony WF-C710N // Source : Tristan Jacquel

Sur le marché très disputé des écouteurs sans fil, Sony affine sa stratégie avec les WF-C710N — un modèle stratégique qui marque l’entrée de gamme de la réduction de bruit active chez le géant japonais. Successeurs directs des WF-C700N, ces écouteurs s’aventurent sur un terrain particulièrement concurrentiel où se bousculent désormais des acteurs aux tarifs agressifs.

Face aux redoutables Nothing Ear (a), les WF-C710N défendent les couleurs de Sony avec une proposition claire : offrir l’expertise acoustique et technologique sans se ruiner. Un positionnement délicat qui implique des compromis savamment dosés pour ne pas cannibaliser les modèles supérieurs, tout en se démarquant de la concurrence plus accessible. On fait le point.

Sony WF-C710N Caractéristiques techniques

Modèle Sony WF-C710N Format Ecouteurs sans fil Batterie amovible Non Microphone Oui Réduction de bruit active Oui Autonomie annoncée 30 heures Type de connecteur USB Type-C Fiche produit

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par le fabricant.

Sony WF-C710N Des écouteurs brillants

Sony surprend avec les WF-C710N en revisitant l’esthétique de ses écouteurs à réduction de bruit active les plus abordables. Si l’architecture interne évolue peu, le design transparent apporte une touche distinctive et rafraîchissante.

Les Sony WF-C710N, écouteurs au format bouton // Source : Tristan Jacquel

Ces écouteurs intra-auriculaires présentent une silhouette arrondie qui épouse naturellement l’oreille. Leur « dos » accueille des zones tactiles réactives qui permettent de naviguer intuitivement dans les différentes fonctions :

– Contrôle de la lecture musicale

– Ajustement du volume

– Gestion des modes de réduction de bruit

– Activation de l’assistant vocal

La sensibilité de ces surfaces est particulièrement bien étalonnée — suffisamment réactive pour détecter les commandes intentionnelles, mais pas au point de s’activer accidentellement lors d’ajustements de positionnement. Un son de confirmation accompagne chaque contact pris en compte.

Confort et maintien exemplaires

Côté confort, Sony réussit l’équilibre délicat entre maintien et discrétion. Une fois positionnés dans l’oreille, les WF-C710N restent fermement en place, même lors d’activités physiques modérées comme le jogging. Cette stabilité s’obtient sans pression excessive sur le conduit auditif, ce qui permet des sessions d’écoute prolongées sans fatigue notable.

Quoique plus imposants que des écouteurs boutons classiques, les Sony WF-C710N sont stables et confortables // Source : Tristan Jacquel

La certification IPX4 offre une protection efficace contre les éclaboussures d’eau et la transpiration. Sans prétendre être des écouteurs spécifiquement sportifs, les WF-C710N supporteront sans broncher une averse impromptue ou une séance d’entraînement intense.

Un boîtier compact et fonctionnel

Le boîtier de charge possède une forme de pilule hyper compacte. Ses dimensions réduites en font un compagnon discret qui se glisse sans difficulté dans n’importe quelle (petite) poche, même celle d’un jean ajusté.

Le boîtier des écouteurs Sony WF-C710N // Source : Sony WF-C710N

Le mécanisme d’ouverture offre une résistance suffisante pour éviter les ouvertures accidentelles tout en restant fluide à l’usage quotidien. Le maintien magnétique des écouteurs dans leurs logements est suffisamment puissant pour sécuriser les écouteurs mais sans exiger d’effort excessif pour les extraire.

Sony WF-C710N Une application complète mais dense

Les Sony WF-C710N s’accompagnent de l’application Sony Sound Connect, récemment rebaptisée. L’interface a été repensée pour plus de clarté, même si l’architecture des menus reste parfois confuse avec de nombreux sous-écrans qui peuvent dérouter les moins expérimentés.

La personnalisation des commandes tactiles est flexible et appréciable. Chaque écouteur peut être configuré indépendamment, avec différentes actions pour les tapotements simples, doubles, triples et les pressions prolongées. L’écouteur gauche gère par défaut le son ambiant, le droit les commandes de lecture.

La technologie 360 Reality Audio reste présente pour les contenus compatibles sur Tidal, avec une analyse possible de la forme de l’oreille pour personnaliser l’expérience.

