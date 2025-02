Des photos des prochains écouteurs Sony WF-C710N dévoilées avant leur présentation officielle

Les prochains écouteurs sans fil de Sony, les WF-C710N, successeurs des WF-C700N, font l’objet de fuites révélant leurs caractéristiques et leur design, notamment une version transparente inédite.

Sony WF-C710N // Source : The Walkman Blog

Sony propose actuellement les écouteurs haut de gamme WF-1000MX5, mais aussi des paires plus modestes, les WF-C700N, dont vous pouvez lire notre test complet. Ces derniers seront prochainement remplacés par les WF-C710N. Ils se situent au-dessus des WF-C510N. Si on attend (avec une certaine impatience) leur présentation officielle par la marque nippone, le site thewalkmanblog a réussi à mettre la main sur des photos qui semblent parfaitement crédibles montrant les écouteurs, mais également leur boîtier sous tous les angles et dans les différents coloris.

En effet, Sony proposerait quatre coloris : noir, blanc, rose et « glass blue », ce dernier arborant une finition transparente rappelant l’esthétique Y2K.

Sony WF-C710N // Source : The Walkman Blog

Les commandes évolueraient avec l’abandon des boutons physiques proposés sur les WF-C700N au profit de surfaces tactiles.

Même diamètre pour les transducteurs, mais quelques nouveautés pratiques

Toujours selon le site Thewalkmanblog, les WF-C710N conserveraient certaines caractéristiques de base de leur prédécesseur, comme les transducteurs de 5 mm et la certification IPX4 contre les éclaboussures. Rappelons que les LinkBuds Fit de Sony, des modèles plutôt destinés aux sportifs, proposent des transducteurs de 8 mm de diamètre. Cependant, les WF-C710N intègreraient plusieurs nouveautés.

Sony WF-C710N // Source : The Walkman Blog

Les écouteurs adopteraient également le Bluetooth 5.3 et intègreraient un capteur de proximité pour la détection du port, fonctionnalité absente du modèle précédent. Cette dernière fonction permettrait ainsi de mettre immédiatement la musique en pause dès qu’on retire les écouteurs, ce qui peut s’avérer pratique.

Ils prendraient en charge les codecs audio SBC et AAC, mais n’intègreraient pas le codec LDAC, choix que l’on peut critiquer vu qu’il s’agit de Sony, créateur de ce format de compression/décompression. Toutefois, on pourrait compter sur la prise en charge du système DSEE (Digital Sound Enhancement Engine) aussi développé par la marque nippone et permettant, rappelons-le, d’améliorer la qualité audio des fichiers compressés.

Sony WF-C710N // Source : The Walkman Blog

Une réduction de bruit améliorée et une meilleure autonomie ?

Sans égaler les meilleurs écouteurs, lors de notre test des WF-C700N, nous avons trouvé que la fonction de réduction de bruit était plutôt convaincante. Celle de leurs successeurs serait améliorée. Le système de réduction de bruit active évoluerait ainsi avec une configuration à double microphone (feedback et feedforward) pour une meilleure isolation sonore. En outre, les écouteurs intègreraient plusieurs modes d’écoute : la réduction de bruit active, deux modes d’ambiance (Normal et Voix) et la fonction « Quick Attention » pour détecter les conversations et pouvoir y prendre part, le cas échéant. Pour les appels, ils disposeraient des technologies HD Voice, de la suppression d’écho et de la réduction de bruit.

Sony WF-C710N // Source : The Walkman Blog

En outre, l’autonomie connaîtrait une amélioration substantielle : jusqu’à 8,5 heures d’écoute avec réduction de bruit active (contre 7 heures pour les WF-C700N) et 12 heures sans. Avec l’étui de recharge, l’autonomie totale atteindrait 30 heures sans réduction de bruit. La recharge s’effectuerait en 1,5 heure pour les écouteurs et 3,5 heures pour l’étui.

Sony WF-C710N // Source : The Walkman Blog

À quand la présentation officielle des écouteurs Sony WF-C710N ?

La commercialisation serait prévue pour la fin du mois de mai 2025. Le prix des Sony WF-C710N serait situé entre 110 et 120 dollars, comme leurs prédécesseurs. Une gamme qui resterait donc compétitive sur le marché des écouteurs sans fil à réduction de bruit active.