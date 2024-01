Conçue par la start-up française Circular, la Ring Slim est la seconde bague connectée du constructeur. Elle se targue par ailleurs de profiter de suggestions générées par IA ainsi que d'un format qui en fait la bague connectée la plus fine du marché.

Si Oura est assurĂ©ment le leader des bagues connectĂ©es de santĂ© avec dĂ©jĂ trois gĂ©nĂ©rations d’anneaux Ă son actif, le constructeur finlandais est concurrencĂ© non seulement par la Galaxy Ring de Samsung, mais aussi, depuis quelques annĂ©es, par une start-up française : Circular. Après son premier modèle de bague, la Circular Ring Pro, le constructeur a lancĂ© en fin d’annĂ©e dernière un nouveau modèle plus discret et tout aussi efficace, la Circular Ring Slim. Voici son test complet.

Caractéristiques de la Circular Ring Slim

Circular Ring Slim Largeur 8,8 mm Épaisseur 2,20 mm Poids 2 g Matériaux Aluminium et fibre de carbone Étanchéité Exposition légère à l'eau Mesure fréquence cardiaque Oui Mesure VFC Oui Mesure SpO2 Oui Moteur haptique Oui Surface tactile Oui NFC Non Stockage 20 jours de données Capacité de la batterie NC Autonomie annoncée Jusqu'à 5 jours

La bague de ce test a été prêtée par le constructeur.

Une bague qui a tendance Ă se rayer facilement

Pour sa Ring Slim, Circular propose une approche bien diffĂ©rente de celle de ses concurrents, comme l’Ice Ring. La bague connectĂ©e est en effet disponible en un seul coloris noir mat, avec un revĂŞtement alliant aluminium et fibre de carbone Ă l’extĂ©rieur. Une approche bien diffĂ©rente du titane utilisĂ© par les autres marques, avec des teintes gĂ©nĂ©ralement plus variĂ©es, allant de l’argentĂ© au dorĂ© en passant par le noir brillant. Il faut dire que Circular, sur sa première bague connectĂ©e, permettait pourtant de changer le design de sa bague avec un système de coque que l’on pouvait changer très facilement pour modifier l’aspect extĂ©rieur de sa bague.

Pour sa Ring Slim, Circular semble avoir souhaitĂ© une approche plus simple encore. Il faut dire que le problème des coques est qu’elles pouvaient s’abĂ®mer au fur et Ă mesure de leur changement. Dès lors, ne proposer qu’un seul coloris paraĂ®t bien plus simple pour Ă©viter d’altĂ©rer l’aspect de la bague.

Autre particularitĂ© de la Circular Ring Slim, alors que les autres bagues jouent toutes la carte de la sobriĂ©tĂ©, sans aucune mention apparente de la marque — du moins Ă l’extĂ©rieur — Circular a fait le choix d’intĂ©grer son logo en forme d’anneau Ă l’extĂ©rieur de la Ring Slim, au niveau du dos des doigts. Fait Ă©trange, alors que le constructeur utilise, pour ses Ă©lĂ©ments marketing, des visuels avec un logo gravĂ© directement Ă la surface de la bague, j’ai pour ma part reçu une bague avec un logo blanc marquĂ© au laser. ContactĂ©, Circular m’a indiquĂ© que les deux versions ont Ă©tĂ© produites : « On ne sait pas encore ce qui plaira le plus, en fonction des retours on fera un choix dĂ©finitif. Mais pour le moment la majoritĂ© des clients reçoivent des logos blancs ».

La Circular Ring Slim se distingue Ă©galement des autres bagues par sa finesse de seulement 2,2 mm d’Ă©paisseur, contre de 2,5 Ă 3 mm pour les autres modèles. De fait, elle s’avère donc plutĂ´t confortable Ă porter et se fera rapidement oublier Ă votre doigt. La bague est par ailleurs proposĂ©e en sept tailles diffĂ©rentes et le constructeur propose un kit de taille afin de trouver le format qui vous correspond le plus. Dans mon cas, j’ai pu tester la Ring Slim en taille 10.

