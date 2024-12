Galaxy Ring : Samsung divulgue des informations sur ces modèles avant leur présentation

Samsung a publié des pages de support concernant deux Galaxy Ring pas encore officialisées. De quoi découvrir deux nouveautés de taille.

La Samsung Galaxy Ring au doigt // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

L’année 2024 aura été marquée par l’arrivée de Samsung sur un nouveau marché, celui des bagues connectées avec sa Galaxy Ring.

Alors que la marque coréenne pourrait lancer prochainement une deuxième génération de son anneau de santé connectée, il semble que la firme ait du mal à conserver tous ses secrets. En effet, comme l’a repéré le site MySmartPrice, plusieurs sites de Samsung ont commencé à mettre en ligne des pages de support pour des bagues qui n’ont pas encore été lancées.

Concrètement, ce sont les modèles SM-Q514 et SM-Q515 qui ont désormais droit à des pages de support distinctes. Néanmoins, contrairement à ce qu’on aurait pu espérer, il ne s’agit pas de la seconde génération de bague connectée de Samsung, mais simplement de nouvelles tailles.

Deux nouvelles tailles pour la Galaxy Ring

En effet, au lancement de sa Galaxy Ring, Samsung avait décliné son anneau en huit tailles, de l’US 5 à l’US 13, connues sous les numéros de séries SM-Q505 à SM-Q513. Dès lors, il semble que les nouveaux modèles SM-Q514 et SM-Q515 ne soient que deux nouvelles tailles permettant de profiter d’une bague Galaxy Ring plus grande, en tailles US 14 et US 15.

Le kit de tailles de la Samsung Galaxy Ring, pour illustration // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Il faut dire que, depuis quelques mois, les rumeurs enflent au sujet de nouvelles tailles de Galaxy Ring. Mi-décembre, le leaker Max Jambor avait déjà indiqué que, selon ses informations, l’anneau connecté de Samsung serait décliné en tailles 14 (3,2 grammes et 23 mm de diamètre) et 15 (3,2 grammes et 23,8 mm de diamètre).

Si l’existence de ces pages de support semble corroborer l’information, il faudra encore un peu de patience avant que ces deux nouvelles tailles ne soient confirmées par la firme. Elles pourraient être annoncées officiellement à l’occasion de l’événement Galaxy Unpacked attendu fin janvier pour la présentation des Galaxy S25. C’est à cette occasion que Samsung pourrait également donner un premier aperçu de sa future bague Galaxy Ring 2.