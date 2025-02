SwitchBot Lock Pro : cette serrure connectée qui reconnaît votre empreinte digitale est à -25 % sur Amazon

Avec ses nombreuses méthodes de déverrouillage sécurisé de la porte, la serrure connectée SwitchBot Lock Pro est un petit appareil rassurant, qui s’accompagne d’un clavier tactile très utile. En ce moment, Amazon la propose à 179,99 euros au lieu de 239,99 euros.

La serrure connectée SwitchBot Lock Pro. // Source : SwitchBot

SwitchBot est une marque bien installée dans le secteur de la maison connectée. Dans son catalogue, on trouve notamment des caméras connectées, des robots aspirateurs, mais aussi des serrures intelligentes, à l’image de la Lock Pro. Cette dernière, qui a précédé la nouvelle SwitchBot Lock Ultra dévoilée tout récemment, est un modèle complet et rassurant, qui se différencie surtout par les nombreuses méthodes de déverrouillage (empreinte digitale, code…) qu’elle offre. En ce moment, on la trouve d’ailleurs à moins de 180 euros.

Les points forts de la SwitchBot Lock Pro

Un boîtier résistant

Un clavier tactile qui reconnaît les empreintes digitales

Plusieurs méthodes de déverrouillage possibles

Auparavant proposée à 239,99 euros, la serrure connectée SwitchBot Lock Pro, accompagnée de son hub et de son clavier tactile, est aujourd’hui disponible en promotion à 179,99 euros sur Amazon.

Ouvrir sa porte avec son doigt

La SwitchBot Lock Pro est une serrure connectée qui se présente sous la forme d’un bloc noir assez massif, mais qui se fond plutôt bien sur une porte. Surtout, on apprécie sa robustesse, et surtout sa résistance, puisqu’elle est certifiée IP65 ; elle ne craint donc pas la pluie, et peut tout à fait être placée sur la porte extérieure d’une maison. Elle a également l’avantage d’être compatible avec les cylindres européens, les cylindres ovales britanniques, les cylindres ronds suisses et les cylindres à bouton, et ne nécessite aucun perçage de trous pour être fixée à la serrure existante.

La Lock Pro s’accompagne par ailleurs d’un clavier tactile, le Keypad Touch, qui offre la possibilité de déverrouiller sa porte à l’aide d’une empreinte digitale. Oui, cette serrure peut permettre d’ouvrir une porte du bout du doigt, et c’est vraiment pratique quand on rentre les mains chargées de sacs de courses, par exemple. La Lock Pro peut d’ailleurs enregistrer 100 empreintes digitales différentes. Mais ce Keypad Touch peut aussi permettre d’ouvrir une porte avec un code d’accès, grâce à son pavé numérique.

Vous pourrez ainsi sauvegarder des codes permanents (pour les membres de votre famille), des limités avec un chronomètre pour les livreurs, ou encore des codes uniques, pratiques pour les locataires Airbnb ou des employés. Et pour protéger votre domicile des curieux mal intentionnés qui seraient tentés de regarder par-dessus votre épaule au moment où vous tapez votre code, la serrure est capable de générer un code « anti-espion », en mélangeant les chiffres réels et des chiffres aléatoires.

Des fonctionnalités rassurantes

SwitchBot n’a visiblement pas fait les choses à moitié et propose bien d’autres méthodes de déverrouillage avec sa Lock Pro. On peut ainsi ouvrir sa porte avec l’application de la marque, ou même avec sa voix, grâce aux compatibilités avec Apple HomeKit, Alexa et Google Assistant. Notez d’ailleurs que grâce au hub fourni avec la serrure, cette dernière est également compatible avec Matter. Le déverrouillage peut aussi s’opérer facilement via l’application, y compris à distance. Et puisque cela ne suffisait pas, SwitchBot offre même la possibilité d’ouvrir sa porte avec une Apple Watch ou une carte NFC.

Autrement, la serrure est capable de verrouiller automatiquement votre porte lorsque vous quittez ou entrez dans votre logement, et même vous envoyer des notifications si votre porte est restée ouverte. Enfin, côté durée de vie, la serrure est alimentée par quatre piles AA fournies, qui promettent en théorie six à neuf mois d’autonomie, selon l’utilisation. Vous recevrez une notification quand la batterie restante sera trop faible.