L’anneau connectĂ© est par ailleurs plutĂ´t simple Ă enfiler grâce Ă une surface plane Ă l’intĂ©rieur de la bague qui est censĂ©e ĂŞtre positionnĂ©e au niveau de la paume. C’est lĂ que Circular a positionnĂ© les connecteurs magnĂ©tiques utilisĂ©s pour la recharge de la bague. Les capteurs sont cependant positionnĂ©s un peu plus sur le cĂ´tĂ©. Dès lors, Circular conseille de positionner le capteur le plus proche possible du pouce, peu importe sur quel doigt vous portez la bague, de manière Ă avoir les donnĂ©es les plus fiables possibles. Un choix de design plutĂ´t Ă©trange comparĂ© par exemple Ă la Ultrahuman Ring Air, qui dispose elle aussi d’une surface plane, mais en profite pour intĂ©grer ses capteurs directement au niveau de cette excroissance pour une meilleure lisibilitĂ© de la frĂ©quence cardiaque.

Autre souci de la Circular Ring Slim, j’ai pu constater, après trois semaines d’utilisation, des rayures vraiment marquĂ©es au niveau de la paume. Pourtant, je ne l’ai pas utilisĂ©e pour bricoler ou pour tenir d’objets mĂ©talliques, mais simplement en utilisant mon smartphone — j’ai mĂŞme pris l’habitude de la retirer pour faire la vaisselle. NĂ©anmoins, ces rayures ont dĂ©colorĂ© la peinture de la bague, qui ne semblait pas teinte directement dans la masse de l’aluminium, mais seulement Ă l’extĂ©rieur. C’est vraiment dommage.

De nombreux conseils prodiguĂ©s par l’assistant

La Circular Ring Slim a beau proposer un moteur de vibration haptique et un système de surface tactile, mais ceux-ci ne vont pas pouvoir ĂŞtre utilisĂ©s pour les notifications d’application ou pour les appels. Circular rĂ©serve les vibrations au rĂ©veil, au minuteur et aux alertes vitales en cas de frĂ©quence cardiaque trop Ă©levĂ©e, trop basse ou de SpO2 trop faible.

De son cĂ´tĂ©, la surface tactile n’est utilisĂ©e que pour mettre fin Ă la vibration, en tapant deux fois sur le logo sur le dessus de la bague.

L’application Circular

Pour toutes les interactions avec la Ring Slim, il vous faudra nĂ©cessairement passer par l’application Circular, disponible aussi bien sur iPhone que sur Android.

Contrairement Ă la plupart des applications compagnon pour bagues connectĂ©es, celle de Circular n’est pas organisĂ©e par type de mesure (stress, sommeil et activitĂ©), mais avec un système de « cercles » correspondant chacun Ă une fonction. On va ainsi pouvoir rĂ©gler un rĂ©veil, voir son score d’analyse du sommeil, son niveau d’Ă©nergie, suivre un exercice de respiration guidĂ©e, voir le niveau de stress ou gĂ©rer les alertes vitales.

En plus de ces « cercles » prĂ©sents en haut de l’Ă©cran, on pourra retrouver quelques mesures de santĂ© ou d’activitĂ© en glissant vers le bas, comme le nombre de pas, les points cardio, la variabilitĂ© de la frĂ©quence cardiaque (HRV), la frĂ©quence cardiaque au repos, le bilan de sommeil ou la SpO2.

Un second onglet, accessible en sĂ©lectionnant l’icĂ´ne « + », va quant Ă lui vous permettre d’accĂ©der Ă des recommandations quotidiennes. Ces recommandations sont basĂ©es sur Kira +, l’assistant textuel de Circular basĂ© sur une IA gĂ©nĂ©rative. Sur le papier, c’est une bonne idĂ©e pour permettre d’avoir, dans un seul texte, l’essentiel de ses donnĂ©es d’activitĂ© ou de santĂ©. En pratique on se retrouve cependant avec un long pavĂ© qui va se contenter de modifier les phrases en fonction des diffĂ©rents scores d’Ă©nergie, de sommeil ou globaux. Surtout, ces recommandations ne sont pas gĂ©nĂ©rĂ©es automatiquement chaque jour et il vous faudra nĂ©cessairement vous rendre dans l’application Circular pour en gĂ©nĂ©rer une nouvelle Ă chaque fois.

Une application que vous devrez ouvrir régulièrement

Le fait de devoir se rendre dans l’application Circular rĂ©gulièrement pose un autre problème pour la synchronisation des donnĂ©es de la bague. En fait, la Ring Slim semble incapable de se synchroniser toute seule au smartphone en tâche de fond. Pour rĂ©cupĂ©rer vos donnĂ©es, il vous faudra donc nĂ©cessairement ouvrir l’application, attendre que la bague se connecte au Bluetooth, puis qu’elle envoie les donnĂ©es au smartphone, que celui-ci les envoie vers les serveurs de Circular et enfin que le smartphone tĂ©lĂ©charge les diffĂ©rents scores. Si vous ouvre l’application toutes les heures, ça passe rapidement. Si vous ne l’ouvrez que tous les 2 Ă 3 jours, la procĂ©dure complète peut facilement prendre plus d’une minute et autant dire qu’on a vite fait de changer d’application pour s’occuper autrement.