L’Adaptive Sound Control adapte automatiquement le mode d’écoute selon votre emplacement et activité, en se basant sur la position GPS de votre smartphone. Chez soi, l’ANC peut par exemple se désactiver automatiquement, et se rétablir dès que vous sortez.

L’égaliseur offre de nombreuses options d’ajustement, avec la fonction Clear Bass particulièrement efficace pour enrichir les graves sans dénaturer le reste du spectre.

Le Bluetooth multipoint permet de connecter simultanément deux appareils, fonctionnalité désormais essentielle pour jongler entre smartphone et ordinateur sans manipulation fastidieuse.

D’autres options pratiques complètent l’ensemble : possibilité de s’entendre parler pendant les appels, détection automatique de port, et notifications vocales.

Connectivité Bluetooth

Les WF-C710N supportent les codecs SBC et AAC, ce qui assure une bonne qualité audio avec les appareils iOS malgré l’absence du LDAC. La portée effective atteint environ 10 mètres en environnement dégagé, avec une connexion stable même en présence d’obstacles légers.

Concernant la latence audio, les performances sont correctes. Le décalage entre l’action à l’écran et le son reste suffisamment contenu pour ne pas gêner l’expérience de jeu occasionnelle, même si les amateurs de FPS compétitifs préféreront des solutions filaires.

Sony WF-C710N Une ANC efficace

Il semble désormais révolu le temps où les écouteurs de milieu de gamme devaient se contenter d’une réduction de bruit symbolique. Les WF-C710N offrent une performance d’isolation convaincante, avec une efficacité particulièrement impressionnante dans le spectre des basses fréquences. L’atténuation reste en deçà des meilleurs, mais d’une encablure seulement et sur les sons les plus clairs.

Le boîtier est très compact // Source : Tristan Jacquel

Les bruits de fond constants comme les ronronnements de climatisation, les vibrations des transports en commun ou le grondement des réacteurs d’avion sont drastiquement atténués. Les fréquences médiums et aigües, traditionnellement plus difficiles à neutraliser pour les algorithmes de réduction de bruit, bénéficient d’une atténuation moins spectaculaire mais néanmoins efficace.

Mode transparence : fonctionnel mais perfectible

Le mode transparence, qui utilise les microphones pour amplifier les sons environnants, montre quelques limites comparé à l’excellence de l’ANC. On note la présence d’un souffle de fond lors de son activation.

Cependant, ce mode remplit parfaitement sa fonction première : il permet d’entendre clairement son environnement sans nécessiter le retrait des écouteurs. Les sons importants comme les annonces de gare, les avertisseurs de véhicules ou les conversations directes sont restitués avec un volume approprié et une intelligibilité satisfaisante.

La coque translucide laisse voir les composants // Source : Tristan Jacquel

La capacité à maintenir une conversation fluide sans avoir à retirer les écouteurs constitue un atout pratique au quotidien.

Sony WF-C710N Un son généreux et plutôt neutre

La signature sonore des WF-C710N témoigne de l’expertise acoustique de Sony, qui parvient à distiller son savoir-faire jusque dans ses modèles milieu de gamme. Dès la première écoute, on reconnaît cette sonorité immédiatement engageante et plaisante caractéristique de la marque japonaise.

Analyse de la courbe de réponse des Sony WC-710N

L’examen de la courbe de réponse en fréquences révèle une architecture sonore réfléchie.

La courbe de réponse en fréquences des Sony WF-C710N // Source : Tristan Jacquel

On observe une accentuation marquée dans les sub-bass et les basses (entre 20 et 100 Hz), créant cette assise solide si appréciée dans les productions modernes. La courbe descend ensuite progressivement pour atteindre un plateau relativement stable dans les médiums, avant de remonter légèrement vers 800 Hz (contours des voix) puis de se creuser subtilement dans la zone d’extrême sensibilité de l’oreille (2-3 kHz). L’aigu culmine avec un pic caractéristique vers 10-12 kHz qui apporte brillance et détail aux cymbales et autres éléments percussifs.

Cette configuration traduit une approche grand public maîtrisée : suffisamment de graves pour satisfaire les amateurs de musiques actuelles, un médium légèrement en retrait pour éviter la fatigue auditive à volume élevé, et un regain dans l’aigu pour préserver la perception des détails.

La principale limite se situe dans l’extrême aigu qui manque quelque peu de finesse et d’extension comparé aux modèles haut de gamme. Cette légère simplification des harmoniques supérieures est cependant rapidement oubliée à l’usage quotidien, surtout au regard du positionnement tarifaire.

