Déjà accessible à sa sortie, la bague connectée RingConn Gen 2 notée 8/10 s’affiche à un prix inédit pour la fin du Prime Day

La RingConn Gen 2 est une bague connectée avec des fonctions plus ou moins similaires à celles d’une montre ou d’un bracelet connecté. Plus discrète, elle est aussi plus abordable pendant le Prime Day Amazon où elle passe à 271,20 euros.

La Ringconn Gen 2 est une bague connectée dédiée au suivi avancé de la santé et du bien-être. Elle se porte au doigt comme un bijou classique, mais embarque une série de capteurs miniaturisés pour surveiller en continu le sommeil, la fréquence cardiaque, le SpO2 et bien d’autres. Elle est fine, légère, ne nécessite pas d’abonnement et est disponible pour la fin du Prime Day à 271,20 euros au lieu de 349 euros sur Amazon. La bonne nouvelle, c’est que la promo s’applique à toutes les tailles de bague.

Les points forts de la RingConn Gen 2

Les mesures relevées sont fiables

Une autonomie de 10 à 12 jours avec une seule charge

Son design discret ne trahit pas sa nature de bague connectée

La bague Ringconn Gen 2 est, de base, moins chère que la concurrence puisqu’elle est vendue à 349 euros. Mais pour le Prime Day, la bague en taille 6 à 14 est à 271,20 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Ringconn Gen 2. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une bague discrète, mais bien équipée pour la santé

La RingConn Gen 2 adopte un design minimaliste avec un corps en titane ultraléger, une épaisseur de seulement 2 mm et un poids de 2 à 3 g selon la taille. L’intérieur en résine époxy de qualité médicale assure un port confortable au quotidien, même en continu. Sa forme intérieure légèrement carrée évite les rotations involontaires sur le doigt, et l’étanchéité IP68 permet de la garder sous la douche ou durant une séance de sport. Aucun bouton ni surface tactile, mais une approche 100 % passive et discrète.

Côté capteurs, cette Gen 2 ne fait pas dans le compromis. Suivi cardiaque, variabilité de fréquence, capteur SpO2, température corporelle et détection du stress sont tous présents. La bague va jusqu’à détecter des signes d’apnée du sommeil avec un taux de fiabilité annoncé supérieur à 90 %. L’application permet un suivi des cycles féminins et affiche les données de manière claire, avec des graphiques et des tendances facilement interprétables. En revanche, pas de retour haptique, de NFC, ni d’interactions directes : toute l’expérience passe par le smartphone.

Endurante, mais pas pensée pour le sport intensif

La RingConn Gen 2 n’intègre pas de fonctions sportives avancées. Il est possible de lancer un suivi d’activité manuellement dans l’application comme la course, la marche, ou le vélo, mais le tout reste basique. Pas de reconnaissance automatique d’activité ni d’intégration poussée avec des services de coaching. Cela dit, les données récoltées pendant l’effort restent fiables, et la synchronisation via le smartphone permet de suivre des parcours GPS avec précision.

L’autonomie, en revanche, impressionne. Jusqu’à 12 jours d’utilisation pour la bague seule, et jusqu’à 150 jours grâce au boîtier de recharge, qui fait aussi office d’écrin de transport. La recharge se fait en USB-C et un indicateur LED discret permet de suivre l’état de charge. L’absence de recharge sans fil peut décevoir, tout comme le format du boîtier, un peu volumineux pour une poche. Mais elle reste une très bonne alternative à la Samsung Galaxy Ring, plus onéreuse.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur la RingConn Gen 2, vous pouvez consulter notre test complet de cette excellente bague connectée.

Vous pouvez aussi découvrir des alternatives à la RingConn Gen 2 en consultant notre guide d’achat sur les meilleures bagues connectées.