Les donnĂ©es de la Circular Ring Slim ne peuvent par ailleurs ĂŞtre consultĂ©es que depuis l’application mobile et pas depuis un portail Web sur un ordinateur par exemple — alors mĂŞme que les donnĂ©es sont transfĂ©rĂ©es aux serveurs de Circular.

En revanche, bon point pour la Ring Slim, la bague connectĂ©e n’est pas soumise au paiement d’un abonnement, contrairement aux bagues connectĂ©es Oura par exemple.

Des fonctions de santé bien organisées

Comme la plupart des bagues connectées, la Circular Ring Slim est avant tout pensée autour des données de santé et de bien-être. La bague va ainsi pouvoir mesurer plusieurs types de données comme la fréquence cardiaque, la saturation en oxygène dans le sang, la variabilité de la fréquence cardiaque, la température de la peau ou le nombre de pas parcourus dans la journée.

En fonction de ces donnĂ©es, la bague va pouvoir vous dĂ©livrer plusieurs scores, de sommeil, de stress ou d’Ă©nergie et calculer d’autres donnĂ©es de bien-ĂŞtre comme votre niveau de rĂ©cupĂ©ration physique, votre frĂ©quence respiratoire, votre frĂ©quence cardiaque au repos, la qualitĂ© du sommeil, son Ă©quilibre, le volume d’activitĂ© ou la variation de tempĂ©rature.

La détection de sommeil

L’une des principales fonctions proposĂ©es par les bagues connectĂ©es est la dĂ©tection et l’analyse du sommeil et la Ring Slim de Circular ne fait pas exception Ă la règle avec son cercle « analyse du sommeil ». L’application va ainsi vous fournir un score de 0 Ă 100 pour Ă©valuer la qualitĂ© de votre rĂ©cupĂ©ration en fonction de diffĂ©rents critères.

La Circular Ring Slim va notamment se servir du temps passĂ© au lit sans dormir, de la frĂ©quence cardiaque durant la nuit, de sa variabilitĂ© pendant le sommeil, de la frĂ©quence respiratoire (basĂ©e sur la SpO2) ou de lala variation de la tempĂ©rature pour Ă©tablir non seulement l’efficacitĂ© de votre sommeil, mais Ă©galement les diffĂ©rentes phases (Ă©veil, sommeil paradoxal, lĂ©ger ou profond).

Dans l’ensemble, la bague de Circular a su effectivement mesurer les moments oĂą je m’endormais ainsi que mes horaires de rĂ©veil avec une bonne fiabilitĂ©. Il en va de mĂŞme pour le score de qualitĂ© du sommeil, qui reprĂ©sente une idĂ©e plutĂ´t bonne de ma rĂ©cupĂ©ration pendant la nuit.

En revanche, la Circular Ring Slim est annoncĂ©e comme capable de dĂ©tecter les siestes. C’est vrai, elle le fait… mĂŞme si vous ne dormez pas. Dans mon cas, sur une semaine, la bague a identifiĂ© quatre siestes, dont deux le mĂŞme jour, alors que je ne m’Ă©tais pas assoupi, mais simplement que j’Ă©tais Ă mon bureau Ă travailler. Peut-ĂŞtre ma frĂ©quence cardiaque est-elle trop descendue, peut-ĂŞtre mes doigts ne bougeaient-ils pas suffisamment. Dans tous les cas, en voulant Ă tout prix mesurer les moments d’endormissement, il semble que la Ring Slim en fasse un peu trop.

La détection du stress

L’autre score de bien-ĂŞtre mis en avant par la Ring Slim concerne la dĂ©tection du stress avec un cercle « niveau de stress » qui va cette fois de 0 Ă 5.

