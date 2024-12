Samsung lancerait bientôt deux nouveautés de taille pour sa Galaxy Ring

Selon les informations du leaker Max Jambor, Samsung aurait prévu deux nouvelles tailles pour sa Galaxy Ring, présentées dès le mois prochain.

La Samsung Galaxy Ring // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Chez Samsung, l’année 2024 aura été marquée par le développement d’un nouveau segment de produits, les bagues connectées. Après des années de rumeurs, le constructeur coréen a en effet lancé son premier anneau de santé, la Samsung Galaxy Ring.

Pour aller plus loin

Test de la Samsung Galaxy Ring : un anneau pour les gouverner tous

Pour l’heure, on ignore encore de quoi l’avenir sera fait et si la firme compte lancer, dès l’an prochain, une seconde version de sa bague connectée. Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que le constructeur compte s’arrêter en si bon chemin.

En effet, selon les informations partagées sur X (anciennement Twitter) par le leaker Max Jambor, Samsung lancerait, dès le mois prochain, deux nouvelles versions de sa Galaxy Ring. Il ne s’agirait cependant pas de modèles plus évolués ou de nouveaux coloris, mais simplement de nouvelles tailles.

New sizes will finally be available in January!



Size 14 (SM-Q514): 3.2g, 23 mm inner diameter

Size 15 (SM-Q515): 3.2g, 23,8 mm inner diameter https://t.co/GSyK3iFLaL — Max Jambor (@MaxJmb) December 13, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Concrètement, alors que les tailles proposées allaient jusqu’à présent de l’US 5 à l’US 13, Samsung proposerait deux nouveaux formats US 14 et US 15.

Des formats équivalents aux tailles françaises 72 et 75

Les deux bagues afficheraient un poids similaire de 3,2 grammes, mais avec un diamètre de 23 mm pour la taille US 14 et de 23,8 mm pour la taille US 15. À titre de comparaison, une taille US 14 correspond à une circonférence de 72 mm et une taille US 15 à une circonférence de 75 mm.

Ces deux nouvelles tailles devraient permettre à Samsung de s’adresser à un public plus large, avec des doigts plus épais que ceux à qui étaient destinés les premiers modèles. Rappelons en effet que la Galaxy Ring ne permet pas de régler la taille de l’anneau, contrairement au bracelet d’une montre connectée. Samsung propose d’ailleurs un baguier avec des modèles factices pour essayer les différentes tailles avant d’acheter la Galaxy Ring.

Le kit de tailles de la Samsung Galaxy Ring // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Ce n’est pas la première fois que de telles rumeurs voient le jour à propos de deux tailles supplémentaires. Dès le mois de septembre, Max Jambor indiquait déjà que Samsung travaillait à deux nouvelles tailles.

On devrait en savoir plus sur les projets de Samsung autour de sa bague connectée lors de la prochaine conférence Galaxy Unpacked, attendue à la fin du mois de janvier.