Samsung Galaxy Ring : comment connaître la taille qui vous convient le mieux

Pour permettre à ses consommateurs de commander la Galaxy Ring la plus adaptée à leurs doigts, Samsung va permettre de commander un baguier avec des modèles factices.

Après plusieurs mois de patience, Samsung a finalement confirmé le lancement de sa toute première bague connectée, la Galaxy Ring. Vous pouvez d’ailleurs d’ores et déjà retrouver notre prise en main de la Samsung Galaxy Ring.

Avant même ce lancement, depuis la présentation de la bague par Samsung en janvier dernier, beaucoup se posaient la question de savoir comment Samsung allait gérer les différentes tailles proposées. Il faut dire que, pour une montre connectée, il est toujours possible de resserrer le bracelet pour l’ajuster à la circonférence du poignet. Ce n’est bien évidemment pas possible pour une bague connectée conçue tout en alliage de titane et équipée d’une bonne dose d’électronique. C’est la raison pour laquelle la firme a décliné sa bague connectée en neuf tailles, de l’US 5 à l’US 13.

Samsung a finalement répondu à la question du choix de la taille ce mercredi, lors de la conférence Galaxy Unpacked. Voici donc comment vous pourrez trouver la taille de Galaxy Ring la plus adaptée à votre doigt.

Commander la Galaxy Ring si vous connaissez déjà votre taille

Si vous connaissez déjà votre taille de bague, parce que vous avez eu l’occasion d’essayer la Galaxy Ring ou boutique ou que vous avez pu utiliser celle d’un proche, il vous suffira simplement de commander la taille la plus adaptée en boutique.

Attention cependant, les tailles utilisées par Samsung ne sont pas des tailles standard européennes. Ne vous fiez donc pas à la taille de bague que vous portez au quotidien, vous prendriez le risque d’avoir un anneau trop lâche — avec des capteurs trop éloignés de la peau — ou, au contraire, trop serré — et donc difficile à retirer. À titre purement indicatif, voici toutefois un tableau de conversion, à prendre néanmoins avec des pincettes :

Taille Galaxy Ring Taille française Circonférence Diamètre US 5 49 49 mm 15,6 mm US 6 52 52 mm 16,6 mm US 7 54 54 mm 17,5 mm US 8 57 57 mm 18,1 mm US 9 60 60 mm 19,1 mm US 10 62 62 mm 19,7 mm US 11 65 65 mm 20,7 mm US 12 67 67 mm 21,3 mm US 13 70 70 mm 22,3 mm

Commander la Galaxy Ring si vous ne connaissez pas votre taille

Pour les consommateurs souhaitant acheter une Galaxy Ring, mais ne connaissant pas leur taille, Samsung va proposer un baguier — ou sizing kit — avec les neuf tailles de bague proposées en version plastique. Il s’agit d’un système analogue à celui proposé par la plupart des autres marques de bagues connectées, comme l’Oura Ring 3, la Circular Ring Slim ou l’Ultrahuman Ring Air.

L’idée est ainsi de permettre aux utilisateurs de commander le baguier afin d’essayer les différents formats à l’aide de modèles factices afin de voir quelle taille est la plus adaptée. Une fois le modèle validé, il ne reste alors plus qu’à passer la commande de la véritable Galaxy Ring en étant certain d’avoir acheté la bonne taille.

Commander le baguier chez Samsung

Si vous souhaitez acheter une Galaxy Ring directement sur le site de Samsung, vous pourrez alors recevoir gratuitement le baguier sans aucun frais supplémentaire. Le constructeur s’engage à le fournir et va même permettre à ses clients de le conserver par la suite. Pratique si vous souhaitez le prêter à des proches qui envisageraient eux aussi d’acheter une Galaxy Ring.

Commander le baguier chez les revendeurs partenaires

Auprès des revendeurs en ligne, il sera possible d’acheter le baguier pour un prix de 10 euros.

Néanmoins, ce prix sera remboursé par le revendeur à l’aide d’un code promotionnel ou d’une offre de réduction pour les consommateurs au moment de la commande de la Galaxy Ring. De fait, pour les utilisateurs qui souhaitent réellement acheter une Galaxy Ring — et non pas uniquement le boîtier — ce sizing kit ne coûtera alors rien.

Prix et disponibilité de la Samsung Galaxy Ring

La Samsung Galaxy Ring sera disponible dans le commerce à compter du 24 juillet. Elle sera proposée en France au prix de 449 euros.