LĂ encore, au-delĂ du seul niveau de stress, Circular va proposer plusieurs donnĂ©es qui permettent d’appuyer cette mesure. Concrètement, la mesure est basĂ©e ici Ă la fois sur votre activitĂ© et sur la variabilitĂ© de la frĂ©quence cardiaque (VFC). Cette variabilitĂ© est pour rappel, un très bon indicateur du niveau de stress de l’utilisateur, aussi bien mental que physique. Il s’agit de la variabilitĂ©, mesurĂ©e en milliseconde, entre deux battements cardiaques. Pour rappel, la VFC est propre Ă chaque personne et il n’y a donc pas de valeur miracle. L’essentiel, pour une personne, est donc d’avoir un VFC qui reste proche heure après heure, jour après jour, semaine après semaine. C’est justement dans ce cadre, pour Ă©valuer votre propre VFC de base, que la bague ne va proposer cette analyse du stress qu’après deux semaines d’utilisation et donc de mesures.

Dans l’ensemble, la Ring Slim a su mesurer une VFC assez proche de celle de ma montre Garmin, utilisĂ©e depuis plus d’un an et qui a su identifier par le passĂ© lorsque je tombais malade ou que j’Ă©tais fatiguĂ© nerveusement :

Circular Ring Slim Garmin Forerunner 255 Nuit 1 35 ms 32 ms Nuit 2 48 ms 39 ms Nuit 3 58 ms 44 ms Nuit 4 69 ms 43 ms Nuit 5 47 ms 42 ms

Certes, les valeurs ne sont pas identiques, mais l’essentiel en matière de VFC est surtout de mesurer l’Ă©volution par rapport Ă une zone moyenne sur les sept derniers jours. Et Ă ce jeu, la bague de Circular est suffisamment efficace pour Ă©valuer le niveau de stress et ses Ă©volutions, avec des variations similaires Ă celles observĂ©es par la montre de Garmin, Ă la hausse comme Ă la baisse.

Des fonctions sportives qui manquent Ă l’appel

La Circular Ring Slim est plutĂ´t bien pensĂ©e pour mesurer certaines donnĂ©es liĂ©es Ă la santĂ©, mais elle est en revanche bien moins lotie concernant le suivi d’activitĂ© prĂ©cis.

D’emblĂ©e, signalons que la bague connectĂ©e de Circular est la seule parmi les quatre modèles que j’ai eu l’occasion de tester jusqu’Ă prĂ©sent Ă ne pas proposer de mode d’entraĂ®nement. Impossible alors de signaler, depuis l’application, qu’on lance un entraĂ®nement et que l’on aimerait que la frĂ©quence cardiaque soit mesurĂ©e et enregistrĂ©e en continu pendant un certain laps de temps. Impossible Ă©galement d’exporter des sĂ©ances d’entraĂ®nement vers d’autres services comme Strava, Adidas Running, Komoot ou Asics Runkeeper.

La seule fonction qui s’en approche est le « mode live ». Ce mode va vous permettre d’observer, en temps rĂ©el, l’Ă©volution de la frĂ©quence cardiaque, la variabilitĂ© de la frĂ©quence cardiaque, le pourcentage de frĂ©quence cardiaque maximale ou la SpO2. Impossible en revanche d’enregistrer la sĂ©ance, puisque les donnĂ©es ne sont pas stockĂ©es dans l’application.

Le suivi d’activitĂ©

Pour le suivi d’activitĂ© avec la Ring Slim, il faudra donc se contenter de la mesurer de la frĂ©quence cardiaque, en espĂ©rant qu’elle se fasse au moment oĂą l’on est en plein effort. Pour rappel, la Circular Ring Slim va effectuer une mesure toutes les deux heures en mode « éco » et plus irrĂ©gulièrement en mode « performance ». D’après ce que j’ai pu observer, la Ring Slim va en fait prendre des mesures rĂ©gulières, mais Ă©galement lancer une nouvelle mesure de frĂ©quence cardiaque Ă chaque fois que vous ĂŞtes en activitĂ©.

Par ailleurs, la bague est Ă©galement capable de mesurer le nombre de pas parcourus dans la journĂ©e… du moins en thĂ©orie. En pratique, sur une journĂ©e oĂą elle a pu compter 10 519 pas, ma montre Garmin Forerunner 255 en a comptabilisĂ© de son cĂ´tĂ© 15 933. Idem sur une journĂ©e plus calme, Ă 5250 pas selon la bague de Circular, la montre de Garmin en a comptabilisĂ© 9983. Dans l’ensemble, la bague connectĂ©e a ainsi tendance Ă sous-estimer le nombre de pas de l’ordre de 30 %.

