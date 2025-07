Cette serrure connectée Nuki à -30 % à la fin du Prime Day est idéale pour sécuriser votre porte d’entrée

La Nuki Smart Lock Go est une serrure connectée idéale en cette période de départ en vacances. Elle s’ouvre et se verrouille automatiquement en fonction de votre présence et se veut très accessible puisqu’elle est à 109 euros au lieu de 149 euros.

La Nuki Smart Lock Go est une serrure connectée qui se superpose à votre serrure actuelle et l’intègre à votre système domotique. Votre smartphone devient votre clé et vous n’avez même pas à le sortir de votre poche pour ouvrir la porte. La serrure détecte votre arrivée et déverrouille la porte, idem quand vous vous éloignez. Un petit appareil simple comme bonjour qui est en plus très abordable puisqu’il passe de 149 euros à 109 euros pendant le Prime Day.

Les points forts de la Nuki Smart Lock

Son placement tarifaire très abordable

L’installation est très facile et rapide

La compatibilité étendue avec Matter, Alexa, Google et Apple

La serrure connectée Nuki Smart Lock Go est un produit qui coûte habituellement 149 euros passe à seulement 109 euros pour le dernier jour du Prime Day.

Pour découvrir la domotique sans se ruiner

La Nuki Smart Lock Go est la serrure connectée la plus abordable de la marque autrichienne. Elle a été conçue pour démocratiser l’accès intelligent à la maison. Son design est plutôt discret, elle est blanche et simple. L’installation est facile et se fait en cinq minutes, sans perçage ni outil spécial. Vous pouvez utiliser une fixation par adhésif ou par vis et elle est compatible avec la majorité des cylindres européens.

Le fonctionnement est simple : vous configurez la serrure pour que votre smartphone la reconnaisse. Ensuite, quand vous vous approchez, elle se déverrouille et vous n’avez plus qu’à pousser la poignée pour ouvrir la porte. Quand vous partez, pas besoin de se retourner pour vérifier si c’est bien fermé, elle se verrouille toute seule.

Une serrure idéale pour les locations

La serrure fonctionne en Bluetooth, sans accès à Internet. Ce dernier est possible avec l’option Remote Access qui est payante, à 49 euros. Vous pouvez aussi ajouter le Nuki Keypad, pour l’entrée par code et le Nuki Fob, par télécommande. La Nuki Smart Lock Go propose une intégration native avec Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Homey, et des plateformes domotiques ouvertes comme Home Assistant.

Vous pouvez accorder l’accès à la serrure à d’autres personnes de façon permanente ou temporaire. Ainsi, si votre logement est sur Airbnb, ça évite d’avoir à faire une remise des clés. C’est aussi une option pratique si vous êtes locataire et voulez sécuriser votre entrée sans changer la serrure. Elle fonctionne avec 4 piles AA pour une autonomie de 4 à 6 mois et l’app vous alerte quand la batterie est faible pour vite y remédier.

Vous pouvez consulter notre guide d’achat sur les meilleures serrures connectées pour trouver le modèle le plus adapté à votre domicile.