Les Sony WF-C710N délivrent un son immédiatement agréable // Source : Tristan Jacquel

La dynamique, sans être exceptionnelle, reste tout à fait satisfaisante pour cette gamme de prix. La scène sonore manque un peu d’ampleur et d’aération par rapport aux références du marché, mais l’ensemble délivre un message sonore cohérent et bien articulé qui ne laisse jamais l’impression d’un compromis inacceptable.

Impressions d’écoutes des Sony WF-C510N

Sur « Espada » de Sevdaliza et System, les WF-C710N révèlent tout leur potentiel dans le registre électronique. Les basses profondes qui structurent le morceau sont restituées avec une autorité impressionnante pour des écouteurs de cette catégorie. La voix éthérée de l’artiste bénéficie d’une présence adéquate sans jamais devenir agressive, même lors des montées en intensité du refrain.

Avec « Parasail » de Kendrick Lamar, les WF-C710N démontrent leur capacité à gérer des productions hip-hop complexes. Les lignes de basse pulsent avec conviction tandis que les multiples couches vocales restent parfaitement intelligibles. Le léger retrait dans les médiums évite que les passages les plus denses ne deviennent confus, et on apprécie la séparation des éléments malgré une scène sonore pas particulièrement étendue.

Des écouteurs brillants à tous points de vue // Source : Tristan Jacquel

Sur « Birds of a Feather » de Billie Eilish, la subtilité des arrangements et les inflexions vocales intimistes sont retranscrites avec justesse. Si les harmoniques les plus délicates de la voix perdent un peu de leur substance en comparaison d’écouteurs plus haut de gamme, l’expérience globale reste immersive et émotionnellement engageante.

Les WF-C710N surprennent finalement par leur polyvalence musicale. Ils ne cherchent pas à rivaliser avec les modèles audiophiles, mais proposent plutôt une expérience d’écoute cohérente et plaisante qui conviendra parfaitement à une utilisation quotidienne diversifiée — exactement ce qu’on attend d’écouteurs à ce niveau de prix.

Sony WF-C710N Valables pour passer des appels

Les WF-C710N assurent une fonction téléphonie convenable, sans prétendre révolutionner le segment. La voix est captée avec une clarté satisfaisante dans des environnements calmes, permettant des conversations fluides et intelligibles.

En situation bruyante, le système de réduction des bruits parasites entre en action pour isoler la voix de l’utilisateur. Si cette technologie filtre efficacement les sons ambiants (vent, circulation, conversations environnantes), elle introduit inévitablement un léger traitement numérique qui altère un peu le timbre naturel de la voix. L’interlocuteur vous entendra clairement, mais avec cette coloration caractéristique des systèmes de filtrage actifs.

Pour des appels occasionnels et des visioconférences, ces écouteurs devraient faire l’affaire.

Sony WF-C710N Une autonomie irréprochable

L’endurance des WF-C710N s’impose comme l’un de leurs atouts majeurs dans un segment où la concurrence peine souvent à dépasser les 5-6 heures d’utilisation.

Nos tests confirment 8h10 d’écoute continue avec l’ANC activée — une performance remarquable qui permet d’envisager sereinement les trajets longue distance ou les journées de travail complètes. Sans réduction de bruit, l’autonomie grimpe un peu au-delà des 12 heures annoncées par Sony, ce qui place ces écouteurs parmi les plus endurants du marché, toutes catégories confondues.

Le boîtier de charge, malgré sa compacité, renferme suffisamment d’énergie pour recharger intégralement les écouteurs environ trois fois. Les temps de recharge restent raisonnables avec 1h30 pour les écouteurs et 3h pour le boîtier complet.

La fonction de charge rapide s’avère particulièrement précieuse au quotidien : 5 minutes de connexion suffisent pour récupérer environ une heure d’écoute – idéal pour les situations d’urgence où chaque minute compte.

Sony WF-C710N Prix et disponibilité

Les écouteurs Sony WF-C710N sont disponibles en coloris, blanc, noir, rose et bleu translucide et proposés à 120 euros ; un tarif compétitif au regard de leurs prestations globales.

Situés entre les très bons Nothing Ear (a) et les excellents Nothing Ear, qui séduisent par leur rendu plus moelleux et leurs aigus plus fins, les Sony plairont aux amateurs d’un son légèrement plus neutre.