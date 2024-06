Cette marque française assure avoir corrigé les défauts de sa bague connectée

Après une première bague Ring Slim qui avait du mal à séduire, le constructeur français Circular assure avoir corrigé la plupart des problèmes matériels et logiciels.

En fin d’année dernière, le constructeur français Circular se préparait déjà à l’arrivée de la bague connectée de Samsung en présentant celle qui était alors la bague connectée la plus fine du marché, la Circular Ring Slim. Depuis, nous avons eu l’occasion de tester l’anneau de santé. Si les premiers retours n’ont pas été des plus enthousiastes, Circular a annoncé ce mercredi une refonte de sa bague en proposant une nouvelle version à la fois matérielle et une amélioration logicielle.

Une promesse d’amélioration

Avec cette refonte de la Ring Slim, Circular promet « énormément de nouveautés et d’amélioration » et assure avoir « amélioré tous les points négatifs ».

Dans le détail, Circular indique avoir amélioré notamment la résistance de la bague connectée aux rayures grâce à un revêtement extérieur alliant titane noir et fibre de carbone. Pour rappel, la première version — que nous avions testée — proposait quant à elle un alliage de titane et d’aluminium et était particulièrement sensible aux rayures. Comme sur la première itération de la Ring Slim, et contrairement à la Ring Pro lancée précédemment, il sera cependant impossible pour les utilisateurs de changer de revêtement extérieur pour modifier l’aspect de la bague.

La nouvelle Circular Ring Slim est par ailleurs plus résistante à l’eau, avec une certification IP68, contre une simple résistance aux éclaboussures pour la première version. Circular indique par ailleurs avoir revu son système de recharge magnétique, avec des connecteurs plus petits et arrondis. La bague conserve cependant l’un de ses principaux avantages sur la concurrence, à savoir son moteur de vibration haptique et une surface tactile qui va permettre, par exemple, de régler une alarme à heures fixes.

D’un point de vue logiciel aussi, Circular indique avoir amélioré sa copie avec notamment des mesures plus fiables pour le suivi du sommeil ou de la fréquence cardiaque. Des sessions d’entraînement sportif peuvent pare ailleurs être enregistrées, avec un suivi en continu de la fréquence cardiaque. Il en va de même pour la synchronisation des données de la bague, annoncée comme bien plus rapide que sur la première version. Enfin, sur l’application mobile, Circular affirme avoir amélioré l’affichage des données pour les rendre plus facilement compréhensibles.

Prix et disponibilité de la Circular Ring Slim

La nouvelle version de la Circular Ring Slim est disponible depuis ce mercredi sur le site du constructeur français. La bague est proposée uniquement en noir au prix de 259 euros.