Pour Ă©valuer l’activitĂ© de l’utilisateur, la Circular Ring Slim ne se contente cependant pas du nombre de pas, mais va Ă©galement convertir la distance parcourue en kilomètres, calculer les calories brĂ»lĂ©es, Ă©valuer la VO2 Max ou mesurer la frĂ©quence cardiaque maximale sur l’ensemble de la journĂ©e. Pour la VO2 Max, après trois semaines de port, lĂ aussi la bague avait tendance Ă sous-estimer ma mesure rĂ©elle en affichant une valeur de 41 ml/kg/min lĂ oĂą l’estimation de Garmin — qui reste nĂ©anmoins une estimation — est de 47 ml/kg/min.

Le suivi de la fréquence cardiaque

Ces lacunes dans le suivi d’activitĂ© peuvent en partie s’expliquer par les problèmes de mesure de la frĂ©quence cardiaque. Comme on l’a vu, il n’est pas possible de lancer de mode entraĂ®nement avec enregistrement en continu. Ă€ dĂ©faut, on va donc croiser les doigts pour que l’enregistrement se fasse automatiquement durant un exercice. Et mĂŞme quand ça arrive, lĂ encore, la Circular Ring Slim a bien du mal Ă proposer des mesures cohĂ©rentes.

Sur un exercice de course Ă pied de 45 minutes, alors que la bague Ă©tait configurĂ©e en mode « performance », elle a pu mesurer une frĂ©quence cardiaque maximale de 128 battements par minute (bpm). Dans les faits, j’ai pourtant passĂ© l’ensemble des 45 minutes de ma sĂ©ance de course Ă pied entre 140 et 165 battements par minute. Autant dire qu’on n’y est pas du tout. MĂŞme en passant en mode « live » ponctuellement, je constate des diffĂ©rences importantes entre la frĂ©quence cardiaque mesurĂ©e par la bague — 69 bpm au moment d’Ă©crire ces lignes — et celle de ma montre Garmin — 80 bpm.

Dans l’ensemble, on Ă©vitera donc de trop se fier Ă la frĂ©quence cardiaque mesurĂ©e par la Circular Ring Slim, qui aura tendance Ă manquer de prĂ©cision.

Une autonomie qui va du simple au double

Pour sa bague connectĂ©e, Circular communique sur une autonomie de cinq jours et une charge complète en 45 minutes. Le constructeur français n’indique cependant pas que le mode de mesure de la Ring Slim influera nĂ©cessairement sur son autonomie. Il n’indique pas non plus quelle est la capacitĂ© de la batterie intĂ©grĂ©e Ă l’anneau.

De mon cĂ´tĂ©, j’ai eu l’occasion de lancer plusieurs cycles de charge avec la Circular Ring Slim. Sur le premier cycle, en mode « performances » avec mesures rĂ©gulières, la Circular Ring Slim a pris rĂ©gulièrement ma frĂ©quence cardiaque et mes mesures de santĂ© pendant 2 jours et 12 heures. Elle a continuĂ© de fonctionner, en se synchronisant avec le smartphone notamment pendant trois jours de plus, mais sans aucune mesure de santĂ©.

En mode « éco », l’autonomie est cependant meilleure puisqu’il faudra compter sur 7 jours et 17 heures avant de passer d’une batterie chargĂ©e Ă 100 % Ă une charge de 15 % seulement. C’est en passant sous les 15 % de batterie que la Ring Slim va alors arrĂŞter de faire des mesures automatiques pour vos donnĂ©es de santĂ©.

Du cĂ´tĂ© de la recharge de la bague, Circular fournit un chargeur en forme de clĂ© USB-C avec un connecteur magnĂ©tique auquel suspendre la Ring Slim. Le chargeur est fourni avec l’anneau, mais vous pourrez en commander en option, au prix de 25 euros. Malheureusement, la bague devra donc nĂ©cessairement rester sur le chargeur pendant qu’elle rĂ©cupère son autonomie et le constructeur ne propose pas de système de base connectĂ©e Ă un fil Ă poser sur un bureau ou une table de chevet, contrairement Ă ses concurrents.

Pour la recharge complète, si Circular communique sur 45 minutes, j’ai de mon cĂ´tĂ© pu mesurer un temps de 1 h 10 pour passer de 0 Ă 100 % de batterie.

Prix et date de sortie de la Circular Ring Slim

La Circular Ring Slim a Ă©tĂ© annoncĂ©e en novembre 2023 par le constructeur français. Les premières livraisons sont prĂ©vues entre les mois de dĂ©cembre 2023 et janvier 2024. La bague n’est proposĂ©e qu’en coloris noir, en huit tailles, Ă un prix de 259 euros sans kit de taille, et Ă 264 euros avec un kit.